España

Si ya has empezado con la alergia de primavera, estos son los tres hábitos que debes seguir en casa para prevenirla

Son medidas sencillas que pueden mejorar significativamente tus síntomas

Guardar
Una mujer con síntomas de alergia en primavera (Freepik)
Una mujer con síntomas de alergia en primavera (Freepik)

Con la llegada de la primavera y el cambio de hora, el buen tiempo ha llegado para quedarse, lo que es una noticia muy positiva para muchos. Al tener más horas de sol y una temperatura tan agradable, la gente, por norma general, se anima a hacer más planes.

Sin embargo, hay un grupo de personas que durante los primeros meses lo pasa muy mal: la gente alérgica al polen. Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), un total de 8 millones de personas en España sufren alergia al polen, tendencia que ha aumentado en los últimos años.

Si en los últimos días has notado un aumento de las molestias, probablemente estés buscando cómo reducirlas. Bajo este contexto, Valentín Naranjo, experto en calidad del aire, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@valentin_naranjo) en el que explica qué hacer en estos casos.

Hábitos para reducir la alergia al polen

Valentín insiste en que pequeños gestos en el día a día pueden marcar una gran diferencia. Uno de los errores más comunes, explica, es llegar a casa y no cambiarse de ropa. El polen se adhiere fácilmente a los tejidos durante el tiempo que pasamos en el exterior, por lo que mantener la misma ropa dentro de casa favorece que estas partículas se dispersen por el hogar.

En este sentido, aconseja quitarse la ropa nada más llegar y evitar sentarse en sofás o camas con ella puesta, ya que esto contribuye a que el polen se acumule en superficies donde pasamos muchas horas.

Otro hábito clave es ducharse antes de ir a dormir. Durante el día, el polen también se deposita en el cabello y la piel, por lo que, si no se elimina, puede acabar en la almohada y prolongar la exposición durante la noche. Esto, además de empeorar los síntomas, puede afectar a la calidad del descanso.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

Asimismo, el experto desaconseja tender la ropa en el exterior durante los días con alta concentración de polen. Aunque pueda parecer la opción más natural, lo cierto es que los tejidos actúan como imanes para estas partículas. Al volver a utilizarlas, el contacto directo con el polen puede intensificar las reacciones alérgicas.

Otros aspectos a tener en cuenta

Además de estas pautas básicas, existen otras medidas que pueden ayudar a mantener el polen a raya dentro de casa. Por ejemplo, ventilar la vivienda a primera hora de la mañana o al anochecer, cuando la concentración de partículas suele ser menor, puede contribuir a mejorar la calidad del aire interior sin empeorar los síntomas.

El uso de gafas de sol en exteriores o mantener las ventanas del coche cerradas durante los desplazamientos son pequeños gestos que también pueden reducir la exposición. Asimismo, consultar los niveles de polen en tu zona antes de salir de casa permite planificar mejor las actividades al aire libre y evitar los días más complicados.

En el caso de que tu alergia empeore, no dudes en ponerte en contacto con tu médico de cabecera o, si la situación lo requiere, a urgencias, especialmente si experimentas dificultad para respirar.

Temas Relacionados

AlergiasPolenSaludEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Somnifobia, el miedo a quedarse dormido: causas, síntomas y tratamiento

Esta fobia impide a quienes la padecen disfrutar de un buen descanso nocturno

Somnifobia, el miedo a quedarse dormido: causas, síntomas y tratamiento

Ana López, peluquera: “Usar el champú en seco todos los días no es malo”

La especialista explica en redes sociales los beneficios y las condiciones que deben seguirse si se decanta por emplear el champú en seco

Ana López, peluquera: “Usar el champú en seco todos los días no es malo”

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

La Audiencia Provincial de Madrid afirma que las pruebas presentadas demuestran que hay una conexión cultural y familiar, a pesar de la negativa de la Administración

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 6 de abril

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 6 de abril
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

La Justicia otorga la nacionalidad española a un venezolano tras demostrar que sus hermanos ya la habían conseguido por ser descendientes de sefardíes

Un hombre acude a los tribunales para impedir que su primo pueda pasar por un terreno que lleva a su casa: se lo rechazan porque un testamento de 1917 se lo permite

Líneas rojas y blancas en el aparcamiento: qué son y por cuánto tiempo se puede estacionar

La Justicia avala la incapacidad permanente total de un camionero que perdió la visión en el ojo derecho: solo es capaz de distinguir bultos

Comienza el juicio por el ‘caso Kitchen’: la Audiencia Nacional sienta en el banquillo a la cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy por el presunto espionaje a Bárcenas

ECONOMÍA

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

España crea 211.510 empleos y marca el mejor marzo desde que hay registros: sin contar el ‘efecto calendario’, alcanza un récord de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las emisiones entraron en el mercado

La guerra de Irán impacta en el campo español: el precio del fertilizante se dispara en un momento clave del año

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Galicia

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”

Aday Mara, el primer español en participar en las finales universitarias: el joven pívot quería ser Iker Casillas y ahora sueña con jugar en la NBA

Rafa Jódar y Dani Mérida pisan el acelerador y alcanzan su primera final ATP como tenistas profesionales

El enfado de Lamine Yamal durante el partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid: ni siquiera celebró el gol de la victoria