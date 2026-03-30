España

El restaurante de Ávila que la Guía Michelin recomienda para Semana Santa: “Una fantástica terraza asomada a las murallas”

En la capital del chuletón, el chef con estrella Michelin Carlos Casillas propone una carta informal y muy cuidada, llena de referencias a la tradición y marcada por un enorme arraigo por el entorno

Guardar
Vistas a la muralla desde la terraza de Surco, en Ávila (Surco)
Vistas a la muralla desde la terraza de Surco, en Ávila (Surco)

La Semana Santa es una de las fechas marcadas en el calendario para los españoles, unos días festivos en los que muchos se animan a subirse a un avión para una escapada que les permita salir de la rutina. Sin embargo, también son muchos los que aprovechan estas fechas para explorar ciudades cercanas con un importante patrimonio histórico, destinos ideales para descubrir en un fin de semana o incluso en un solo día, como es, por ejemplo, la ciudad de Ávila.

Su espectacular muralla medieval, su catedral, la primera de estilo gótico en España, sus calles empedradas, sus basílicas y monasterios y sus museos son motivos más que suficientes para hacer de esta ciudad el destino ideal para un día de paseos e historia. A todo ello se suma un último motivo: la gastronomía. Considerada como la capital del chuletón, Ávila cuenta con una riquísima tradición culinaria, con recetas tan conocidas como las patatas revolconas, la sopa castellana o las migas del pastor.

Ávila, en Castilla y León (Adobe Stock).
Ávila, en Castilla y León (Adobe Stock).

No es difícil, por lo tanto, encontrar lugares donde comer bien en esta ciudad amurallada. No obstante, para quienes busquen una alternativa diferente, con una propuesta joven y una filosofía de respeto por la tradición y el entorno, la Guía Michelin tiene una clara favorita. En este mes de marzo, la entidad francesa ha incluido a un restaurante abulense en su lista de recomendados, cocinas de calidad que no muchos conocen, pero a las que merece la pena dar una oportunidad.

El restaurante en cuestión es Surco (Carretera de Salamanca, 4), una propuesta que honra la cocina tradicional desde el punto de vista de un chef con estrella Michelin. El restaurante se ubica en el mismo edificio donde brilla el laureado Barro (1 estrella Michelin), aunque en esta ocasión con una versión más accesible e informal de la cocina del chef Carlos Casillas.

Cocina Michelin en una terraza con vistas

El edificio que hoy alberga a ambos restaurantes fue antaño un viejo almacén de harinas del siglo XIX, ubicado junto al río. En Surco, que ocupa su planta baja, la cocina tradicional de Ávila se sirve en su formato más cuidado y original, con propuestas perfectas para compartir, con opción también para medias raciones.

El espacio que ocupa es gran parte de su encanto. Surco cuenta con una amplia zona de bar, perfecta para tapear o tomarse un café; un acogedor comedor con la viguería de madera a la vista y una fantástica terraza asomada a las murallas de la ciudad. Unas impresionantes vistas que convierten a este lugar en un destino ideal para quien visita por primera vez la ciudad castellana.

Platos de la carta del restaurante Surco (Instagram / @surco.restaurante)
Platos de la carta del restaurante Surco (Instagram / @surco.restaurante)

Entre los platos favoritos de la guía destacan la ensaladilla con ventresca y camarón, los raviolis de conejo al ajillo (15 €), la berenjena a la parrilla con salsa de ostras (13 €) y las albóndigas de ciervo con setas (18 €), una deliciosa lista a la que se suman bocados como la croqueta de pollo al carbón (3 €), las lentejas con jabalí (16 €) o el clásico chuletón. En la lista de postres, destaca su cremosísimo flan, acompañado con una quenelle de helado de mantequilla (8 €). Todo ello resguardado por una carta de vinos potente y con precios para todos los públicos.

Temas Relacionados

ÁvilaGuía MichelinRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Alemania pacta con Siria el retorno del 80% de los refugiados que huyeron de la guerra

El acuerdo, sellado en Berlín con el presidente interino Ahmad al Sharaa, prevé hasta 800.000 retornos en tres años pese a las dudas sobre la seguridad en Siria

Alemania pacta con Siria el retorno del 80% de los refugiados que huyeron de la guerra

‘Proyecto Salvación’ no es la primera película de Ryan Gosling en el espacio: un biopic sobre Neil Armstrong firmado por el director de ‘La La Land’

El actor interpretó al primer astronauta que pisó la Luna en un biopic dirigido por Damien Chazelle en 2018

‘Proyecto Salvación’ no es la primera película de Ryan Gosling en el espacio: un biopic sobre Neil Armstrong firmado por el director de ‘La La Land’

Polémica en Parla: denuncian un posible patrón de respuestas en la oposición a auxiliar administrativo y el Ayuntamiento anula el examen

Los opositores alertan de una posible anomalía en las respuestas que podría haber facilitado acertar el examen y el Pleno aprueba una comisión de investigación impulsada por Vox

Polémica en Parla: denuncian un posible patrón de respuestas en la oposición a auxiliar administrativo y el Ayuntamiento anula el examen

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La guerra en Oriente Medio ya sacude la vivienda: construir será hasta un 10% más caro y comprar, aún más difícil

El alza de costes amenaza con frenar las compraventas, endurecer las hipotecas y disparar la presión sobre el alquiler

La guerra en Oriente Medio ya sacude la vivienda: construir será hasta un 10% más caro y comprar, aún más difícil
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Polémica en Parla: denuncian un posible patrón de respuestas en la oposición a auxiliar administrativo y el Ayuntamiento anula el examen

Polémica en Parla: denuncian un posible patrón de respuestas en la oposición a auxiliar administrativo y el Ayuntamiento anula el examen

Los 33 nuevos radares de la DGT para Semana Santa 2026: estas son las ubicaciones exactas

El Consejo General del Poder Judicial aprueba una subida de sueldos de 800 euros mientras sus miembros ya cobran entre 134.000 y 155.000 euros

La Justicia ordena el desahucio de una familia marroquí sin empleo y con cinco menores: pagaron 2.000 euros a una persona que se hizo pasar por el propietario

Muere el exministro socialista Carlos Westendorp, a los 89 años

ECONOMÍA

La guerra en Oriente Medio ya sacude la vivienda: construir será hasta un 10% más caro y comprar, aún más difícil

La guerra en Oriente Medio ya sacude la vivienda: construir será hasta un 10% más caro y comprar, aún más difícil

Aerolíneas y aeropuertos europeos piden prorrogar la flexibilidad del nuevo control fronterizo para evitar colapsos en Semana Santa

¿Cómo reclamar la declaración de la renta de años anteriores?

Drones de largo alcance para inspeccionar la red eléctrica: cómo funcionan y para qué se usan

Las familias numerosas que reciban el bono social eléctrico deben incluirlo en la declaración de la Renta: sanciones de Hacienda de hasta 118 euros

DEPORTES

Sinner aprieta la lucha con Carlos Alcaraz por el número uno: la tierra decidirá el rey del ranking ATP

Sinner aprieta la lucha con Carlos Alcaraz por el número uno: la tierra decidirá el rey del ranking ATP

Honda trabaja para solucionar los problemas en los monoplazas de Aston Martin: “Estamos mejorando el motor... pero esto no es a corto plazo”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

Carlos Alcaraz ya está de vuelta en las pistas tras el tropiezo en Miami: el tenista se prepara en Murcia para la temporada de tierra