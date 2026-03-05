Cuerpo anuncia que España abrirá dos nuevas oficinas comerciales en EEUU para ayudar a las empresas

Carlos Cuerpo ha indicado que más de 1.600 empresas españolas mantienen intereses comerciales en Estados Unidos y que el Gobierno sostiene contacto estrecho con ellas para afrontar el contexto económico actual marcado por la incertidumbre y la imposición de aranceles en el último año. Tal como detalló Europa Press, el ministro de Economía, Comercio y Empresa anunció la apertura inminente de dos oficinas comerciales nuevas en Boston y Houston, con la finalidad de respaldar a las firmas españolas, en especial a los exportadores, para facilitar su asentamiento y consolidación en el mercado estadounidense.

Según expresó Cuerpo en declaraciones difundidas por Europa Press, la creación de estas sedes busca fortalecer la presencia española en Estados Unidos y ofrecer a las compañías nacionales nuevas herramientas para su internacionalización, en un momento caracterizado por desafíos en materia comercial. El ministro subrayó las conexiones económicas que existen entre ambos países y enfatizó la necesidad de que las administraciones públicas velen por los intereses empresariales mediante actuaciones concretas.

El titular de Economía puso de relieve la importancia de proteger los “intereses cruzados” entre España y Estados Unidos, al tiempo que valoró la relación bilateral como “un tesoro” que requiere atención institucional constante. Cuerpo añadió que, dentro del contexto europeo, España contribuye a la implementación del acuerdo comercial rubricado en agosto, el cual pretende ofrecer un entorno estable y previsible a medio plazo para los empresarios nacionales, permitiendo la toma de decisiones empresariales sin temores por cambios imprevistos en los próximos meses.

El ministro explicó, según recogió Europa Press, que no se descartan medidas adicionales para mitigar los efectos de la situación económica tanto en empresas como en familias, si bien consideró que resulta prematuro adoptar decisiones sin conocer a fondo el impacto del conflicto actual en la economía y en los precios. Cuerpo precisó que la evolución de los precios de la energía dependerá, en última instancia, de la duración que alcance el conflicto y sus derivadas para los mercados internacionales.

Respecto a la posición internacional del Gobierno, Cuerpo aseguró —en las declaraciones recogidas por Europa Press— que la postura de España ante el conflicto que afecta la coyuntura global se mantiene sin alteraciones y que el país no participa en el mismo. Insistió en que el Ejecutivo español ha preservado su firmeza y su compromiso en el marco de las alianzas internacionales, garantizando que, de ser necesario, España participará en la defensa de los Estados miembros de la Unión Europea.

Cuerpo relató que, durante una reciente reunión, el canciller alemán Friedrich Merz transmitió este mismo mensaje al presidente de Estados Unidos, ratificando la posición española y los compromisos asumidos en el marco de la diplomacia comunitaria. El ministro destacó igualmente, de acuerdo con Europa Press, que España actúa en el marco de su soberanía nacional en materia de política exterior y rechazó la posibilidad de que la toma de decisiones en este campo conlleve consecuencias negativas automáticas para la economía o los intereses exteriores del país.

El anuncio de la apertura de las nuevas oficinas comerciales pretende proporcionar apoyo efectivo a las empresas que se ven obligadas a adaptarse y crecer en un mercado tan competitivo como el estadounidense, facilitando la implantación y prestación de servicios a los más de 1.600 negocios que han manifestado su interés por desarrollar o incrementar su presencia en ese territorio, según publicó Europa Press.

La medida anunciada por el actual titular de Economía responde, además, a un contexto de incertidumbre internacional marcado por la aplicación de nuevos aranceles y los riesgos derivados de conflictos en diferentes ámbitos, contexto en el cual el refuerzo de la red de oficinas comerciales se presenta como una herramienta adicional para proteger la competitividad y sostenibilidad de las compañías exportadoras y de aquellas que buscan nuevas oportunidades en Estados Unidos.

En relación con los precios energéticos, Cuerpo declaró, conforme difundió Europa Press, que la volatilidad de estos índices dependerá estrechamente de cuán prolongada resulte la situación de conflicto internacional, lo que puede traducirse en efectos directos sobre la economía española y la inflación, según la valoración transmitida por el propio ministro.

Cuerpo concluyó su intervención con el mensaje dirigido al tejido empresarial, especialmente a aquellas compañías con operaciones en Estados Unidos, asegurando que la administración trabaja para brindar el máximo apoyo posible y que se continúan explorando diversas medidas con el objetivo de sortear la incertidumbre ligada a las relaciones comerciales entre ambos países, tal y como recogió Europa Press.