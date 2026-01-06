Nagore Robles actualiza su estado de salud tras ser atendida de urgencia: “No sabía que la gripe A era tan fuerte”

Nagore Robles, en una fotografía promocional. (Mediaset España)

Nagore Robles ha generado una notable preocupación entre sus seguidores tras compartir en redes sociales una serie de mensajes en los que alertaba sobre un problema de salud que la ha llevado finalmente a recibir atención médica urgente. La colaboradora de televisión y creadora de contenido explicó a través de su cuenta de Instagram que había pasado una noche especialmente complicada y que, al despertar, había notado la aparición de manchas en la piel, una circunstancia que la llevó a replantearse su agenda y a priorizar su bienestar.

Según relató ella misma, los primeros síntomas comenzaron el día anterior, cuando ya no se encontraba en buen estado físico. “Ayer no me encontraba bien, tenía muchísimo dolor de cabeza y una tos bastante seca que se complicaba con mi asma”, explicó en la red social junto a una imagen en la que se podían apreciar las manchas que le habían aparecido en la piel. Estas molestias fueron en aumento con el paso de las horas y derivaron en una noche de descanso prácticamente inexistente.

Nagore Robles habla de su problema de salud en su cuenta de Instagram

La que fuera concursante de Gran Hermano detalló cómo la intensidad de la tos le impidió dormir con normalidad. “He pasado una noche horrible donde apenas he pegado ojo porque tenía una tos tan fuerte que me quemaba el pecho, sentía como si mis pulmones ardieran, un dolor insoportable”, expresó, describiendo con claridad el malestar físico que atravesaba. Lejos de remitir, la situación continuó empeorando al comenzar el día siguiente.

Al despertarse, la expareja de Sandra Barneda comprobó que las molestias no solo persistían, sino que habían aparecido nuevos síntomas visibles. “Me he despertado y me he encontrado todo el pecho superrojo. Si no mejoro está claro que acudiré al médico, pero la verdad es que me voy a tomar un par de días para mi recuperación”, indicó inicialmente, tratando de restar dramatismo a la situación y mostrando su intención de guardar reposo en casa. En ese momento, la creadora de contenido optó por no acudir de inmediato a urgencias y centrarse en descansar.

Nagore Robles postea imágenes sobre su delicado estado de salud en Instagram

Ante la falta de una evolución positiva, Nagore Robles decidió acudir finalmente a un centro de salud. En una nueva actualización en Instagram, compartió varias imágenes desde la sala de espera y explicó que había optado por buscar atención médica urgente. “Si la cosa empeora... acude al hospital por supuesto”, indicó, reflejando su preocupación ante el avance de los síntomas y la ausencia de alivio con el paso de las horas.

“Ojalá no os contagiéis”

La influencer ha continuado detallando en su perfil de redes sociales cómo está siendo su evolución y el diagnóstico que recibió por los médicos. “No sabía que la gripe A era tan fuerte. Jamás me había dolido tanto el pecho al toser, me cuesta mucho respirar, la cabeza me explota, tengo la garganta superirritada y no dejo de estornudar”, ha manifestado, dejando entrever lo complicado que está siendo su recuperación y los síntomas a los que hace frente.

Nagore Robles actualiza su estado de salud en Instagram

“Llevo una noche horrible y estoy todo el rato helada de frío. Menos mal que viene mi madre al rescate porque no puedo ni moverme de lo que me duele todo el cuerpo. Ella lo pasó hace unas semanas así que no tiene riesgo de contagio”, ha expresado la vizcaína, dejando entrever que su madre es su gran apoyo en estos momentos. “Tened mucho cuidado y protegeos bien. Ojalá no os contagiéis de esto porque es realmente horrible”, ha dicho, a modo de advertencia a sus seguidores. Habrá que esperar a los próximos días para conocer más detalles sobre su evolución.