España

Pili, la hermana de Rosalía, celebra con las tortillas de María Pombo el primer concierto del ‘LUX Tour’ en Madrid: “Favorita, automáticamente feliz”

La directora artística y hermana de la cantante ha publicado en su cuenta de Instagram una imagen con las tortillas del negocio de la influencer tras el show

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Rosalía, su hermana Pili y María Pombo, en montaje de 'Infobae' (Instagram)
Rosalía, su hermana Pili y María Pombo, en montaje de 'Infobae' (Instagram)

La estancia de Rosalía en la capital, motivada por el arranque del LUX Tour en Madrid, ha dejado un inesperado cruce entre dos de los nombres más influyentes del panorama nacional: la artista catalana y la empresaria e influencer María Pombo. En la noche posterior al primer concierto, Pili Vila Tobella, hermana mayor y directora artística de Rosalía, ha compartido en sus stories de Instagram una fotografía con las tortillas de La Martinuca, la marca gastronómica impulsada por Pombo, marcando así un guiño visible entre ambos universos.

La foto difundida por Pili muestra las reconocidas cajas de tortillas a domicilio de La Martinuca, la firma lanzada en 2021 por Víctor Naranjo y Álvaro González, hijo del exfutbolista Míchel González, a la que se unió la familia Pombo y donde trabajan más de 90 empleados repartidos en 10 puntos de venta en tres ciudades: Madrid, Barcelona y Málaga.

De hecho, parece ser una de las tortillas madrileñas que más le gustan a Pili, tal y como ha escrito: “Ayer, Sharon me trajo de regalo esto es que pf, favorita, automáticamente feliz”. Esta interacción entre la hermana de Rosalía y la marca de Pombo cobra resonancia dada su repercusión mediática y la proyección de ambas a nivel nacional. Además, dado que Pili estaba junto a Rosalía en el Movistar Arena, quizás la cantante también pudo disfrutar de las tortillas del negocio de María Pombo.

Pili comparte una imagen con las tortillas de María Pombo, el negocio de María Pombo (Instagram)
Pili comparte una imagen con las tortillas de María Pombo, el negocio de María Pombo (Instagram)

El peso de Pili en el proyecto de Rosalía

Pilar Vila Tobella, conocida simplemente como Pili, no solo ha sido fundamental en el desarrollo visual y estético de LUX, el último trabajo de Rosalía, sino que actúa desde hace años como su directora artística clave y estilista personal, una función que la propia cantante ha querido destacar en varias ocasiones.

De hecho, en su reciente conversación con Ana Milán recogida en el estreno de Ex. La vida después, Rosalía subrayó el vínculo con su hermana con una afirmación reveladora: “Es mi mejor amiga, mi pilar, somos una. Nos terminamos las frases. Con los años hemos aprendido a ser más amigas, a incluso ser mejor la una para la otra. Tengo tanta suerte, es el regalo más grande que me han dado mis padres”, reconoció la artista catalana.

Este testimonio sitúa en primer plano la relevancia personal y profesional de Pili en la trayectoria de Rosalía, desde la consolidación de su propuesta visual hasta el acompañamiento cotidiano entre escenarios y camerinos. Incluso saltó a defender a su hermana de los paparazzi sacando el móvil para grabarlos hace unos días.

Rosalía reaparece de incógnito junto a Loli Bahía (Grosby)
Rosalía reaparece de incógnito junto a Loli Bahía (Grosby)

La empresa de María Pombo

La empresa La Martinuca, en la que María Pombo participa activamente junto a su marido Pablo Castellano y la también influencer Natalia Coll, ha pasado de la venta a domicilio a inaugurar su primer local físico en la capital, y mantiene ya repartidas una decena de tiendas entre Madrid, Barcelona y Málaga. La gastronomía se convierte aquí en nexo familiar y empresarial, como evidencia la tradición hostelera del padre de Pombo y el protagonismo de la abuela Martina de Víctor Naranjo, que da nombre al negocio.

La cantante actúa por primera vez en Madrid con la gira de 'LUX' ante un público que clama por ella. / Grabación de pantalla de @rafacasah

A la espera de abrir los próximos locales de La Martinuca en Sevilla o Valencia, el equipo plantea nuevas aperturas incluso a nivel internacional, con localizaciones consideradas como Miami, la visibilidad que le otorgan aliados tan mediáticos como la hermana de Rosalía adquiere un peso estratégico para el posicionamiento y expansión de la firma en el sector gastronómico.

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