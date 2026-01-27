España

Las claves de la regularización de migrantes en situación irregular: se podrá solicitar a partir de abril y se tramitará en tres meses

Los solicitantes deben acreditar al menos cinco meses de residencia efectiva en España antes del 31 de diciembre de 2025. La medida contempla la protección de la unidad familiar

Guardar
Fruto de un acuerdo con Podemos, el Gobierno emprenderá una regularización de migrantes que tiene en contra a PP y Vox.

Tras un acuerdo entre el PSOE y Podemos, el Gobierno ha iniciado los trámites para una regularización extraordinaria dirigida a personas migrantes que ya residen en el país y que podría beneficiar a unas 500.000 personas. El objetivo principal es "garantizar derechos y ofrecer nuevas oportunidades" a todas esas personas que actualmente se encuentran en situación administrativa irregular, tal y como ha informado este martes el Ministerio de Migraciones en un comunicado.

El pacto entre PSOE y Podemos para impulsar la regularización extraordinaria de personas migrantes no surge solo de la acción política, sino que también responde a la presión social ejercida por la Plataforma Regularización Ya. Esta agrupación, integrada por decenas de asociaciones, consiguió en 2022 cerca de 700.000 firmas para tramitar una iniciativa legislativa popular (ILP) que reclamaba una regularización y, aunque el Congreso aceptó debatir la propuesta, las negociaciones entre los partidos no avanzaron y la iniciativa quedó paralizada. Por ello, la plataforma ha celebrado que finalmente el Gobierno apruebe este martes la regularización extraordinaria vía real decreto, sin necesidad de pasar por el Congreso.

La ministra de Seguridad Social,
La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. (Marta Fernández - Europa Press)

El Gobierno justifica el momento de la medida como una respuesta a una demanda social que “reconoce y dignifica a quienes ya viven en el país”. A continuación recopilamos cuáles son los puntos clave de esta regularización extraordinaria.

- La medida beneficiará a quienes hayan solicitado protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025, así como a quienes acrediten al menos cinco meses de residencia efectiva en el país antes de esa fecha.

- Otro de los requisitos que pide el Gobierno a los solicitantes es que no tengan antecedentes penales ni supongan una amenaza para el orden público, conforme establece el Estado de Derecho.

- Para probar la permanencia en España, las personas migrantes podrán presentar cualquier documento público, privado o una combinación de ambos.

- La autorización concedida será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector, ya que se busca favorecer la integración laboral y social.

- El permiso inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá después acceder a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería, lo que facilitaría una integración progresiva y estable.

- La regularización contempla la protección de la unidad familiar, por lo que hijos e hijas menores de edad que ya se encuentren en España podrán regularizarse de manera simultánea, con una autorización de residencia de cinco años.

- El plazo máximo de tramitación será de tres meses. Sin embargo, con la simple admisión a trámite, que deberá resolverse en un máximo de quince días, las personas podrán empezar a trabajar de inmediato.

- Las solicitudes podrán presentarse a partir de abril, una vez completados los trámites del real decreto, y el proceso estará abierto hasta el 30 de junio de 2026.

- La regularización extraordinaria no solo permite que las personas trabajadoras accedan a derechos y mayor protección, sino que también ofrece a las empresas un marco de seguridad jurídica y contribuye a disminuir la economía sumergida y la explotación laboral.

Séptima regularización en España

El Ministerio de Migraciones explica que esta regularización extraordinaria de personas migrantes es la “primera gran medida del Plan de Integración y Convivencia”, y se inscribe en una estrategia que apuesta por “una migración regular, segura y ordenada”.

Cabe recordar que España ya tiene experiencia en este tipo de medidas, pues desde los años 80 se han realizado varias regularizaciones extraordinarias, tanto con gobiernos del Partido Popular (2000 y 2001) como del Partido Socialista (1986, 1991, 1996 y 2005). Además, en la Unión Europea, se han puesto en marcha desde los años 90 más de 40 regularizaciones similares, con ejemplos recientes en Italia y Portugal.

Temas Relacionados

MigrantesInmigración EspañaPSOEPodemosGobierno de EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una sola ración de este pescado cubre más de la cantidad recomendada de vitamina B12: es antioxidante y bajo en grasas

Este pescado blanco tiene un contenido calórico mínimo y es rico en vitaminas y minerales

Una sola ración de este

La pensión media sube un 4,5% en un año y alcanza los 1.363 euros mensuales

La nómina de enero incluye la revisión anual prevista en la reforma de 2021 y beneficia a más de 10 millones de personas

La pensión media sube un

Las 5 técnicas para discutir menos con tu pareja, según una educadora matrimonial

La experta, Michele Weiner-Davis, comparte los trucos más efectivos para evitar las discusiones sin sentido

Las 5 técnicas para discutir

El antisemitismo alcanza niveles “alarmantemente altos” en las aulas: el 78% de los profesores europeos han vivido incidentes contra los judíos

Un informe de la Unesco certifica que el antisemitismo y la negación del Holocausto han alcanzado “niveles nunca vistos desde la Segunda Guerra Mundial”

El antisemitismo alcanza niveles “alarmantemente

Facua denuncia a la Falange ante Consumo por “difrazar como donativos” la venta de productos en su página web

Según la asociación, Falange estaría incurriendo en una práctica comercial “desleal y engañosa” al ofrecer productos por cuantías económicas cerradas, lo que contradice el carácter voluntario que debería tener una donación

Facua denuncia a la Falange
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ni Sánchez ni Puente: Montero

Ni Sánchez ni Puente: Montero representará al Gobierno en la misa funeral en Huelva por el accidente de Adamuz

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano cubano al considerar que el acoso laboral alegado no constituye una persecución personal

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | La caída de Rodalies del lunes se debió a un “fallo de software”

Un padre pide dejar de pagar la pensión alimenticia a su hija mayor de edad por independencia económica, pero la Justicia lo rechaza: gana una media de 200 euros al mes

Un hombre denuncia a Telefónica por incluir sus datos personales en la lista de morosos: el juez da la razón a la operadora porque hay una deuda “real, vencida y exigible”

ECONOMÍA

La pensión media sube un

La pensión media sube un 4,5% en un año y alcanza los 1.363 euros mensuales

Qué pasa si faltas al trabajo sin justificación: la ley permite que acabe en despido

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 27 enero

Yolanda Díaz aclara que la propuesta a la CEOE “no va de bonificaciones fiscales” sino de “incentivos” para “sacar del SMI a la gente trabajadora”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Rafael Louzán confirma que la

Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se disputará en España

Robert Moreno, entrenador al que echaron de un equipo ruso por utilizar ChatGPT, desmiente las acusaciones

Alcaraz quiere pisar terreno desconocido en Melbourne: el español nunca ha llegado a semifinales en el Open de Australia, pero antes debe vencer a De Miñaur

De portero en la Serie A de Italia a conserje de un hotel: la historia de Alberto Fontana

La huida de Dro del FC Barcelona al PSG desata la ira de Laporta: “Es una situación desagradable”