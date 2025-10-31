España

Torres gana la segunda edición de ‘Supervivientes All Stars’ tras 55 días en Honduras: una última votación ajustada en “la edición más complicada de la historia” del programa

La gran final de “Supervivientes All Stars” en los Cayos Cochinos reunió a Miri, Jessica, Tony y Torres en una noche de intensas pruebas bajo la lluvia

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
Torres gana la segunda edición
Torres gana la segunda edición de ‘Supervivientes All Stars’ tras 55 días en Honduras (@telecincoes)

En los Cayos Cochinos, la cuenta atrás llegó a cero tras 55 días de convivencia y retos bajo el sol de Honduras. Así arrancó la gran final de Supervivientes All Stars, con Miri, Jessica, Tony y Torres listos para despedirse de la aventura y enfrentarse al último asalto por el premio mayor.

Nada más arrancar la gala, tocó despedirse de Cayo Paloma. “Juegos sin precedentes que se van a ver complicados por la lluvia”, adelantó Jorge Javier. “Viviremos dos juegos espectaculares creados para esta final. Descubriremos el ganador de la edición más complicada de la historia de Supervivientes”, añadió Laura Madrueño mientras los supervivientes cogían la barca y ponían rumbo a la playa de los desafíos.

Tony, primer expulsado de la noche: “Estoy muy contento”

La primera decisión de la noche llegó pronto, cuando Jorge Javier anunció: “Los espectadores de Supervivientes All Stars han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que continúe su camino a la final... ¡TORRES!”. Así, tras agradecer al equipo y despedirse de sus compañeros, Tony protagonizó el reencuentro con su madre como primer expulsado de la noche. “Estoy muy contento, en su día no pude acabarlo por una lesión. Me he superado con creces (...) quiero dar las gracias a Cuarzo por contar conmigo, a Mediaset por la oportunidad y a todo el equipo, que lo habéis pasado incluso peor que nosotros”, afirmó Tony en su despedida.

Con la salida de Tony, la competición quedó en manos de Jessica, Miri y Torres. El siguiente reto, “El sacrificio de Poseidón”, propuso una prueba de resistencia, escalada y montaje de puzle. Torres superó el circuito y se aseguró, tras vencer en tiempo, su plaza en la final final. Miri también se clasificó por tiempo, quedando Jessica entonces a la espera de conocer el ganador de la siguiente prueba. En paralelo, continuaron los reencuentros familiares: Jessica abrazó a su hermano, Miri recibió ánimos y Torres compartió momentos con su pareja, sumando emoción a la noche.

Torres gana la segunda edición de ‘Supervivientes All Stars’ tras 55 días en Honduras (Telecinco)

Torres y Jessica, los dos finalistas de ‘Supervivientes, All Stars’

La siguiente parada fue “La forja de la leyenda”, con un recorrido por laberinto y encendido de hoguera. Torres volvió a imponerse y la presión recayó sobre Jessica y Miri, a la espera del último resultado de la app. El público apostó por Jessica, que continuó en la lucha por el gran premio, mientras que Miri se despidió satisfecha por haber sido parte de la final. En paralelo, las redes sociales marcaron tendencia con la palabra “TONGO”, una reacción que fue generalizada tras la salvación de Jessica.

En la recta decisiva, la gala mantuvo en vilo a la audiencia hasta cerrar votaciones, con Jessica y Torres como aspirantes. Tras cuatro horas de competición y nervios, las votaciones finales cerradas en un 48.4% vs. 51.6%, Jorge Javier vuelve al primer plano: “Los espectadores de Supervivientes All Stars han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que el ganador o ganadora sea... ¡TORRES!”. El concurso puso así el broche final a una edición que dejó emociones intensas, despedidas sentidas y un último giro resuelto en el último minuto: la Palapa ha echado cierre y Vázquez se ha despedido con un “hasta pronto”.

TelecincoSupervivientes All StarsSupervivientesJorge Javier VázquezTelevisión EspañaEspaña-TelevisiónEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

