Lista completa de concursantes de ‘Supervivientes 2026’ confirmados: de Paola Olmedo a Alberto Ávila, primer participante con discapacidad de la historia

Lista de concursantes oficiales de 'Supervivientes 2026' (Mediaset España)

A solo unas semanas del esperado estreno de Supervivientes 2026, Telecinco ya ha dado a conocer algunos de los nombres que integrarán el elenco de concursantes dispuestos a poner a prueba sus límites en uno de los formatos más exigentes de la televisión española. El público mantiene altas las expectativas por descubrir quién se coronará como sucesor de Borja González, ganador de la edición anterior.

La cadena ha confirmado que la emisión de este año trae consigo una renovación en el equipo de presentadores. Laura Madrueño dejará su puesto como conductora desde Honduras y, en su lugar, asumirá el cargo María Lamela, periodista que hasta ahora desarrollaba su carrera en Atresmedia. Lamela compartirá las galas principales junto a Jorge Javier Vázquez, mientras que el espacio Supervivientes: Conexión Honduras estará dirigido por Sandra Barneda.

Esta selección de presentadores aportará una nueva dinámica al programa. El formato mantiene su esencia: un grupo de figuras mediáticas se enfrentará a condiciones extremas y escasos recursos con el objetivo de obtener el premio principal, dotado con 200.000 euros.

Torres gana la segunda edición de ‘Supervivientes All Stars’ tras 55 días en Honduras (Telecinco)

Gabriela Guillén

Gabriela Guillén, concursante de 'Supervivientes 2026' (Mediaset España)

Gabriela Guillén ha sido la primera concursante oficialmente anunciada por la cadena. La empresaria y modelo paraguaya se dio a conocer principalmente por ser madre del séptimo hijo de Bertín Osborne, con quien compartió una relación mantenida en secreto durante un tiempo. Guillén ha recalcado su disposición para afrontar el reto: “Estoy preparada para este desafío”. Tras llegar a un acuerdo en 2025 con Osborne, cuando el cantante reconoció públicamente la paternidad, Guillén busca consolidar su protagonismo al margen del foco mediático que la ha acompañado desde entonces.

Paola Olmedo

Paola Olmedo, concursante de 'Supervivientes 2026' (Mediaset España)

Paola Olmedo destaca por su vínculo con el clan Campos, ya que es conocida por su relación pasada con José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego. Olmedo ha manifestado gran motivación y fuerza para afrontar la experiencia: “Soy muy fuerte y no me rindo tan fácilmente”. Su participación se suma a los antecedentes de su exsuegra Carmen Borrego y Terelu Campos, quienes ya han experimentado esta aventura, aunque desde roles y contextos diferentes.

Alberto Ávila

Alberto Ávila, concursante de 'Supervivientes 2026' (Mediaset España)

El reality contará también con la participación de Alberto Ávila, quien se convertirá en el primer concursante con movilidad reducida en la historia del formato. El atleta paralímpico e influencer, de 29 años, ha expresado su entusiasmo y su intención de romper con los prejuicios: “Las personas con discapacidad también podemos y voy a hacer historia. Voy a reventar todos los estereotipos”, ha afirmado Ávila, que ostenta el título de subcampeón de Europa en la disciplina de 200 metros y ha trabajado como actor en la serie Olympo, de Netflix.

Claudia Chacón

Claudia Chacón, concursante de 'Supervivientes 2026' (Mediaset España)

Sumándose al grupo, Claudia Chacón lleva consigo la experiencia acumulada tras su paso por La isla de las tentaciones, programa en el que vivió momentos de intensa exposición mediática y finalizó su relación con Gilbert Mina tras ceder a la tentación. Chacón ha reconocido sus temores ante diversos aspectos del reality, como el hambre, las pruebas físicas y la convivencia con el resto de concursantes, pero afronta el reto convencida de enfrentarse “al mayor desafío”.

Álex de la Croix

Álex de la Croix, concursante de 'Supervivientes 2026' (Mediaset España)

Álex de la Croix, conocida por sus participaciones en La que se avecina y en la película Te estoy amando locamente, también se suma a la aventura. Natural de Cádiz y polifacética actriz, cineasta, modelo y activista LGTBIQ+, De la Croix ha subrayado que afronta la experiencia sin miedo aparente y con el objetivo de ponerse a prueba durante su estancia en los Cayos Cochinos.

Alba Paul

Alba Paul, en imagen de archivo (Europa Press)

Alba Paul se suma al elenco de Supervivientes 2026 como la sexta concursante oficial, embarcándose en lo que ha calificado como “la gran aventura de su vida”. “Hola, soy Alba Paul, creadora de contenido y pequeña empresaria y sí, soy concursante de Supervivientes”, anunciaba en las redes del programa. Reconocida por su actividad en redes sociales, Alba Paul se dio a conocer tras hacerse pública su relación con Aida Domènech, conocida como Dulceida.

Maica Benedicto

Maica Benedicto, en 'Gran Hermano'. (Mediaset España)

Maica Benedicto fue confirmada durante una gala de GH Dúo en la que se reencontró con Jorge Javier Vázquez, quien expresó emocionado: “¡Esto es un sueño!”. Tras su triunfo en la segunda edición de Los vecinos de la casa de al lado y su paso por Gran Hermano 19 y GH Dúo, Maica Benedicto regresa a la televisión, esta vez dispuesta a enfrentarse a un nuevo formato. Durante la presentación, el presentador advirtió a la escrupulosa participante que deberá enfrentarse “a un montón de bichos en Supervivientes”, mientras ella anticipó: “Yo tengo mis estrategias...”.

Ivonne Reyes

Ivonne Reyes posa en la alfombra rosa por el pase especial de la película ‘Barbie’ . (Europa Press)

Ivonne Reyes ha expresado su entusiasmo por sumarse a la nueva edición de Supervivientes: “Tengo muchísimas ganas de ir”. La actriz y presentadora, reconocida por su trayectoria en la televisión española desde la década de los 90, admitió que esta experiencia le provoca “muchísimo vértigo”, aunque aclaró que está “dispuesta a darlo todo y aprender muchísimo”. A lo largo de su carrera, ha destacado por sus inicios como azafata en El precio justo, así como su labor como presentadora en El gran juego de la oca.

*Lista en ampliación