La Aemet prevé tiempo estable en los primeros días de Semana Santa, pero ambiente invernal y lluvias el Domingo de Ramos

Unos turistas disfrutan del buen tiempo en una céntrica terraza de Valencia. (Ana Escobar/EFE)

A las puertas de la Semana Santa, hay quienes ya emprenden su viaje para disfrutar de unos días de descanso. En esta época del año, la aplicación del tiempo es una de las más visitadas, esperando siempre que la lluvia no haga acto de presencia para que los pasos puedan salir a la calle.

Este fin de semana, las precipitaciones quedarán únicamente acotadas al extremo norte peninsular. Sin embargo, el Domingo de Ramos podrán producirse chubascos en las islas Baleares; el frío y los vientos también serán protagonistas este día, aunque los termómetros se situarán en valores tan bajos por poco tiempo.

Este sábado, aunque hemos amanecido con frío en el interior peninsular y heladas en algunas ciudades, por la tarde se espera que en algunos puntos se superen los 20 grados. Por el contrario, en el norte continuará haciendo frío en las horas centrales del día.

Según ha alertado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hoy la cota de nieve bajará a últimas horas hasta los 700-900 metros en el extremo norte peninsular. Así, Huesca y Navarra se encuentran en alerta amarilla por nevadas, mientras que Lleida está en aviso naranja.

Una persona camina por la nieve en Lugo (Carlos Castro/Europa Press)

También habrá que prestar atención al viento y el oleaje. Del Campo señala que las rachas serán “muy fuertes en el nordeste peninsular y en Baleares”. Así, en riesgo importante (naranja) se encuentran este sábado Girona y Tarragona por fenómenos costeros y Castellón por mala mar y vientos.

Ambiente invernal el Domingo de Ramos

“El Domingo de Ramos será una jornada con ambiente invernal, pues las temperaturas bajarán en todo el país, pero lo harán especialmente en el este de la península y en Baleares", ha explicado el portavoz de la Aemet. Este descenso térmico hará que la cota de nieve baje bastante: a partir de 500 metros e incluso 300 en algunos puntos del nordeste peninsular. “Así que es importante consultar el estado de las carreteras si se va a viajar este día por el tercio norte de la península”.

También será destacable el viento mañana: “Soplará con rachas muy fuertes en el archipiélago balear y también en amplias zonas del norte y del este del territorio peninsular. Atención, porque en zonas montañosas y del norte de Cataluña las rachas de viento podrían ser incluso huracanadas”.

Con respecto a la lluvia, esta se producirá en el Cantábrico, en los Pirineos y en el Alto Ebro. Además, se esperan chubascos en Baleares que podrían ser fuertes y estar acompañados de tormenta.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, avisa de que las fuertes lluvias que se esperan durante esta jornada, junto a las ya caídas durante las anteriores, puede provocar inundaciones y desprendimientos de tierra, por lo que pide especial precaución

¿Qué tiempo hará en Semana Santa?

El descenso térmico del domingo no se mantendrá mucho tiempo, ya que el lunes volverán a subir las temperaturas. Este será, según prevé la Aemet, el escenario más probable al menos hasta el Jueves Santo: cielos en general poco nubosos y precipitaciones tan solo en el extremo norte.

Sin embargo, no es descartable, aunque poco probable, que un sistema de bajas presiones situado al norte de África provoque inestabilidad en Baleares, extremo sureste de la península y el sur de Andalucía. Además, el ambiente será más frío en el interior y continuarán las rachas de viento muy fuertes el lunes en el nordeste peninsular y en el archipiélago balear.