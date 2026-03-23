Ana Fernández y David Tatay, sobre la llegada de Valentina a ‘Sueños de libertad’: “La gente está cansada de ver a Andrés sufrir”

Andrés y Valentina en el capítulo 525 de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Ana Carlota Fernández y Dani Tatay son los protagonistas del nuevo romance favorito de los fans de Sueños de libertad. La serie diaria de Antena 3, que hace unas semanas celebraba 500 episodios en emisión, ha incluido en el reparto a la intérprete que da voz a Valentina para devolver la ilusión a Andrés De la Rosa.

La producción de Atresmedia cerró 2025 confirmando su posición hegemónica en la parrilla de las tardes, manteniendo una media del 14,2 % de cuota de pantalla y superando 1,2 millones de espectadores. La ficción diaria alcanza además más de dos millones de espectadores únicos cada semana. “Es una serie que está hecha para mucho público, para todo el público”, la describe el actor en una entrevista con Infobae.

“Estamos muy contentos porque llevamos dos años. Cuando empezamos este proyecto no sabíamos qué iba a pasar. Veníamos de Amar es para siempre, que tenía un éxito increíble, dieciocho años de emisión. Y es verdad que Diagonal apostó muchísimo por esta serie. Y bueno, se estrenó y tuvo muy buena acogida", reflexiona Tatay.

Para Ana Carlota Fernández su incorporación a un proyecto de tal envergadura fue tan espontánea como inesperada. “Fue todo bastante rápido. Me llamaron un miércoles para hacer la prueba el viernes y dos horas después me dijeron que me habían cogido. Entonces entré en shock, porque nunca me había pasado algo así de rápido, que en el mismo día hacer una prueba y te cojan”, explica la actriz de Los protegidos. Sin embargo, afirma que aunque “a veces acojona un poco, cuando ya hay un producto que está engrasado, los que entran tienen que meterse en la ola y seguir”.

'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La madrileña afirma que llegar a un proyecto comenzado es empezar una nueva etapa y señala que las primeras semanas obligan a adaptarse al ritmo y exigencia del rodaje. “La verdad es que me han tratado muy bien, con mucho cariño, apoyo y ha sido todo maravilloso. Pero aunque sea todo maravilloso, no dejas de entrar en un trabajo donde ya todo funciona y está todo organizado. Entonces, tienes que activarte mucho y espabilar rápido”, admite a Infobae.

Valentina, el personaje interpretado por Fernández, llega a Toledo huyendo de un pasado doloroso y aporta una formación poco común en su entorno, destacando su devoción por la cultura. Según la actriz, los guionistas diseñaron la llegada de Valentina “para dar un poco de aire fresco a Andrés”, tras tres temporadas de sufrimiento sentimental junto a Begoña.

Y es que el desarrollo de la relación entre Valentina y Andrés se construye “a través del trabajo, de la cultura, de la música, del teatro”, alejándose de un romance inmediato. La intérprete subraya que no existe un amor a primera vista, sino que es “algo que va a tomar un poco de tiempo”. Por su parte, Tatay explica este enfoque como una oportunidad para que Andrés “abra su corazón, abra su mente y descubra lo que Valentina puede ofrecer”.

Además, admiten que han percibido que parte del público apoya este cambio: “La gente también está cansada de verlo sufrir, de que estemos siempre así”, sostiene Tatay. Para Fernández, este clima de debate mantiene viva la ficción: “Necesitamos que Andrés tenga una ilusión. Obviamente, la trama de amor es Andrés y Begoña hasta el final de los tiempos. Pero Begoña tiene que tener un poquito de celos, ¿no? Que tampoco está mal"

Natalia Sánchez y Dani Tatay en 'Sueños de Libertad' (ATRESMEDIA).

El intenso ritmo de una serie diaria

La dinámica del reparto y la continua entrada y salida de personajes marcan el día a día de Sueños de libertad. No obstante, la convivencia en estos rodajes forja lazos entre actores y técnicos. “Al final son muchas horas en set y tenemos la suerte de que hay gente muy guay y muy maja. Para mí es una familia, porque es verdad que hay muy buen rollo y creo que es importantísimo para llevar todo este ritmo”, comenta Tatay. Y revela la importancia del compañerismo: “Si hay una piedra en el camino ya afecta, porque estamos todos tan vulnerables, tan sensibles al trabajo, que si hay algo que no te gusta, a mí me afecta personalmente, pero tenemos la suerte de que el equipo es una maravilla”, revela Tatay.

El compromiso con la serie se traduce en un desgaste físico y emocional. De hecho, ambos admiten que en un proyecto así siempre se te cruza por la mente abandonar: “Son muchos días, muchos meses, muchos años. Seiscientos capítulos llevamos ya casi rodados. Piensa que en cada capítulo salimos una media de tres secuencias al capítulo. Son mil ochocientas secuencias, que si lo piensas así, te vuelves loco”.

La dinámica de la serie implica también despedidas y reencuentros; ambos actores asumen este ciclo como parte inherente a la profesión. Fernández comparte: “Cuando empiezas a trabajar en esto te llevas un disgusto muy grande, pero cuando ya llevas mucho tiempo dices: ‘Pero si es que es normal’. Lo bueno es que cuando vives una convivencia, cortas y te vuelves a ver a los años, es como si no hubiera pasado el tiempo. Se genera ahí un vínculo chulo y da igual que no trabajes o no te veas en unos años, que siempre está”.

'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

El estigma de ‘las diarias’

La nueva incorporación de Sueños de libertad tiene a sus espaldas una larga carrera, apoyada en parte por las series diarias. Por ello, reivindica el papel del público en el reconocimiento de la academia audiovisual: “Si la industria desmerece las series diarias es porque no ponen valor al público y se cree que el público es imbécil. Y creo que el público es soberano y que no son idiotas”.

Además, confiesa que prefiere estar en una producción que es vista antes que en una reconocida pero intrascendente: “Prefiero estar en una serie que la gente ve, que tiene audiencia y que en la calle recibes ese cariño, a que den doscientos premios y no la vea ni Dios. Yo prefiero estar como en el otro lado. Quizás mi carrera siempre ha ido por ahí, en series que funcionan, que algunas se han valorado también en la industria. Nosotros trabajamos para la gente, no trabajamos para el proceso”.