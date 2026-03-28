España

Una mujer es condenada a 25 años de prisión por meter a sus dos hijos en el congelador

Las autoridades aún no han determinado si los bebés perdieron la vida antes o una vez dentro del electrodoméstico

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Un congelador abierto
Una madre mete a sus bebés en el congelador. (Montaje Infobae)

La localidad francesa de Bédoin, en el departamento de Vaucluse, fue escenario de un caso estremecedor: una madre fue condenada este viernes 27 de marzo a veinticinco años de prisión por la muerte de dos de sus bebés, a quienes había metido en el congelador de su vivienda. Según informa el medio francés La Dépêche, el Tribunal de lo Penal de Vaucluse dictó la sentencia contra Aurélie S., de 44 años, tras considerar probado que la muerte de los pequeños se debió a negligencia grave.

El tribunal no halló pruebas suficientes para afirmar que la madre tuviera intención de matar, pero sí la declaró culpable de causar la muerte por omisión y de violencia contra sus otras tres hijas mayores. Durante la audiencia, la acusada, que llevaba tres años en prisión preventiva, escuchó el veredicto sin mostrar emociones y con los brazos cruzados. La presidenta del tribunal, Laurène Dorlhac, criticó su falta de empatía y de autocrítica, y lamentó que el proceso no hubiera aportado respuestas claras sobre lo sucedido.

Según la versión de Aurélie S., admitió haber colocado a los bebés en el congelador tras declararlos muertos, pero negó haberles quitado la vida. Explicó que la decisión la tomó en un momento de pánico y con el objetivo de ocultar los fallecimientos a sus hijas mayores. En el caso de la primera bebé, Allia, la madre aseguró que la pequeña murió tras una caída por las escaleras y que pensaba darla en adopción. Sin embargo, el informe forense no respaldó esta versión, ya que las lesiones craneales no coincidían con una caída accidental.

Circunstancias de las muertes y hallazgos forenses

El segundo bebé nació en 2019, en un contexto de negación del embarazo. Los expertos no pudieron determinar si la muerte se debió a un parto complicado o a la falta de cuidados médicos. Ambos niños nacieron a tiempo y eran viables, pero no hay certeza de si fueron colocados en el congelador con vida o ya fallecidos. La madre no llamó a emergencias ni intentó reanimar a los pequeños, y reiteró que actuó bajo una presión psicológica extrema.

Denuncia De Bebé Asesinado

Los informes judiciales subrayan que los casos de bebés encontrados congelados en Francia no son aislados y, a menudo, están relacionados con una alteración del juicio de la madre o la negación del embarazo. En este caso, la familia nunca antes había estado bajo el radar de los servicios sociales. El fiscal había solicitado 18 años de prisión, pero el tribunal decidió imponer una condena más severa ante la gravedad de los hechos y la ausencia de explicaciones satisfactorias por parte de la acusada.

Antecedentes de infanticidio en Francia

Francia ha registrado otros casos de infanticidio con características similares. En 2015, Dominique Cottrez fue condenada a nueve años de prisión por la muerte de ocho recién nacidos, al reconocerse que su juicio estaba alterado. En 2009, Véronique Courjault recibió una condena de ocho años tras ser considerada culpable del asesinato de tres bebés, dos de los cuales fueron encontrados congelados en Corea del Sur.

El menor había acudido a ofrecer su servicio como mandadero. Foto: (iStock Ilustrativa)
El menor había acudido a ofrecer su servicio como mandadero. Foto: (iStock Ilustrativa)

El caso de Aurélie S. revive el debate sobre la negación del embarazo y la salud mental materna, factores que los expertos consideran determinantes en este tipo de tragedias. El magistrado encargado de la investigación señaló ante el tribunal que no se pudo determinar con certeza el momento de la muerte de los bebés ni las causas exactas, pero recalcó la gravedad de la omisión de auxilio y la ocultación de los cuerpos. La sentencia de veinticinco años marca uno de los fallos más duros en este tipo de crímenes en Francia.

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