‘Supervivientes 2024’: la lista completa de todos los concursantes confirmados

'Supervivientes 2024' y sus presentadores (Montaje Infobae con fotos de Mediaset y Europa Press)

Vuelve a Telecinco uno de los ‘realities’ más extremos de la televisión, donde los participantes demostrarán sus destrezas y virtudes para sobrevivir. Supervivientes 2024 está a punto de comenzar, lo que significa que dentro de muy poco nuevos rostros populares cambiarán sus acomodadas vidas para comenzar su aventura en Honduras.

Laura Madrueño será la encargada de recibir a los nuevos participantes en Cayos Cochinos, donde se enfrentarán al hambre, la falta de higiene, la dura convivencia, las espectaculares pruebas y las condiciones climatológicas adversas.

Te puede interesar: La confesión más dura de Lara Álvarez tras su paso en ‘Supervivientes’: “He vomitado hasta 30 segundos antes de salir a un directo”

Una nueva edición de lo más especial, puesto que Jorge Javier Vázquez volverá a estar al frente de las galas junto a Rául Prieto, quien llevaba desvinculado de Mediaset más o menos un año. Sandra Barneda será la encargada de conducir los debates dominicales del espacio, mientras que Carlos Sobera estará al frente de las entregas de Tierra de nadie de cada martes.

Jorge Javier Vázquez en el plató de 'Supervivientes' (Europa Press)

Los rostros de ‘Supervivientes 2024′

Como de costumbre, el formato producido por Cuarzo Producciones irá sacando a la luz gota a gota la identidad de los concursantes que saltarán del helicóptero y pondrán a prueba sus capacidades físicas y mentales en Honduras para hacerse con el cheque de 200.000 euros que se lleva el ganador.

Hasta el momento, estos son los concursantes que se embarcarán en la aventura y formarán parte de Supervivientes 2024:

1. Arantxa del Sol

Arantxa del Sol, concursante de 'Supervivientes 2024' (Mediaset)

La modelo y actriz es uno de los rostros más icónicos de la televisión y es que, a principios de los 90, se convirtió en una exitosa presentadora de programas. Además, su gran popularidad también se debe a que su nombre ha sido uno de los más conocidos en la prensa del corazón, ya que junto a su marido, Finito de Córdoba, forman una de las parejas más sólidas en España.

“Sé que a muchos os sorprenderá verme aquí. A mí, también, la verdad”, asegura en su vídeo presentación, haciendo referencia a que esta es su primera incursión en un formato de telerrealidad. “Me encanta enfrentarme a nuevos retos y creo que no hay reto más difícil que este”, afirma la colaboradora de La tarde aquí y ahora, de Canal Sur.

Te puede interesar: Alba Muñoz desvela la “grave adicción” de Antonio Tejado y su complicada relación con María del Monte: “Nunca ha tenido el apoyo de su tía”

2. Javier Ungría

Javier Ungría, concursante de 'Supervivientes 2024' (Mediaset)

La expareja de Elena Tablada se ha sumado al elenco de concursantes que viajarán a Honduras. En su vídeo presentación confiesa que afronta la experiencia con mucho entusiasmo y ganas. “Quiero demostrarme a mí mismo que soy capaz de superarlo. Lo que más miedo me va a dar seguramente sean las noches, pasar hambre y estar lejos de mi hija”, asegura.

Javier Ungría estudió Derecho y Administración de Empresas, aunque su popularidad se debe al romance que tuvo con la ex de David Bisbal. Su historia de amor con la concursante de Bailando con las estrellas duró seis años y tienen una hija en común, Camila.

3. Arkano

Arkano, concursante de 'Supervivientes 2024' (Mediaset)

Guillermo Rodríguez Godínez, conocido como Arkano, también estará presente en las playas de Cayos Cochinos. El popular rapero y freestyler cambiará sus batallas de gallos para darlo todo en Supervivientes 2024. “Batí el récord mundial, tras estar más de 24 horas improvisando rimas, pero ahora se trata de sobrevivir y yo soy un superviviente”, manifiesta el alicantino, quien se caracteriza a sí mismo como el “huracán Arkano”.

El joven ha colaborado con numerosos artistas como La La Love You, Alejandro Sanz, Café Quijano, Melendi, Rosana o Love of Lesbian. No se trata de su primera incursión en televisión, puesto que fue asesor de Melendi en La Voz Kids y, además, participó en MasterChef Celebrity.

