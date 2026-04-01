‘Supervivientes 2026′ anuncia su segunda expulsión definitiva y suma dos nuevos concursantes oficiales

Gabriela Guillén y Darío Linero esperando la decisión del público (Supervivientes)

La gala más reciente de ‘Supervivientes 2026′ ha culminado con la expulsión definitiva de una de las participantes tras un televoto exprés, lo que ha permitido a los otros dos compañeros convertirse en concursantes oficiales. El proceso ha supuesto la disolución de Playa Destino y ha cambiado la configuración del concurso.

La decisión se ha producido después de que Gabriela Guillén, Borja Silva y Darío Linero se enfrentaran a la votación del público a través de la aplicación de Mediaset Infinity. El primer superviviente salvado por los votos se ha incorporado a Playa Victoria, mientras que el segundo más votado se ha sumado a Playa Derrota.

Por su parte, la persona con menos apoyo ha tenido que abandonar Honduras y regresar directamente a España, poniendo fin a su trayectoria en el concurso y convirtiéndose así en la segunda expulsada definitiva tras Marisa Jara.

La segunda expulsada definitiva

La resolución de la gala, celebrada durante la cuarta entrega de ‘Tierra de Nadie’, ha incorporado un formato de televoto exprés que ha introducido más presión y ha transformado el desarrollo habitual de la convivencia en Playa Destino. Los espectadores han podido seleccionar a los supervivientes que querían mantener en el programa. La votación ha desencadenado el paso inmediato de Borja Silva, primer salvado, a Playa Victoria y de Darío Linero, el segundo en conseguir la salvación y exparticipante de ‘La isla de las tentaciones 9′, a Playa Derrota.

La concursante eliminada, Gabriela Guillén, ha mostrado satisfacción con su salida y ha reiterado su deseo de volver a España, tal como había manifestado previamente a la dirección del programa. “Muchas gracias Ion. Estoy muy agradecida, ha sido el mayor reto de mi vida, el mayor reto sin ver a mi bebé. Me llevo muchos aprendizajes y estoy muy agradecida”, ha declarado Guillén en su despedida oficial.

Gabriela Guillén, Borja Silva y Darío Linero esperando la decisión para saber quién continua en el programa (Supervivientes)

Guillén también ha expresado su alegría al considerar acertado el resultado final: “Espero que sea él el que continúe porque se lo merece, ha estado luchando por las playas. Ya lo he vivido y tengo muchas ganas de ver a mi bebé”, ha afirmado sobre Darío Linero en la resolución del duelo.

De este modo, Gabriela Guillén se convierte en la segunda expulsada definitiva de la presente edición, después de Marisa Jara. Su abandono ha estado marcado por un tono positivo y agradecido hacia la experiencia vivida, y por una insistente voluntad de regresar para reencontrarse con su hijo.

Reencuentro sorpresa y emoción en La Palapa

Durante la gala, Borja Silva ha roto a llorar tras conocer que se convertía en concursante oficial y tras ver imágenes de su pareja, Almudena Porras. El reencuentro ha puesto de relieve el impacto emocional del proceso.

Almudena ha descubierto en directo que Borja seguía en Honduras, a pesar de que la organización había hecho creer que regresaba a España. Este momento ha generado gran sorpresa entre algunos concursantes y emoción en el entorno cercano a los protagonistas, consolidando así el poder del formato y su capacidad de alteración de las expectativas.

La decisión de la audiencia, a través de la votación en la app de Mediaset Infinity, ha sido determinante para que tanto Borja Silva como Darío Linero obtuvieran la condición de concursantes oficiales y accedieran a las playas principales tras un periodo de espera en Playa Destino.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Los dos exhabitantes han sido recibidos de forma excepcional en La Palapa, que ha abierto este martes para darles la bienvenida e integrarles formalmente en la aventura. La comunicación de los destinos ha generado tanto alivio como decepción en los respectivos implicados y sus compañeros.

Borja Silva, ex de La isla de las tentaciones y pareja de Almudena Porras, ha sido el primero en incorporarse, mientras que Darío Linero ha ocupado la segunda plaza disponible, lo que ha motivado celebraciones y muestras públicas de afecto. Por su parte, Gabriela Guillén emprende el retorno inmediato a España tras haber expresado en reiteradas ocasiones su deseo de reencontrarse con su hijo y haber puesto fin, con gratitud, a su etapa en el reality.