Ingrid Betancor desafía los límites de ‘Supervivientes 2026′ y Paola Olmedo, entre lágrimas, pide la nominación: “Echo de menos a mis hijos”

Paola Olmedo se rompe en 'Supervivientes 2026' y pide su nominación (Mediaset)

La última gala de Supervivientes 2026 estuvo marcada por la tensión y la emoción durante el proceso de nominaciones, que dejó uno de los momentos más duros de la edición. Paola Olmedo resultó nominada por su grupo, aunque la mayor sorpresa llegó con su confesión en directo: había sido ella misma quien solicitó a sus compañeros quedar expuesta a la decisión de la audiencia.

Visiblemente afectada, respondió a la pregunta de Jorge Javier confirmando que había pedido la nominación y explicó los motivos de su decisión. “No lo estoy llevando muy bien. Echo mucho, mucho, mucho de menos a mis hijos”, confesó entre lágrimas, evidenciando las dificultades personales que está atravesando en el concurso. La concursante reconoció que no se siente con fuerzas para mantener el ritmo del resto del grupo y señaló el peso del factor emocional como clave en su situación.

Paola Olmedo se sincera sobre su ruptura con José María Almoguera en 'Supervivientes' (Mediaset)

Tras sus palabras, el ambiente en la convivencia se volvió especialmente delicado, con muestras de apoyo por parte de sus compañeros. Durante la gala, los participantes justificaron la nominación de Olmedo alegando que la veían “estar pasándolo mal”, lo que llevó al presentador a plantear directamente la cuestión: “¿Has pedido a tus compañeros que te nominen?”, preguntaba sorprendido. Ella, sin ocultarlo, confirmó que había solicitado su expulsión. No es la primera vez en esta edición que un concursante se ve superado por las circunstancias. Alejandra de la Croix y Marisa Jara también pidieron abandonar el programa; esta última protagonizó incluso un enfrentamiento con el equipo del programa, llegando a insultar a los cámaras.

Ingrid Bentacor, en la frontera de la isla

La intensa lluvia y la escasez de alimentos también han marcado el último episodio de Supervivientes 2026, donde la concursante Ingrid Betancor protagonizó uno de los momentos más tensos de la edición tras más de 15 horas de tormenta eléctrica que dejó la playa completamente anegada. La situación llevó al límite a la participante, que, visiblemente afectada, rompió a llorar mientras se encontraba empapada. En medio de ese estado de nerviosismo, llegó a lanzar una olla al suelo en un gesto de rabia y amagó con cruzar el límite permitido en la zona de playa, una frontera que separa el área de convivencia del equipo técnico.

Ingrid Betancor en los límites de 'Supervivientes 2026' (Mediaset)

“No puedes pasar el límite”, le tuvo que advertir uno de los operadores de cámara presentes para evitar que incumpliera las normas del programa. A pesar de ello, Betancor mantuvo una actitud alterada y se dirigió en tono bronco a una redactora del equipo, manifestando su desesperación por encontrar un lugar seco donde resguardarse del temporal.

La concursante expresó su malestar también dentro del refugio, donde el grupo trataba de protegerse de la tormenta. “Lo tengo todo empapado. He sacado la esterilla chorreando”, afirmó, describiendo las condiciones en las que se encontraba. En ese contexto, insistió en su necesidad de encontrar abrigo frente al frío: “¿Sabes lo que es dormir y no tener nada seco? ¡Nada!”, reclamó a un miembro de la organización, que evitó que abandonara el perímetro permitido.

El reglamento del programa establece que los participantes deben permanecer dentro del área delimitada por motivos de seguridad, evitando el acceso a zonas reservadas al equipo técnico. La escena generó preocupación tanto entre sus compañeros, también afectados por el temporal, como en el plató. Su padre, presente como defensor, reconoció la dureza del momento y admitió que no esperaba una reacción de tal intensidad, aunque se mostró confiado en que la concursante recupere la estabilidad en los próximos días.