4. Zayra Gutiérrez

Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arantxa de Benito. (Mediaset)

Si bien es cierto que sus padres gozan de una gran fama dada su popularidad en el mundo de los deportes y los medios de comunicación, la hija de Guti y Arantxa de Benito no tiene experiencia en televisión. La joven empezará su andadura en la pequeña pantalla de la mano de uno de los realities más extremos de Mediaset.

“De mí se han dicho muchas cosas y pocas son verdad. Es mi primera vez en televisión y vengo a que veáis como soy”, asegura Zayra Gutiérrez en su vídeo presentación. Pese a que su vida siempre ha estado en el centro de los focos por la fama de sus padres, ella nunca se había presentado en un plató de televisión, aunque sí ha protagonizado diversos titulares. La pareja de Miki Mejías, con quien tuvo un hijo llamado Hugo, también goza de una gran popularidad en redes sociales, tanto que en su cuenta de Instagram acumula alrededor de 23 mil seguidores.

Te puede interesar: Ultimátum a Israel en Eurovisión 2024: la UER le insta a modificar la letra de su canción por contener referencias políticas

5. Blanca Manchón

Blanca Manchón, participante de 'Supervivientes 2024' (Mediaset)

La campeona mundial de Windsurf también se suma al elenco de Supervivientes 2024. La exparticipante de Traitors España está acostumbrada al esfuerzo físico y a los lugares de costa, por lo que no supondrá mucho esfuerzo pasar una temporada en Cayos Cochinos.

“Estar en el mar, en la playa y bajo el sol es lo que hago habitualmente en mi deporte”, explica en su video presentación. “Esto es un juego y no hay amigos. No le tengo miedo a nada y vamos a por todas. Voy a ganar Supervivientes 2024″, afirma la deportista sevillana.

Blanca Manchón también ha ganado dos medallas en el Campeonato Mundial de RS:X y otras cuatro en el Campeonato Europeo de la misma categoría deportiva. Por si fuera poco, ha obtenido la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Mistral en 2005 y dos en el europeo de Mistral. Además, ha formado parte de dos ediciones de los Juegos Olímpicos, en 2004 y en 2020.

6. Ángel Cristo Jr.

Ángel Cristo Jr. es concursante de 'Supervivientes 2024'. (Mediaset)

El polémico hijo de Bárbara Rey da un paso más en esta etapa tan televisiva que está viviendo tras fichar por el reality más salvaje de la televisión. A falta de conocerle más a fondo, se define como un auténtico superviviente y su principal objetivo es que los espectadores le conozcan de verdad. “Espero que me apoyéis en este reto y que tengáis la oportunidad de conocerme”, asegura en uno de sus vídeos de presentación.

“Hace unos meses decidí hablar de mi vida y ha habido mucha gente a la que no le ha gustado. Todo el mundo ha opinado de mí y, realmente, nadie ha pasado tiempo conmigo ni me conoce”, añade en su previa antes de poner rumbo a los Cayos Cochinos, dando a entender que dará mucho juego.

7. Lorena Morlote

Lorena Morlote es concursante de 'Supervivientes 2024'. (Mediaset)

Famosa por ser la peluquera de algunos de los famosos del panorama nacional, Lorena Morlote tendrá que decir adiós a los secadores y champús si quiere llegar lo más lejos posible en Supervivientes. Según ha revelado, su intención es ser “una auténtica bomba en Honduras” y es que llega con ganas a las playas paradisíacas del país americano.

Si bien estará lejos del glamour al que está acostumbrada, la estilista quiere sorprender con los diseños que lleve durante su concurso: “Voy a crear tendencia con mis bañadores y estoy dispuesta a conquistar los Cayos Cochinos”, ha asegurado.

8. Kike Calleja

Kike Calleja es concursante de 'Supervivientes 2024'. (Mediaset)

El conocido reportero del ya extinto Sálvame se ha animado a vivir la aventura de su vida y se va a situar al otro lado del foco público como concursantes de Supervivientes 2024. Si bien el periodista es un rostro conocido para los espectadores, especialmente para los de Telecinco, pues sigue en la cadena como colaborador de Vamos a ver y Fiesta, nunca se le ha visto en un rol similar.

Sobre lo que espera del concurso, Kike ha dicho que “mi amistad con muchos famosos, pero, sobre todo, con la familia Campos, me ha hecho protagonizar diferentes portadas de revistas. Combinarlo con mi profesión no ha sido fácil, pero lo he conseguido. Sé lo que es la guerra y soy muy buen guerrero. Tengo dos sueños en la vida: ser padre y ganar Supervivientes”.

La lista de participantes se irá actualizando con las nuevas confirmaciones de Mediaset