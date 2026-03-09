Agencias

Carmen Borrego sorprende a todos con su cambio de actitud hacia Paola Olmedo en 'Supervivientes'

Guardar

Tan solo llevan unos días de convivencia en Honduras y las opiniones sobre los concursantes de esta nueva edición de 'Supervivientes' han comenzado a surgir entre los colaboradores del programa. En esta ocasión ha sido Carmen Borrego la que ha sorprendido a todos, también a Sandra Barneda como presentadora, al expresar su opinión sobre Paola Olmedo y la forma sobre la que está llevando el concurso.

"Aunque sorprenda voy a decir: 'Paola, ganadora" sentenciaba la hija de María Teresa Campos para sorpresa del resto de colaboradores del programa que la tachaban de "chaquetera". Ante esta declaración, era Sandra la que le preguntaba por su cambio de actitud y este apoyo inesperado hacia la que fuera su nuera. "Me parece que el salto estuvo muy bien, que la prueba la hizo muy bien y mientras que no pase nada... a lo mejor dentro de tres días digo: 'Paola a la calle" añadía Carmen al respecto.

Muy sorprendida e intentando entender este cambio, Sandra preguntaba directamente: "¿Tanto como ganadora con todos los que hay? ¿De verdad? Que Carmen Borrego diga que apuesta por ella, ¿qué ha ocurrido?". Muy relajada, la madre de José María Almoguera explicaba cuales son los motivos por los que ahora apoya a Paola Olmedo: "Ella va a trabajar y a ganar un dinero con el que sus hijos, entre los que está mi nieto, estarán mejor, ¿por qué no voy a apostar por esto?".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Barro y caracoles, el homenaje artístico en muro fronterizo de Tijuana a migrantes en EEUU

Infobae

Principales titulares de los periódicos para el domingo 8 de marzo

Estas son las notas más destacadas de las principales publicaciones nacionales, que abordan desde tensiones internacionales y posiciones de líderes mundiales, hasta debates políticos internos y declaraciones clave de figuras públicas en temas de igualdad y supervisión económica

Infobae

El Gobierno de Cuba critica la "cumbre reaccionaria y neocolonial" de Trump en Florida

Infobae

Sánchez habla con el príncipe de Arabia Saudí para expresarle el apoyo de España ante los "injustificables ataques"

El jefe del Ejecutivo trasladó este sábado a Mohammed bin Salman el respaldo de Madrid tras comunicar Riad la neutralización de artefactos lanzados desde Irán, subrayando la urgencia de reducir la tensión y reactivar negociaciones diplomáticas

Sánchez habla con el príncipe

Puerto Rico y Cuba festejan

Puerto Rico y Cuba festejan