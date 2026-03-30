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Llevar la baliza v16, cambiar las ruedas o tener la ITV: todo lo que necesitas antes de viajar en Semana Santa

En estos días de vacaciones, la DGT prevé más de 17 millones de desplazamientos de largo recorrido

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La Semana Santa vuelve a poner a prueba las carreteras españolas. Desde el pasado viernes y hasta la medianoche del próximo lunes 6 de abril está previsto que haya más de 17 millones de desplazamientos de largo recorrido, según apunta la Dirección General de Tráfico (DGT). Por este motivo y para evitar accidentes, el organismo dependiente del Ministerio del Interior ha publicado una serie de consejos y normas de seguridad vial para seguir en esta Semana Santa 2026.

Uno de los elementos clave este año es la baliza V16 conectada, cuyo uso es obligatorio en caso de avería o accidente. Este dispositivo no solo sustituye a los tradicionales triángulos de emergencia, sino que además comunica en tiempo real la posición del vehículo a la plataforma DGT 3.0, permitiendo alertar a otros conductores y mejorar la seguridad vial. Llevarla accesible, comprobar su batería y conocer su funcionamiento son aspectos fundamentales antes de salir a la carretera.

Pero la seguridad empieza mucho antes de cualquier incidencia. La DGT recomienda realizar una puesta a punto completa del vehículo. Revisar los niveles de líquidos, como el aceite, frenos o limpiaparabrisas; comprobar el estado de los neumáticos y verificar que no presentan grietas ni desgaste excesivo son algunas de las comprobaciones básicas. También es importante asegurarse de que el alumbrado funciona correctamente y de que los frenos y la dirección responden con normalidad. A ello se suma la necesidad de llevar elementos obligatorios como el chaleco reflectante y, aunque ya no es obligatorio, contar con rueda de repuesto o kit reparapinchazos.

No hay que olvidarse de consultar el estado del tráfico

Más allá del vehículo, la preparación del viaje también juega un papel determinante. Planificar la ruta con antelación, consultar el estado del tráfico y la previsión meteorológica, así como evitar las horas de mayor congestión, puede marcar la diferencia entre un trayecto fluido y uno complicado. La DGT insiste en utilizar sus canales oficiales —web, redes sociales o el teléfono 011— para obtener información actualizada.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señala que aunque la baliza V16 es obligatoria desde el 1 de enero, habrá un periodo "flexible" y "razonable" en el que no se multará al que no la lleve.

Durante la conducción, la prudencia es esencial. Mantener la distancia de seguridad, respetar los límites de velocidad y adaptar la conducción a las condiciones meteorológicas son recomendaciones básicas, especialmente en situaciones de lluvia, niebla o viento. Además, es fundamental descansar antes del viaje y realizar paradas cada dos horas para evitar la fatiga.

Arranca la operación salida de Semana Santa, en la que se prevén 4,3 millones de desplazamientos por carretera. (Europa Press
Arranca la operación salida de Semana Santa, en la que se prevén 4,3 millones de desplazamientos por carretera. (Europa Press

El uso del cinturón de seguridad sigue siendo obligatorio para todos los ocupantes del vehículo, al igual que el empleo de sistemas de retención infantil adecuados en el caso de los menores. También es importante distribuir correctamente el equipaje para evitar desplazamientos bruscos en caso de frenada.

En la Semana Santa del año pasado, fallecieron 27 personas en 26 siniestros de tráfico, de los cuales 8 eran motoristas, y por último, la DGT recuerda que el objetivo principal es llegar al destino sin incidencias. Evitar el uso del móvil al volante, no consumir alcohol o drogas y mantener una actitud responsable son claves para reducir los accidentes. En palabras del organismo, lo importante no es solo viajar, sino “llegar y volver para contarlo”.

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