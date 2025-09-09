Una psicóloga revela cinco señales para identificar a una persona que no está disponible emocionalmente: “Tiene falta de empatía”

Algunas personas que no están disponibles emocionalmente ni siquiera lo saben (Freepik)

Para que una relación personal (ya sea de pareja, de amistad o incluso familiar) funcione, es importante que ambas personas remen en la misma dirección. Es decir, que compartan el objetivo común de continuar creciendo en consonancia y de construir un vínculo basado en la confianza.

Sin embargo, esto no siempre es fácil. Algunas personas sienten desinterés y otras no es que se estén enfrentando a esta indiferencia, sino que no están disponibles emocionalmente. Este concepto, que cada vez se encuentra más presente en la psicología, se refiere a aquellas personas que, por distintas razones, mantienen una barrera interna que les impide implicarse de manera afectiva y profunda.

No se trata únicamente de la incapacidad de expresar sentimientos, sino de una desconexión más amplia que puede manifestarse en falta de compromiso, evasión de la intimidad o miedo a mostrarse vulnerable. A este problema se suma el hecho de que muchas veces “ni ellos mismos saben que no están disponibles”, explica la psicóloga Silvia Severino en uno de sus últimos vídeos (@silviaseverinopsico en TikTok).

Teniendo en cuenta esto, es frecuente que algunas personas se encuentren con situaciones en las que alguien muestra mucho interés en ella, pero luego este desaparece como por arte de magia, lo que genera dudas, sufrimiento y pérdida de la autoestima.

"A menudo, nos quedamos esperando que la otra persona cambie y se comprometa, o incluso llegamos a pensar que hay algo malo en nosotros. Pero la verdad es que no puedes hacer el trabajo emocional de otros“, destaca la experta. Por ello, valora que es “crucial” detectar las señales para identificar a las personas que no están disponibles emocionalmente y evitar así caer en dinámicas inestables.

Falta de empatía

Las personas que se encuentran en esta falta de disponibilidad emocional no son capaces de “conectar con tus sentimientos y solo se conectan con los suyos”. Esta falta de empatía no indica necesariamente una carencia de sensibilidad, sino que los muros internos que ha erigido le hacen priorizar su mundo interior.

De esta manera, las relaciones pueden desequilibrarse y una de las dos partes sentirse invisible o no escuchada, ya que es frecuente que estas personas minimicen lo que siente la otra, cambie de tema o responda centrándose en sí mismo. Así, puede llevar a la frustración o un desgaste emocional.

Distancia física y emocional

Tal y como destaca la psicóloga Silvia Severino, estas personas evitan “estas situaciones en las que podría haber mayor intimidad física o emocional”. Se puede observar en cuanto a gestos de cercanía o incluso en conversaciones profundas que implicarían una cierta vulnerabilidad.

La falta de disponibilidad emocional puede observarse en distancia física o en falta de empatía, por ejemplo (Freepik)

Así, prefieren las interacciones seguras que no les obliguen a mostrar demasiado de sí mismos ni a implicarse con lo que siente la otra persona. Esto, sin embargo, no siempre es consciente, sino que puede realizarse como una forma de autoprotección por experiencias pasadas o miedo al rechazo.

Inconsistencia entre palabras y acciones

Tal y como destacaba la experta con respecto al hecho de que muestran un interés que después desaparece, una persona no disponible emocionalmente suele ser “inconsistente en sus palabras y en sus acciones”: “Hay una discrepancia entre lo que dice y lo que hace”.

Por ejemplo, se puede prometer una cercanía o unos planes de futuro que después no estarán respaldados por actos. Esto genera una gran confusión en la otra parte, que puede intentar buscar explicaciones al cambio de actitud o incluso culparse por ello. Así, se genera desconfianza e incertidumbre.

Historia de relaciones inestables

Un historial de relaciones inestables puede ser un reflejo de la dificultad para mantener un compromiso emocional profundo. No significa necesariamente que todas las relaciones anteriores hayan terminado mal por su culpa, pero sí indica un patrón: vínculos que no llegan a consolidarse, rupturas frecuentes o tendencia a involucrarse solo de manera superficial.

Desde la psicología, esto puede relacionarse con el miedo a la intimidad, la falta de autoconocimiento o heridas no resueltas del pasado. Para la otra persona, implica entrar en una dinámica de incertidumbre, en la que es difícil construir bases sólidas de confianza y estabilidad afectiva.

Evitar compartir sentimientos

Cuando una persona “parece distante o no comparte mucho sobre sus pensamientos y sus sentimientos”, se observa una distancia emocional. No habla de lo que siente, ofrece respuestas vagas o superficiales y rara vez se muestra vulnerable. Puede estar físicamente presente, pero mantiene un muro invisible que impide la conexión genuina.

Este comportamiento suele estar ligado al temor a ser herido, a la dificultad para reconocer las propias emociones o a patrones de desapego aprendidos. En la relación, la otra parte experimenta soledad y falta de reciprocidad afectiva. A largo plazo, esta barrera emocional erosiona la confianza y dificulta la construcción de intimidad verdadera y duradera.

Por todos estos motivos, la psicóloga Silvia Severino recomienda enfocarse en el amor propio, así como alejarse de lugares inestables: “Recuerda que mereces una conexión emocional profunda y saludable”.