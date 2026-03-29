Del rechazo a la apuesta firme: Nagore Robles explica por qué ha aceptado unirse a ‘Supervivientes 2026’ tras 25 días de empezar

Sandra Barneda presenta a Nagore Robles como la nueva concursante de 'Supervivientes 2026', tras 25 días del arranque del programa. / Captura de pantalla

La participación de Nagore Robles como concursante en Supervivientes 2026 ha marcado un giro inesperado en la nueva edición del popular reality. Sandra Barneda, encargada de anunciar la incorporación en una gala de Conexión Honduras, ha destacado la relación personal previa entre ambas, generando una expectación añadida tanto en plató como entre el público y en redes sociales, donde las especulaciones sobre la nueva aspirante habían sido intensas.

La decisión que ahora se ha visto en antena, que implica la entrada de Robles en el concurso con 25 días de diferencia respecto al grupo original, ha centrado la atención en las posibles ventajas y retos que asume, así como en el impacto que su presencia pueda tener en la convivencia de los concursantes de la edición, en la que entra como sustitución de Carmen Borrego.

La nueva concursante rompe su promesa de no participar en la edición: Nagore Robles ocupará el puesto de Carmen Borrego

Nagore Robles ha formalizado su incorporación a Supervivientes 2026 después de que Mediaset le propusiera ocupar el puesto de Carmen Borrego. De este modo, se une al grupo tras más de tres semanas de concurso ya desarrolladas, una circunstancia que ha considerado favorable debido a su experiencia como colaboradora en el grupo, según ha manifestado la propia Robles en Telecinco. La concursante ha insistido en que cumple así la promesa que realizó previamente de aceptar únicamente si su participación era para aspirar decididamente a la victoria.

La nueva concursante ha subrayado en varias ocasiones la combinación de ilusión y responsabilidad personal que implica este reto. En su primera aparición en el plató de Telecinco, Robles ha confesado su nerviosismo y ha pedido disculpas públicas a su entorno más cercano: “Llevo toda la semana mintiendo”. Minutos después, ha reiterado su compromiso con la audiencia y la propia organización: “Voy a ganar Supervivientes 2026, os lo prometo“, ha asegurado, dirigiéndose tanto a sus seguidores como a los responsables del programa.

La situación de Robles es, en términos logísticos y emocionales, distinta a la del resto del elenco. La ventaja temporal de 25 días respecto al inicio del programa ha sido un elemento central en las intervenciones públicas de la nueva concursante. Mientras que para cualquier otro participante, ha sostenido Robles, podría suponer una desventaja ingresar en estas condiciones, considera que su recorrido previo en Mediaset la posiciona de forma favorable: “Para cualquier persona lo sería, pero para mí, que soy la mejor colaboradora que ha tenido Mediaset, es más que favorable”.

Se convirtieron en una de las parejas más consolidadas del panorama nacional y, aunque en pocas ocasiones Sandra Barneda y Nagore Robles hablan de su vida privada, ninguna de las dos ocultó su historia de amor. / Europa Press

Qué se sabe sobre la entrada de Nagore Robles en el reality y el contexto de su fichaje

La presentación pública de Nagore Robles en Supervivientes 2026 ha estado acompañada de un reconocimiento expreso por parte de la concursante a quienes han pedido de forma insistente verla en el formato durante años. “Lleváis años pidiéndome que vaya; esto principalmente lo hago por vosotros, solo espero que cuando me nominen me salvéis porque pienso daroslo todo”, ha afirmado Robles durante su intervención. Esta declaración ha coincidido con el mensaje contundente que ha dirigido a sus futuros compañeros: Robles ha anticipado que apenas cuenta con una amiga dentro del grupo, la concursante Alba, y ha manifestado que prevé pocos aliados en la convivencia, aunque no considera que eso deba restarle protagonismo.

Durante la gala, Barneda ha planteado abiertamente la cuestión de cómo afrontará Robles las condiciones climatológicas y la presión del concurso, a lo que la aludida ha respondido: “No voy a abandonar. Eso os lo prometo. Mi cuerpo no me va a fallar y mi mente, menos. Os lo aseguro”. En la misma dirección, Robles ha hecho alusión a su procedencia vasca, restando importancia a la dureza de la experiencia en Honduras y señalando que el hambre será el aspecto más complicado de gestionar, pero no así el frío o la lluvia.

La historia de la participación de Robles en Supervivientes ha estado marcada por negociaciones y propuestas pasadas. Tal como ha recordado la propia Robles en diferentes intervenciones recogidas por eldiario.es, ya el año anterior se especuló con su posible fichaje. De hecho, según sus palabras reproducidas por ese medio, le ofrecieron entrar en el programa en su edición de 2024 como sustituta de una concursante que habría renunciado, pero Robles se negó en ese momento porque consideraba que su mérito sería cuestionado si no participaba desde el primer día. La colaboradora expuso entonces: “De ir, iría el día 1”, postura que este año ha variado para aceptar ser concursante 25 días después del arranque oficial.

El contraste entre la promesa de Nagore Robles y su incorporación diferida 25 días después del arranque del programa

La aceptación de Nagore Robles resulta significativa también por su propio cambio de criterio. El año pasado, la ahora concursante de Supervivientes 2026 justificó públicamente su ausencia argumentando que Mediaset no la había contactado y que no podría tomar ninguna decisión al respecto. A esa negativa se añadía su rechazo a incorporarse con el programa ya avanzado, pues, según afirmó entonces, quería iniciar la aventura desde el primer día para evitar sospechas sobre posibles ventajas o cuestionamientos de méritos.

En esta ocasión, la motivación personal y la presión de sus seguidores parecen haber pesado más en su decisión. Robles ha señalado en distintos momentos, refiriéndose a este cambio de postura, que “es ahora o nunca, si no era este año no iba a ser. Se lo debo al público, a mis amigas que me apoyan y sobre todo me lo debo a mí”. Este giro ha añadido un matiz de sorpresa y debate a su presencia en Supervivientes 2026, ya que contradice sus propias condiciones anteriores.

Las primeras intervenciones de Robles en plató se han caracterizado por la interacción directa con otros nombres del universo Mediaset, como Carmen Borrego, a quien ha dirigido una respuesta irónica en referencia a su breve estancia en la edición anterior: “Superarte, Carmen, es meter un pie y volver”, frase que ha cerrado el intercambio con aplausos del público y que evidencia el tono combativo con que Robles afronta el concurso.

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El equipo de trabajo que acompaña la gala ha reforzado la narrativa de una entrada mediática y prometedora. Durante el directo, personalidades como Rubén Torres y Carmen Alcayde han aconsejado y preguntado a Robles sobre el momento elegido para su participación, cuestión que la concursante ha respondido reafirmando su convicción sobre la oportunidad actual, tal como ha recogido Telecinco.