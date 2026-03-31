Cinco desayunos altos en proteína y saciantes para ganar masa muscular esta primavera

Alimentos altos en proteína. (Freepik)

El desayuno es, para muchas personas, la comida más importante del día, ya que proporciona energía tras varias horas de ayuno y ayuda a afrontar con vitalidad las primeras horas de la jornada.

Si eres una de esas personas que se despierta con mucha hambre o va a empezar a hacer ejercicio con el buen tiempo de primavera, es importante que incluyas alimentos ricos en proteína durante esta primera comida del día.

Añadir este nutriente al desayuno también puede marcar la diferencia en cómo te sientes durante la mañana. No solo ayudan a que tu cuerpo funcione mejor desde el primer momento, sino que también estimulan la reparación y el crecimiento de tejidos, algo especialmente útil si llevas un estilo de vida activo. Por todos estos motivos, es importante prepararse un desayuno rico en proteína.

Tazón de queso fresco batido con frutas y frutos secos

El queso fresco batido es una fuente ligera y rica en proteínas, ideal para empezar el día con energía sin sensación de pesadez. Puedes combinarlo con frutas frescas como plátano, fresas o arándanos, que aportan vitaminas, antioxidantes y fibra.

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Añadir un puñado de frutos secos o semillas, como nueces, almendras o chía, aporta grasas saludables y un extra de proteína. Este desayuno es fácil de preparar, saciante y ayuda a mantener estables los niveles de energía durante la mañana.

Tostadas con queso cottage y tomate

El queso cottage es bajo en grasa y rico en proteínas, perfecto para un desayuno saciante. Colócalo sobre pan integral tostado, que aporta fibra para regular el tránsito intestinal y mantener la sensación de plenitud. Añadir rodajas de tomate fresco le da sabor y vitaminas, especialmente vitamina C y antioxidantes.

Imagen de quieso cottage. (iStock)

Revuelto de huevos con espinacas y champiñones

Los huevos son un alimento completo y una de las mejores fuentes de proteína. Preparar un revuelto con espinacas frescas y champiñones añade fibra, vitaminas y minerales esenciales como hierro y magnesio. Este desayuno es nutritivo, fácil de digerir y aporta energía suficiente para afrontar la mañana. Para quienes desean un extra de proteína, se puede añadir un poco de queso rallado bajo en grasa o tofu.

Tortilla de claras con pavo

Las claras de huevo son una fuente de proteína pura, baja en grasas y calorías, ideal para quienes buscan cuidar la línea sin renunciar a saciedad. Combinar las claras con lonchas de pavo añade más proteínas y un toque de sabor. Además, puedes incorporar cebolla, pimientos o espinacas para darle un extra saludable a tu desayuno. Es perfecta para deportistas o personas activas, ya que contribuye a la recuperación muscular y al mantenimiento de energía.

Avena con leche y mantequilla de cacahuete

La avena es un carbohidrato complejo que proporciona energía, mientras que la leche aporta proteínas de alta calidad y calcio. Añadir una cucharada de mantequilla de cacahuete potencia el contenido proteico y añade grasas saludables que prolongan la sensación de saciedad. Si quieres que sea aún más completo, se pueden incorporar frutos rojos, semillas de chía o un toque de canela.