España

El restaurante en un pueblo interior de Alicante con casi más vinos que habitantes: “El puchero valenciano es nuestro plato estrella”

Miquel Gilabert es el chef al frente de Mare, un restaurante que reivindica la cocina tradicional valenciana desde el pueblo de Benidoleig

Guardar
Josefina y Miquel Gilabert, al frente del restaurante Mare, en Benidoleig (Instagram / @mare.rest)
Josefina y Miquel Gilabert, al frente del restaurante Mare, en Benidoleig (Instagram / @mare.rest)

Mucho más que paella, gambas y arroces. La cocina valenciana, más concretamente la alicantina, muestra una inmensa riqueza que no todos los que visitan el Levante consiguen conocer. Algunos restaurantes luchan por reivindicar esta tradición, recuperar platos y defender el producto local frente a la creciente oferta internacional que impera en sus zonas más turísticas.

Es la premisa bajo la que nació Mare, un restaurante de profundas raíces alicantinas cuyo objetivo es, ni más ni menos, hacernos sentir como en casa. Al frente de las cocinas se encuentra Miquel Gilabert, chef alicantino que lidera el proyecto acompañado de su madre, Josefina, fundadora original del negocio y encargada de abastecer al restaurante con los vegetales cultivados en su huerto.

Tras formarse en eso que le apasionaba, Miquel pasó por cocinas como la del asador Etxebarri, antes de lanzarse a la piscina con su propio proyecto. “Te planteas abrir tu espacio, pero empiezas a mirar los precios de un traspaso o del alquiler y son desorbitados”, cuenta el cocinero. Sus padres tenían un bar en su Benidoleig natal y este ya veía venir su ocaso. Fue en 2020 cuando los astros se alinearon y Gilabert tomó la decisión de volver al pueblo.

Así nació Mare, una de esas joyas que uno no espera encontrar en un pequeño pueblo interior de poco más de 1200 habitantes. Ubicado a unos 15 kilómetros de Dénia, Benidoleig escapa del tsunami turístico que llega por oleadas a la costa alicantina. Pero aquí tampoco aspiran a recibir a hordas de gente los julios y agostos. El aislamiento que algunos verían como un hándicap, Miquel y su equipo lo aprovechan como una virtud, la de recibir con mimo a cada uno de los clientes que se acercan a su casa cada día.

“Aquí se valora la tranquilidad, tanto la que tienes tú como cocinero como la que tienen los clientes. Muchas veces en verano, en Dénia o Jávea no puedes ni aparcar para ir a comer; aquí se puede aparcar en la puerta tranquilamente”, dice entre risas el cocinero, nacido y crecido en esta localidad de la Marina Alta. Un contexto que, además, acerca a chef y cliente para una experiencia única y cercana que ocurre en solo cinco mesas. “El trato con el cliente es mucho más directo, es como si vinieras al pueblo a comer a casa de alguien”.

Miquel Gilabert, chef del restaurante Mare (Instagram / @mare.rest)
Miquel Gilabert, chef del restaurante Mare (Instagram / @mare.rest)

Su entorno es, para ellos, una fuente de inspiración y de producto. Porque Mare demuestra un arraigo tremendo hacia su espacio, recuperando recetas de la tradición valenciana y confiando al máximo en los productores de su alrededor. “Estás en Dénia comiendo en un restaurante y cierras los ojos y podrías estar en Nueva York, en Lima o en Shanghái, porque te servirían el mismo plato, la misma comida. Muchas veces se pierde esa conexión con el territorio”, reivindica el alicantino.

“Lo más representativo de nuestra oferta es el puchero valenciano, un plato emblemático y conocido por toda España que en Valencia también tiene su versión”, cuenta el chef, que reivindica esta receta más ligera que la de otros cocidos españoles. “Lleva verduras humildes y mucho tubérculo, como chirivía, napicol o zanahorias, que aportan unos matices muy buenos”, explica el cocinero. Además, como es común en este tipo de platos, lleva garbanzos, cerdo y ternera y las clásicas pelotas de carne.

