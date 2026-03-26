Carmen Borrego da un paso atrás y tiende la mano a Alejandra Rubio: "La veo mal y me preocupa"

Carmen Borrego expresó su inquietud por el estado anímico de su sobrina Alejandra Rubio tras observar la repercusión que ha tenido el reciente anuncio de su embarazo, y manifestó su convicción de que las diferencias familiares podrán resolverse. Según consignó el medio Europa Press, Borrego afirmó que percibe a Alejandra Rubio afectada por la situación, subrayando la importancia de mostrarle apoyo durante este periodo, más allá de los desacuerdos surgidos por la manera en la que la noticia se hizo pública.

De acuerdo con Europa Press, la colaboradora reapareció en el plató de 'Vamos a ver', donde compartió cómo vivió el momento en que se enteró de que su sobrina esperaba un hijo al verlo en televisión. Borrego explicó que, pese a no guardar resentimiento ni hacia Alejandra Rubio ni hacia Terelu Campos, sí experimentó dolor al presenciar la noticia en directo, porque consideró que la relación familiar había superado etapas difíciles, favoreciendo la reconciliación entre los primos y otras partes de la familia.

En palabras recogidas por Europa Press, Borrego declaró: “No me he enfadado con Alejandra ni con mi hermana, pero sí estoy dolida. El viernes sentí dolor porque pensé que estábamos en otro punto, que habíamos avanzado, pensé que también habían avanzado los primos y eso me daba bastante alegría. Pensé que nunca ha habido ningún problema que no se pueda solucionar y cuando te encuentras con esto dices 'pues Dios'”. Añadió que hasta el momento no había mantenido contacto con Alejandra Rubio, argumentando que necesitaba tiempo para comunicarse con ella y evitar posibles malentendidos producto de emociones a flor de piel.

La comunicadora también remarcó, según publicó Europa Press, que comprende a su sobrina y la situación especial que atraviesa al comunicar una noticia positiva como un embarazo. No obstante, planteó la pregunta sobre si Alejandra Rubio es consciente de cómo recibieron la noticia algunos miembros de la familia al enterarse por televisión. Insistió en que su posición no tenía ánimo de reproche y que su intención era proteger el bienestar emocional de la influencer, considerando fundamental que reciba afecto y comprensión en este momento.

En defensa de su hijo, José María Almoguera, Carmen Borrego hizo un llamamiento a Alejandra Rubio, solicitando que no se refiera con desdén hacia su primo, explicando que José María no le ha hecho ningún daño y que este tipo de comentarios resultan dolorosos para ella como madre. No obstante, precisó ante Europa Press que su objetivo no era generar polémica o mala interpretación de sus palabras, y reiteró su deseo de transmitir un mensaje de respaldo a Alejandra Rubio, enfatizando: “Le deseo lo mejor. Estoy aquí para lo que ella necesite y nada más. Lo importante ahora es Alejandra y que se encuentre bien. La veo mal. La veo mal y me preocupa porque en estos momentos creo que lo que hay es que tenderle la mano”.

Europa Press relató que Borrego consideró irrelevantes los desencuentros virtuales entre los primos, después de que Alejandra Rubio y José María Almoguera dejaran de seguirse en redes sociales, lo que muchos interpretaron como una ruptura definitiva de la relación entre ambos. Carmen Borrego minimizó este aspecto, asegurando que se trata de cuestiones poco trascendentes y expresando su confianza en que la situación se solucionará: “Pregúntenselo a los primos, pero ya se arreglarán. No hay ningún problema y todo se arreglará”, dijo ante las cámaras.

La noticia de la próxima maternidad de Alejandra Rubio se conoció tras una exclusiva difundida en el programa ‘¡De Viernes!’, decisión que generó tanto reacciones en la familia como debates públicos sobre la conveniencia de comunicar temas personales en espacios mediáticos. Posteriormente, Rubio anunció que se apartaría temporalmente de la televisión debido a la presión mediática y las críticas recibidas por la forma en la que desveló su embarazo, tal como informó Europa Press.

En este contexto, Carmen Borrego hizo hincapié en la necesidad de priorizar el bienestar emocional y el entendimiento familiar ante las diferencias recientes, ofreciendo su apoyo y sosteniendo la esperanza de que la familia logre recomponer los lazos que se han visto tensados.