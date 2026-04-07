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Cada vez hay más puestos de trabajo en la construcción y los salarios están por encima de la media en España

La Seguridad Social contabilizó 19.500 afiliados al sector en marzo en términos brutos. Si descontamos el efecto del calendario, BBVA Research calcula que de ellos se mantienen 10.700, el 55%

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Trabajadores de la construcción, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Jim Lo Scalzo
Trabajadores de la construcción, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Jim Lo Scalzo

En cuanto a empleo, España ha conseguido alcanzar el mejor mes de marzo desde que hay registros. El Gobierno publicó los datos este lunes: 211.510 puestos de trabajo nuevos y sin contar el efecto calendario, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. La subida es generalizada en todos los sectores, pero especialmente, vemos que la construcción va ganando peso. No es de extrañar: España necesita albañiles. En 2025 se aceleró la contratación en este sector y no solo eso, sino que subieron los salarios por la escasez de la mano de obra. De hecho, fontaneros, electricistas y albañiles ya ganan por encima de la media en España, según el informe de InfoJobs y Esade que recogió Infobae.

Solo en la construcción se han generado en marzo 19.500 puestos. Le ganó el sector servicios, el más grande (aglutina comercio, hostelería, turismo...) y por detrás le sigue la industria, con 9.100 empleos, y la agricultura, con 8.200. Son datos que comparte BBVA Research y que si desgranamos, vemos el papel real que está adquiriendo la construcción. Y es que de los 19.500 afiliados que la Seguridad Social sumó en marzo en términos brutos, si descontamos el efecto del calendario —habitualmente relevante en el inicio de la primavera—, se mantiene un aumento de 10.700 ocupados, según las estimaciones de BBVA Research.

Esto muestra que los empleos generados en este sector son menos estacionales y más reales. Comparemos con los trabajos creados en relación a los servicios, que lideran la lista. Al tener en cuenta el calendario, pasa de 174.700 puestos de trabajo a 56.500, según las estimaciones de BBVA Research. Es decir, solo un 32%. Mientras tanto, este porcentaje en la construcción sube hasta el 55%. Es decir, no hay tanto empleo estacional.

Fuente: BBVA Research a partir de Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En cuanto a los salarios, el informe de Infojobs y Esade revela que el salario medio de un fontanero está en los 27.477 euros anuales, el de un obrero asciende hasta los 28.567 euros y el de técnico en maquinaria de construcción alcanza los 28.762 euros anuales. Estas cifras superan el salario promedio de las vacantes publicadas en la plataforma, que en 2025 fue de 27.336 euros.

El sector primario también contribuyó al avance del empleo en marzo, con 8.200 afiliados más, y presenta además una evolución especialmente destacada en el conjunto del último año. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca registra un crecimiento interanual del 7,7%, el más elevado entre las principales ramas de actividad. La construcción mantiene igualmente un comportamiento notable en términos anuales, con un incremento del 5,1%, claramente por encima del crecimiento medio del sistema, que se sitúa en el 2,5%. Estos datos sitúan tanto a la construcción como al sector primario entre las actividades que más crecen en términos relativos dentro del mercado laboral.

Cae el paro

El desempleo siguió una tendencia descendente durante marzo de 2026, con 22.900 personas menos inscritas en las listas del paro, lo que equivale a una caída interanual del 6,2%. Esta reducción fue más pronunciada de lo esperado, superando tanto la previsión de BBVA Research, que anticipaba una disminución de 16.200 personas, como la registrada en el mismo mes del año anterior.

Al corregir el efecto estacional, se estima que el número de personas desempleadas disminuyó en 17.400, cifra que representa un descenso superior al anotado en febrero. El análisis sectorial revela que el sector servicios fue responsable del 82% de la contracción total del paro en marzo, con una reducción de 18.900 personas. La construcción también tuvo un papel relevante, con 5.900 desempleados menos, seguida de la industria, que registró 1.500 bajas, y el sector primario, que aportó una contracción de 200 personas.

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