España

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El valor de los combustibles dependen de una serie de variables tanto nacionales como internacionales

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Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales carburantes (Infobae)
Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales carburantes (Infobae)

El precio de las gasolinas se actualiza diariamente, por lo que es importante conocer los costos por litro y llenar el depósito con la mejor opción. Aquí están los precios promedios de las gasolinas en Madrid, Barcelona y otras ciudades para este martes 31 de marzo, de acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, detallando los más altos y más bajos para que no te tomen por sorpresa.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,939 euros el litro

Precio mínimo: 1,631 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,999 euros el litro

Precio mínimo: 1,699 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,739 euros el litro

Precio mínimo: 1,389 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,849 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,923 euros el litro

Precio mínimo: 1,607 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,999 euros el litro

Precio mínimo: 1,627 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,708 euros el litro

Precio mínimo: 1,329 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,899 euros el litro

Precio mínimo: 1,529 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,919 euros el litro

Precio mínimo: 1,679 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,009 euros el litro

Precio mínimo: 1,779 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,699 euros el litro

Precio mínimo: 1,429 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,779 euros el litro

Precio mínimo: 1,679 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,929 euros el litro

Precio mínimo: 1,679 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,989 euros el litro

Precio mínimo: 1,699 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,659 euros el litro

Precio mínimo: 1,485 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,735 euros el litro

Precio mínimo: 1,63 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,919 euros el litro

Precio mínimo: 1,645 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,999 euros el litro

Precio mínimo: 1,649 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,679 euros el litro

Precio mínimo: 1,417 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo: 1,579 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,879 euros el litro

Precio mínimo: 1,769 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,937 euros el litro

Precio mínimo: 1,885 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,719 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,776 euros el litro

Precio mínimo: 1,639 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los carburantes cambia todos los días (Reuters)
El precio de los carburantes cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

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