El restaurante de Ávila que la Guía Michelin recomienda para Semana Santa: “Una fantástica terraza asomada a las murallas”

Vistas a la muralla desde la terraza de Surco, en Ávila (Surco)

La Semana Santa es una de las fechas marcadas en el calendario para los españoles, unos días festivos en los que muchos se animan a subirse a un avión para una escapada que les permita salir de la rutina. Sin embargo, también son muchos los que aprovechan estas fechas para explorar ciudades cercanas con un importante patrimonio histórico, destinos ideales para descubrir en un fin de semana o incluso en un solo día, como es, por ejemplo, la ciudad de Ávila.

Su espectacular muralla medieval, su catedral, la primera de estilo gótico en España, sus calles empedradas, sus basílicas y monasterios y sus museos son motivos más que suficientes para hacer de esta ciudad el destino ideal para un día de paseos e historia. A todo ello se suma un último motivo: la gastronomía. Considerada como la capital del chuletón, Ávila cuenta con una riquísima tradición culinaria, con recetas tan conocidas como las patatas revolconas, la sopa castellana o las migas del pastor.

Ávila, en Castilla y León (Adobe Stock).

No es difícil, por lo tanto, encontrar lugares donde comer bien en esta ciudad amurallada. No obstante, para quienes busquen una alternativa diferente, con una propuesta joven y una filosofía de respeto por la tradición y el entorno, la Guía Michelin tiene una clara favorita. En este mes de marzo, la entidad francesa ha incluido a un restaurante abulense en su lista de recomendados, cocinas de calidad que no muchos conocen, pero a las que merece la pena dar una oportunidad.

El restaurante en cuestión es Surco (Carretera de Salamanca, 4), una propuesta que honra la cocina tradicional desde el punto de vista de un chef con estrella Michelin. El restaurante se ubica en el mismo edificio donde brilla el laureado Barro (1 estrella Michelin), aunque en esta ocasión con una versión más accesible e informal de la cocina del chef Carlos Casillas.

Cocina Michelin en una terraza con vistas

El edificio que hoy alberga a ambos restaurantes fue antaño un viejo almacén de harinas del siglo XIX, ubicado junto al río. En Surco, que ocupa su planta baja, la cocina tradicional de Ávila se sirve en su formato más cuidado y original, con propuestas perfectas para compartir, con opción también para medias raciones.

El espacio que ocupa es gran parte de su encanto. Surco cuenta con una amplia zona de bar, perfecta para tapear o tomarse un café; un acogedor comedor con la viguería de madera a la vista y una fantástica terraza asomada a las murallas de la ciudad. Unas impresionantes vistas que convierten a este lugar en un destino ideal para quien visita por primera vez la ciudad castellana.

Platos de la carta del restaurante Surco (Instagram / @surco.restaurante)

Entre los platos favoritos de la guía destacan la ensaladilla con ventresca y camarón, los raviolis de conejo al ajillo (15 €), la berenjena a la parrilla con salsa de ostras (13 €) y las albóndigas de ciervo con setas (18 €), una deliciosa lista a la que se suman bocados como la croqueta de pollo al carbón (3 €), las lentejas con jabalí (16 €) o el clásico chuletón. En la lista de postres, destaca su cremosísimo flan, acompañado con una quenelle de helado de mantequilla (8 €). Todo ello resguardado por una carta de vinos potente y con precios para todos los públicos.