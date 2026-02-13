Alba Paul, segunda concursante confirmada de la nueva edición de 'Supervivientes'

Mediaset ya calienta motores para 'Supervivientes 2026' y, aunque no será hasta el próximo 5 de marzo cuando se estrene el reality de los realities, cada vez vamos conociendo más detalles de la nueva y esperada edición, que llega 4 meses después de la gran final de 'Supervivientes All Stars 2' del pasado 30 de octubre en la que Rubén Torres se hizo con la victoria frente a Jessica Bueno, Miri Pérez-Cabrero, y Tony Spina.

"Regresa una nueva edición de 'Supervivientes' y esta vez más que nunca. Es más que un programa, es un lugar en el que solo los mejores sobreviven. Cualquiera puede ser famoso, pero solo los mejores llegan a 'Supervivientes'", apuntaba Jorge Javier Vázquez, que vuelve a ponerse al frente del formato estrella de Telecinco, en la gala de este jueves de 'GH DÚO'.

"Llega el momento. La cuenta atrás ha comenzado* Supervivientes muy pronto en Telecinco, una aventura que lo cambiará todo. Lo mejor está por comenzar" ha asegurado la cadena de Fuencarral en la primera promoción de la próxima edición.

En cuanto a los presentadores, Mediaset ya ha confirmado que a Jorge Javier Vázquez se sumarán Sandra Barneda -conductora de los debates de 'Conexión Honduras' de los domingos-, y María Lamela, que llega al reality con la complicada misión de lograr que la audiencia olvide a Laura Madrueño tras la salida de la madrileña después de tres años presentando el formato desde Honduras.

Y aunque la cadena no ha revelado oficialmente el nombre de ningún concursante, 'Poco pasa TV' ya ha destapado dos de las famosas que se enfrentarán a la mayor aventura de sus vidas en los Cayos Cochinos esta edición. La primera, Paola Olmedo, exmujer de José María Almoguera, que tras su reciente enfrentamiento en los platós con el hijo de Carmen Borrego -del que se separó en 2024- da el salto definitivo a la fama participando en su primer reality.

La segunda, una de las influencers más populares de nuestro país, Alba Paul. La pareja de Dulceida -con la que tiene una hija en común, Aria- ya concursó en 'Pekín Express' junto a su cuñado Álex Domènech, haciéndose con la victoria por su carácter aventurero y competitivo, que volverá a poner a prueba en 'Supervivientes 2026' siguiendo los pasos de otros creadores de contenido como Pelayo Díaz o Jonan Wiergo.