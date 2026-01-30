España

‘No somos nadie’ se despide para siempre con las lágrimas de María Patiño: “Muchos ya han buscado otros caminos, unos con más éxito que otros”

Después de intentarlo con varios formatos, este viernes 30 de enero finaliza la etapa de ‘Sálvame’ en Ten y Canal Quickie

María Patiño en 'No somos
María Patiño en 'No somos nadie' (Ten)

Este viernes 30 de enero es el último programa de No somos nadie y sus colaboradores ya han arrancado con la despedida del formato, que se lleva consigo el espíritu de Sálvame para siempre, tras varios intentos por recuperarlo. Normalmente es Carlota Corredera quien presenta el programa los viernes, pero María Patiño no ha querido perderse esta despedida, a diferencia de la ausencia de Jorge Javier Vázquez en el final de Sálvame en Telecinco.

Las presentadoras y sus colaboradores han arrancado su última emisión en Ten y Canal Quickie al ritmo de los Beatles, puesto que da la casualidad que el último concierto de la mítica banda también fue un 30 de enero, aunque en 1969. De esta manera, han combinado melancolía y humor como tan bien saben hacer.

“Esa música todavía continúa viva”, ha narrado Patiño esperando que suceda lo mismo con su legado televisivo. Después ha pasado a hablar sin rodeos sobre su despedida sin poder reprimir las lágrimas: “Un 30 de enero de 2026, ha llegado el momento de que esta banda, que más que cantar dan el cante, se disuelven para siempre”.

Sálvame ha tenido numerosas controversias a lo largo de sus años que han hecho que el programa se califique como 'telebasura' pero, a la vez, han contribuido a su fama

Despedida al ritmo de los Beatles

“Han sido muchos miembros los que se han ido poco a poco, buscando otros caminos unos con más éxito que otros”, ha lanzado un pequeño dardo a los desertores. “Aunque no seamos los Beatles espero que hayamos sembrado algo para que quede en vuestra memoria”, ha zanjado antes de dar paso a Carlota Corredera.

No obstante, el humor ha vuelto a ser protagonista enseguida al intervenir la gallega: “No quisiera romper la magia de este momento, pero es que has cogido todo mi texto del guion”. Enseguida ha conseguido recomponer a Patiño entre risas, que ha asumido su error.

El último programa de 'No
El último programa de 'No somos nadie' (Ten)

La compañía de ‘No somos nadie’

Enseguida han dejado las lágrimas a un lado para continuar con el programa como mejor saben hacer con las noticias del día. Más tarde, han hecho una ronda de videollamadas con sus seguidores, para conocerlos en primera persona y despedirse como es debido. Ha sido toda una retahíla de historias conmovedoras en los que los formatos de La Osa les han acompañado: una mujer maltratada, pérdidas de familiares, la soledad en un Erasmus...

A continuación, han proyectado una recopilación de los mejores momentos del programa, incluyendo no solo No somos nadie sino también algunos fragmentos de Ni que fuéramos Shhh o Tentáculos, dejando a un lado el breve paso por La 1 con La familia de la tele.

*En ampliación

