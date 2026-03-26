Irán considera a España un país “no hostil” y le ofrece coordinar el tránsito de sus buques por el estrecho de Ormuz

Pájaros vuelan cerca de un barco en el estrecho de Ormuz en medio del conflicto entre EEUU e Israel con Irán (REUTERS/Amr Alfiky)

Irán ha abierto la puerta al tránsito de buques con bandera española por el estrecho de Ormuz, al considerar a España un país “comprometido con el derecho internacional” y, por tanto, ajeno a la ofensiva militar liderada por Estados Unidos e Israel. Así lo ha trasladado la embajada iraní en Madrid en un mensaje difundido a través de la red social X, en el que subraya su disposición a atender “cualquier solicitud procedente” del Gobierno español para facilitar la navegación por uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo.

La comunicación de Teherán llega en un momento de bloqueo de facto del estrecho, consecuencia directa del conflicto iniciado el pasado 28 de febrero, y que ha alterado de forma significativa el comercio energético global. Según datos del sector marítimo, antes del estallido de las hostilidades transitaban por Ormuz entre 80 y 100 embarcaciones diarias. Esa cifra ha caído drásticamente hasta situarse por debajo de una decena de buques al día, lo que ha tensionado los mercados y disparado el precio del crudo.

España, en la categoría de “no hostil”

La posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez frente a la intervención militar de Estados Unidos e Israel ha sido determinante para que Irán sitúe a España dentro del grupo de países no agresores. Desde el inicio del conflicto, el Gobierno español ha criticado abiertamente la operación por considerar que se ha llevado a cabo al margen de la legalidad internacional, al tiempo que ha rechazado implicarse en cualquier iniciativa militar vinculada a la misma.

En esta línea, Teherán remitió esta semana una carta a la Organización Marítima Internacional (OMI), recogida por el diario Financial Times, en la que advertía de que permitiría el paso de buques de países que no estuvieran vinculados a la “agresión”. Según ese documento, los barcos “no hostiles” podrían circular por el estrecho “en coordinación con las autoridades iraníes” una vez se flexibilizara el bloqueo.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español han señalado a El Confidencial que, por el momento, no se ha producido ninguna solicitud formal por parte de Madrid para activar este mecanismo. El mensaje de la embajada iraní apunta, en todo caso, a que el siguiente paso corresponde al Gobierno español, que debería iniciar los contactos para garantizar el tránsito de sus buques.

Un buque de transporte de gas licuado de petróleo Shivalik llegando al puerto de indio de Mundra tras pasar por el estrecho de Ormuz (REUTERS/Amit Dave)

El impacto económico

El estrecho de Ormuz concentra aproximadamente una cuarta parte del comercio mundial de petróleo transportado por vía marítima, lo que lo convierte en un enclave clave para la estabilidad energética global. El cierre parcial del paso ha provocado un encarecimiento del barril hasta niveles récord, además de generar problemas de suministro en distintos mercados internacionales.

Desde el inicio de las hostilidades, apenas 44 buques han logrado atravesar el estrecho, en su mayoría pertenecientes a la denominada “flota fantasma” iraní y destinados al transporte de crudo del propio país. También se han registrado algunos tránsitos de embarcaciones vinculadas a China e India, supuestamente tras coordinar previamente su paso con las autoridades iraníes.

En paralelo, distintas informaciones apuntan a que Teherán podría estar aplicando un peaje informal para permitir la circulación de determinados buques, con cifras que alcanzarían hasta los dos millones de dólares por viaje en casos puntuales. No obstante, no existe confirmación oficial sobre el funcionamiento ni la sistematicidad de este posible mecanismo.

La reapertura efectiva del estrecho se ha convertido en un elemento central para la evolución del conflicto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado en las últimas horas sus críticas contra los aliados de la OTAN por no respaldar la misión naval propuesta por Washington para controlar la zona. En varios mensajes difundidos en redes sociales, ha acusado a las naciones europeas de no haber hecho “absolutamente nada” frente a Irán, al que ha calificado como una “nación lunática” y “militarmente diezmada”.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se desmarca de la misión de la UE para reabrir el Estrecho de Ormuz.

Movimientos diplomáticos

El anuncio de Irán respecto a España coincide con contactos diplomáticos similares con otros países. Corea del Sur ha confirmado que mantiene conversaciones con Teherán para garantizar el tránsito de sus buques, mientras que el embajador iraní en Seúl ha asegurado que “no existen problemas de seguridad” siempre que se produzca una coordinación previa con las autoridades del país persa.

La posición española, marcada por el rechazo a la intervención militar y el veto al uso de bases estadounidenses en territorio nacional para operaciones ofensivas, ha sido valorada positivamente por las autoridades iraníes. El propio presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha elogiado públicamente la “conducta responsable” del Gobierno de Sánchez, destacando que su postura evidencia la existencia de “ética y conciencias despiertas en Occidente”.