Gabriela Guillén, entre lágrimas, recibe atención médica urgente en ‘Supervivientes 2026’

Gabriela Guillén se enfrenta a la prueba 'La caída del Ícaro' en 'Supervivientes 2026' (Mediaset)

La primera semana de convivencia en Honduras ha comenzado a pasar factura a los participantes de Supervivientes 2026. El popular reality ha completado ya siete días desde el inicio de la aventura, un periodo breve en términos de competición televisiva pero que, dadas las condiciones extremas en las que se desarrolla el programa, ha sido suficiente para que algunos concursantes empiecen a mostrar signos evidentes de desgaste físico y emocional.

La falta de comida, las duras condiciones meteorológicas y la exigencia de las pruebas están poniendo a prueba la resistencia de los participantes. De hecho, algunos de ellos ya han manifestado su deseo de abandonar el concurso y regresar a España. Aun así, la mayoría continúa esforzándose por adaptarse a la vida en la isla, tratando de mantener la convivencia y de superar cada uno de los desafíos que plantea el formato.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Las pruebas semanales se han convertido en un elemento clave para la supervivencia dentro del concurso. A través de ellas, los concursantes pueden obtener recompensas, mejorar sus condiciones en la playa o lograr ventajas estratégicas dentro del juego, como la inmunidad o el liderazgo del grupo. Por ello, cada desafío supone un momento de máxima tensión, en el que los participantes se esfuerzan al límite para imponerse a sus rivales.

Gabriela Guillén recibe atención médica de urgencia

En la gala de este jueves, 12 de marzo, los concursantes se enfrentaron a una nueva prueba de liderazgo denominada La caída de Ícaro. El reto consistía en permanecer el mayor tiempo posible suspendidos sobre el mar, agarrados a un tronco de madera colocado en posición horizontal. La resistencia física y mental era fundamental, ya que el cansancio y el miedo al agua podían provocar que los participantes soltaran el tronco y cayeran al mar.

Los concursantes de 'Supervivientes 2026' en la prueba 'La caída de Ícaro' (Mediaset)

El equipo de Playa Derrota comenzó la prueba con una desventaja notable. La concursante Marisa Jara decidió no participar debido a su estado de salud, lo que redujo el número de participantes de su grupo desde el inicio del desafío. A esta dificultad se sumó la situación de Claudia, quien comenzó el reto visiblemente afectada. La concursante inició la prueba llorando mientras se mantenía sobre el tronco, ya que padece vértigo, una condición que complicaba especialmente su participación en un desafío suspendido sobre el agua.

Sin embargo, el momento más tenso de la prueba se produjo con la participación de Gabriela Guillén. La concursante logró resistir durante más de tres minutos agarrada al tronco, pero finalmente alcanzó su límite físico y emocional. En ese momento comenzó a pedir ayuda de manera insistente. “La escalera”, ha indicado entre sollozos. “La escalera, por favor, no quiero saltar”, ha añadido a gritos.

Gabriela Guillén habla sobre su relación con Bertín Osborne en 'Supervivientes' (Telecinco)

Pese a la angustia mostrada por la concursante, la organización del programa no intervino de inmediato. Desde la conducción del espacio se le explicó cuál era la forma de abandonar la prueba por sus propios medios. “Si no puedes más, puedes soltar las piernas y bajar perfectamente”, le ha indicado la presentadora, mientras ella ha seguido pidiendo ayuda.

Finalmente, Gabriela Guillén soltó el tronco y cayó al agua de forma brusca. Tras emerger, la modelo se recolocó el cabello y se llevó las manos al rostro, ocultando en gran medida su expresión. Desde el plató se le preguntó si se encontraba bien, pero la concursante no respondió en ese momento. La situación generó preocupación entre los presentes. “Le ha entrado agua en los ojos”, ha expresado María, dejando atónito a su compañero en el plató.

Mientras tanto, la concursante permanecía dentro del agua, visiblemente afectada, llorando y sujetándose el pecho. Ante esta escena y antes de que Gabriela pudiera pronunciar alguna palabra, María informó de que el equipo médico del programa se dirigía hacia ella para comprobar su estado. Durante varios minutos no se ofrecieron más detalles sobre la situación de la participante, lo que generó cierta incertidumbre sobre su estado de salud.

No obstante, más adelante, en el momento de las nominaciones, Gabriela Guillén reapareció junto al resto de sus compañeros. En ese momento se mostró más tranquila y siguió el desarrollo del programa con normalidad. Su presencia permitió entender que el incidente no había tenido consecuencias graves y que todo había quedado finalmente en un susto dentro de la intensa primera semana de convivencia en Honduras.