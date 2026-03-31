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Los famosos que asistieron al primer concierto de Rosalía en Madrid: de Javier Ambrossi y Carolina Marín a Eva Amaral y Carmen Machi

La artista catalana ha celebrado el primero de los cuatro conciertos que tiene programados en Madrid por Semana Santa

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Rosalía durante un concierto
Rosalía durante un concierto

La noche madrileña volvió a rendirse ante el magnetismo de Rosalía. Tras varios días de incertidumbre por su estado de salud, la artista catalana aterrizó en la capital con su esperada gira LUX, firmando un regreso cargado de energía, emoción y un despliegue escénico que no dejó indiferente a nadie. La noche de este lunes, 30 de marzo, el Movistar Arena se convirtió en el epicentro musical, acogiendo el primero de los cuatro conciertos que la intérprete tiene programados en la ciudad durante esta Semana Santa.

El ambiente, marcado por el cartel de entradas agotadas desde hace semanas, anticipaba una velada especial. Y no defraudó. La motomami apareció sobre el escenario visiblemente emocionada, consciente del significado que tenía reencontrarse con el público español tras su paso por varias ciudades europeas. La artista venía de cancelar su concierto en Milán en plena actuación debido a una intoxicación alimentaria, un contratiempo que había generado preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, en Madrid se mostró recuperada y con más fuerza que nunca.

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Laura Escanes, Ester Expósito o Carolina Marín: las celebridades que vivieron el concierto de Rosalía en Madrid

Durante el espectáculo, la cantante interpretó algunos de sus temas más conocidos, combinados con las canciones de su trabajo más reciente. La puesta en escena, una de las señas de identidad de esta gira, destacó por su carácter innovador y visualmente impactante. El ballet actuó como hilo conductor de un show en constante evolución, que fue creciendo en intensidad hasta desembocar en una rave final que hizo vibrar a todo el recinto.

Pero más allá de lo musical, la cita también se convirtió en un punto de encuentro para numerosos rostros conocidos, que no quisieron perderse uno de los eventos culturales más comentados del momento. Entre los asistentes destacó la presencia de Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo. La pareja, habitual en grandes citas del panorama musical, volvió a demostrar su estrecha vinculación con la industria. Él, como uno de los grandes ejecutivos del sector en España; ella, como fiel acompañante en este tipo de eventos.

(I-D) Carmen Machi, Eva Amaral, Eugenia Martínez de Irujo junto a Narcís Rebollo y Hiba Abouk llegando al concierto de Rosalía (Montaje de Infobae con fotos de Europa Press)
(I-D) Carmen Machi, Eva Amaral, Eugenia Martínez de Irujo junto a Narcís Rebollo y Hiba Abouk llegando al concierto de Rosalía (Montaje de Infobae con fotos de Europa Press)

También se dejó ver la influencer Laura Escanes, que apostó por un estilismo cómodo y acorde con la ocasión para disfrutar de una noche que, según compartió posteriormente en redes sociales, resultó inolvidable. Otra de las asistentes fue Jedet, quien eligió un look total white para la velada. Declarada fan de Rosalía, no quiso perderse el arranque de la artista en Madrid.

La lista de invitados continuó con la presencia de Ester Expósito, que, fiel a su estilo discreto, trató de pasar desapercibida a su llegada, aunque no logró esquivar la atención de las cámaras. Junto a ella, la empresaria Alejandra de Rojas también acudió al evento, mostrando su entusiasmo por poder disfrutar del espectáculo en directo.

(I-D) Ester Expósito, Laura Escanes, Javier Ambrossi y Nia Correia llegando al concierto de Rosalía (Montaje de Infobae con fotos de Europa Press)
(I-D) Ester Expósito, Laura Escanes, Javier Ambrossi y Nia Correia llegando al concierto de Rosalía (Montaje de Infobae con fotos de Europa Press)

En el exterior del recinto, otros nombres conocidos como Aless Gibaja, Soy una Pringada, Nia Correia, Hiba Abouk, Eva Amaral, Carmen Machi, Javier Ambrossi, Carolina Marín o Mariano de Paco se dejaron ver antes de acceder al concierto, contribuyendo a ese ambiente de gran acontecimiento que rodeó la cita.

Ya en el interior, las redes sociales confirmaron la asistencia de figuras de primer nivel como Pedro Almodóvar, Ethan Hawke, Israel Fernández y Juanjo Bona, entre otros. Una mezcla de talento nacional e internacional que evidenció el alcance global de Rosalía y su capacidad para atraer a personalidades de distintos ámbitos.

(I-D) Jedet, Alejandra de Rojas, Carolina Marín y 'Soy una pringada' llegando al concierto de Rosalía (Montaje de Infobae con fotos de Europa Press)
(I-D) Jedet, Alejandra de Rojas, Carolina Marín y 'Soy una pringada' llegando al concierto de Rosalía (Montaje de Infobae con fotos de Europa Press)

La gira LUX arrancó el pasado 16 de marzo en Lyon, para continuar por ciudades como París, Zúrich y Milán. Ahora, tras su paso por Madrid, la artista continuará su recorrido por España con otros cuatro conciertos en Barcelona, consolidando así una de las giras más ambiciosas de su carrera. Con este primer concierto en la capital, Rosalía no solo ha confirmado su recuperación, sino que ha reafirmado su posición como una de las artistas más influyentes del panorama actual. Madrid ya ha sido testigo de ello. Y aún quedan tres noches más para seguir haciéndolo.

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