Puchero valenciano y arroz cocinado a la leña en el restaurante Mare (Instagram / @mare.rest)
Puchero valenciano y arroz cocinado a la leña en el restaurante Mare (Instagram / @mare.rest)

La carta se organiza en torno a bloques como ‘Producto & Campo’, ‘Producto & Mar’ o ‘Producto & Marisco’, y ofrece clásicos como su sobrasada, la anchoa que hacen ellos mismos; sus imperdibles arroces y paellas, que en verano sustituyen al puchero como plato estrella; y los pescados que van trayendo de la lonja de Dénia. “Los intento cocinar a la brasa y sin pasar, que se mantengan tiernos, casi como si estuvieran vivos”. Con estas elaboraciones, en Mare ofrecen dos menús: el Germanor, disponible los mediodías laborables, por 32 euros; y el Teresa, en forma de degustación, por 60 €.

Todo ello se baña con una bodega única, sorprendentemente extensa para lo reducido de su localización. “Intentamos hacer un viaje por todo el territorio valenciano, sobre todo para la gente del extranjero que viene al restaurante y busca un vino local. Y también queremos tener algo para la gente local que busca vino internacional”. Buscando el caldo perfecto para unos y otros, al final han acabado con un almacén de 1000 y pico referencias. Casi más que habitantes Benidoleig.

Temas Relacionados

AlicanteComunidad ValencianaRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Teatro Barceló, a la venta: el emblemático edificio del centro de Madrid vuelve al mercado tras 90 años de historia

La consultora Savills lanza al mercado la histórica sede de la antigua discoteca Pachá en Madrid, administrada por los Trapote hasta su reciente clausura por exceso de aforo

El Teatro Barceló, a la venta: el emblemático edificio del centro de Madrid vuelve al mercado tras 90 años de historia

Los raros, los dramáticos y los ansiosos: estos son los tres grupos de trastornos de personalidad, según la psicología

Las personas que padecen alguno de estos trastornos exhiben un patrón amplio, rígido y estable desde la adolescencia o al inicio de la vida adulta

Los raros, los dramáticos y los ansiosos: estos son los tres grupos de trastornos de personalidad, según la psicología

Doce años viajando en autostop, tres continentes y dos perras: el nómada madrileño que encontró familia en dos cachorras abandonadas

Roberto, Cocaí y Chai han formado una familia que transforma los lugares por donde pasan

Doce años viajando en autostop, tres continentes y dos perras: el nómada madrileño que encontró familia en dos cachorras abandonadas

Los países que nunca han hecho el cambio de hora: las excepciones de la Unión Europea que aseguran dormir mejor

El debate sobre el cambio al horario de verano sigue vivo en 2026 con naciones que siguen firmes en su decisión

Los países que nunca han hecho el cambio de hora: las excepciones de la Unión Europea que aseguran dormir mejor

Embalses España: la reserva de agua subió este 29 de marzo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente informe sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Embalses España: la reserva de agua subió este 29 de marzo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El capitán de la marina mercante Patxi Odiaga: “No hay respeto por la profesión. Solo se acuerdan de nosotros cuando hay una guerra o una pandemia”

El capitán de la marina mercante Patxi Odiaga: “No hay respeto por la profesión. Solo se acuerdan de nosotros cuando hay una guerra o una pandemia”

Muere la exparlamentaria socialista en Europa Maria Badia: referente en la defensa de la lengua, la cultura y el proyecto europeo

Un joven encuentra el cadáver de un hombre flotando frente a la costa de Ibiza

Mónica Oltra, el regreso del exilio tras 1.376 días de “silencio y sufrimiento”: de líder de la izquierda valenciana al desprecio del Pacto del Botànic

Una operación internacional desarticula una de las redes criminales más violentas de Escocia: cinco de los detenidos fueron arrestados en Málaga y Barcelona

ECONOMÍA

El Teatro Barceló, a la venta: el emblemático edificio del centro de Madrid vuelve al mercado tras 90 años de historia

El Teatro Barceló, a la venta: el emblemático edificio del centro de Madrid vuelve al mercado tras 90 años de historia

Se acabó el alivio de los hipotecados: el euríbor alcanza su mayor subida en tres años y dispara las cuotas hasta 300 euros anuales

Los pescadores españoles echan el ancla ante la guerra de Irán: “Perdemos más dinero saliendo a pescar que quedándonos en puerto”

Cómo afecta el cambio de hora a la economía: comercios locales, cierres de hostelería y ocio nocturno

Funcionarios en Madrid, pero con distintos horarios: los empleados de la Comunidad de Madrid trabajarán 2,5 horas más a la semana que los de la Administración General

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”