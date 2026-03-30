Noche de infarto en ‘Supervivientes’: expulsión definitiva de una de las nominadas y la nueva concursante, Nagore Robles

Nagore Robles, nueva cncursante de 'Supervivientes 2026'. (MEDIASET ESPAÑA).

Supervivientes vivió este domingo 29 de marzo una de sus galas más intensas, con cambios que revolucionarán para siempre la convivencia de sus concursantes. Tras varias semanas en las que los eliminados seguían teniendo una segunda oportunidad en Playa Destino, el reality ha ejecutado su primera expulsión definitiva. Una salida que, lejos de estar marcada por el drama, ha sorprendido por el alivio con el que ha sido recibida por su protagonista.

Después de 25 días en Honduras, Marisa Jara se ha convertido en la primera concursante que abandona el concurso de manera irrevocable. Su paso por el programa ha estado marcado por la dificultad para adaptarse a las duras condiciones y por una constante lucha emocional que terminó pasándole factura. De hecho, en los últimos días ya había manifestado abiertamente su deseo de marcharse.

Durante la gala conducida por Sandra Barneda, la modelo explicó con sinceridad el desgaste que arrastraba: “Hace una semana que estoy día tras día aguantando. Ha llegado un momento que no puedo más y mi aventura ha llegado hasta aquí porque es fatal estar con la mente luchando, peleándote. Es una aventura que hasta hoy es bonita y quiero que se quede así en mi recuerdo“.

Su expulsión se resolvió en Playa Destino, donde convivía junto a Gabriela Guillén y otros compañeros. Antes del veredicto final, los concursantes se enfrentaron a un decisivo juego de líder que terminó ganando Borja Silva, asegurando así su permanencia. La decisión quedaba entonces en manos del público, que debía elegir entre el resto de nominados.

Marisa Jara y Gabriella Guillén, nominadas de 'Supervivientes 2026'. (MEDIASET ESPAÑA).

Finalmente, la audiencia optó por salvar a Darío en primer lugar, dejando el desenlace entre Marisa y Gabriela. El resultado fue claro: Marisa debía poner fin a su aventura. Su reacción no fue de tristeza, sino todo lo contrario. Visiblemente emocionada, pero también tranquila, expresó su deseo de reencontrarse con su familia cuanto antes, especialmente con su hijo y su pareja, a quienes echaba profundamente de menos.

Mientras tanto, Gabriela Guillén vivió su salvación con sentimientos encontrados. Aunque continúa en el concurso, la colaboradora tampoco ha ocultado en los últimos días cierta nostalgia y ganas de volver a España. Aun así, asumió la decisión con serenidad, consciente de que su compañera tenía más necesidad de abandonar la experiencia.

Nagore Robles llega para revolucionar Honduras

Pero si la expulsión marcó un punto de inflexión, la noche también trajo consigo una de las grandes sorpresas de la edición: la incorporación de una nueva concursante. Contra todo pronóstico, Nagore Robles ha confirmado su salto a Honduras, sumándose así a la aventura cuando el resto de participantes ya acumula varias semanas de supervivencia.

Nagore Robles, nueva cncursante de 'Supervivientes 2026'. (MEDIASET ESPAÑA).

La colaboradora apareció en plató visiblemente nerviosa, pero decidida a afrontar el reto. “Era ahora o nunca”, confesaba antes de emprender el viaje. Durante años se había especulado con su participación en el formato, pero no ha sido hasta esta edición cuando finalmente ha dado el paso. "Voy a ganar Supervivientes 2026, te lo prometo", aseguró a Sandra Barneda.

Con un discurso directo y sin rodeos, afirmó que piensa darlo todo y que no teme enfrentarse a sus compañeros. “Para mí, que soy la mejor colaboradora que ha tenido Mediaset, es favorable. No estoy mintiendo”, afirmó. Incluso lanzó un mensaje a la audiencia, pidiendo apoyo ante las posibles nominaciones que, según ella misma anticipa, no tardarán en llegar: “Lleváis años pidiendo que vaya, voy acojonadita, pero lo hago por vosotros, así que solo espero que cuando me nominen, porque lo van a hacer, porque son muy cobardes, me salvéis, porque pienso darlo todo“.