El equipo médico comunica el estado de Alberto Ávila en ‘Supervivientes 2026’ tras la infección en el muñón

Alberto Ávila conoce su parte médico tras la infección en el muñón (Supervivientes)

La decisión sobre la continuidad de Alberto Ávila en ‘Supervivientes 2026’ ha sido comunicada tras varios días de incertidumbre. El equipo médico del programa, después de supervisar su evolución tras una infección en el muñón, ha determinado que el atleta paralímpico podrá reincorporarse al grupo y regresar a la playa, aunque continuará bajo vigilancia médica estricta y no podrá, por el momento, utilizar la prótesis.

La infección que ha sufrido Ávila le ha obligado a permanecer 72 horas bajo observación médica y recibir tratamiento antibiótico fuera del campamento. Este periodo de aislamiento se ha debido a la imposibilidad de caminar con la prótesis provocada por la hinchazón y el dolor en el muñón, agravados por las persistentes lluvias y la humedad en los Cayos Cochinos de Honduras. El diagnóstico oficial advierte que, aunque se ha detectado una mejoría con una reducción de la inflamación, la infección todavía necesita supervisión constante.

Durante la cuarta gala de ‘Tierra de Nadie’, Ion Aramendi ha comunicado en directo el dictamen médico al propio Alberto Ávila en los primeros minutos del programa. El atleta, visiblemente animado tras conversar con el médico, ha indicado que la medicación comenzaba a tener efecto, aunque aún no podía “ponerse la pierna”, según su propio testimonio. A pesar de esa limitación, ha trasladado su firme deseo de continuar en el concurso, afirmando que estaría dispuesto a seguir en muletas: “No quiero irme a mi casa”.

Evolución médica

El inicio del tratamiento coincidió con un balance personal por parte de Ávila, que ha querido destacar ante el presentador su satisfacción por el recorrido logrado: “Estoy orgulloso de haber durado un mes y espero haber podido dar el mensaje de inclusión y superación”. Ha remarcado que la experiencia vivida le ha generado un profundo impacto emocional: “Ha sido una experiencia que a nivel mental me ha cambiado la vida, es algo inédito lo que he vivido aquí”, ha explicado.

El informe leído en directo por Ion Aramendi especificaba: “Tras 72 horas en observación y bajo vigilancia médica con tratamiento médico, Alberto Ávila ha presentado una desinflamación del muñón que indica una mejoría, la infección debe seguir siendo controlada y, aunque de momento no podrá usar la prótesis, se le permitirá su regreso a la playa bajo vigilancia médica mientras continúa con el tratamiento”.

Alberto Ávila se convierte en el primer concursante paralímpico en 'Supervivientes' (Supervivientes)

De acuerdo con los médicos, se valorará en próximos días si la adaptación y evolución permiten mantenerle en la aventura. La situación será evaluada de forma continuada mientras se monitoriza el curso de la infección y la respuesta al tratamiento iniciado.

La evacuación forzosa estuvo motivada por el dolor incapacitante del deportista, quien relató antes de la intervención médica: “Me duele mazo, no puedo ni apoyar. Me levanto y tengo la pierna con arena, me acuesto y lo mismo, todo el rato mojado”, según sus palabras.

A pesar del sufrimiento, Ávila ha señalado que ha mantenido su deseo de quedarse y de servir como ejemplo de “inclusión y superación”. Ha resaltado también el mensaje de compañerismo y la importancia de afrontar las adversidades con sentido del humor.

Posible salida

Después de conocerse la resolución médica, Ávila ha manifestado públicamente que asume la necesidad de priorizar su salud y que, llegado el caso, abandonará el concurso si las circunstancias se agravan. Como ha dejado claro ante las cámaras, “la salud va por delante”, y ha asegurado: “Cuando vea que no se pueda, abandonaré”. Estas declaraciones muestran la actitud responsable del concursante ante una eventual complicación.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

El programa mantendrá la vigilancia sobre su estado, tal y como subraya el parte. En las próximas jornadas, la evolución de la infección y la posible readaptación a la prótesis marcarán el futuro de Alberto Ávila en la competición. Por el momento, el deportista se reincorpora a la convivencia, pendiente de una revisión médica continua y con la perspectiva de seguir participando mientras su condición lo permita, una circunstancia que tanto él como el equipo sanitario seguirán evaluando.