España

La Aemet prevé un tiempo estable este fin de semana, pero con ambiente invernal y lluvias el Domingo de Ramos en estas zonas

El descenso térmico del primer día de la Semana Santa provocará una bajada de la cota de nieve, que podría situarse incluso a 300 metros en algunos puntos

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Dos mujeres se protegen de la lluvia en La Laguna, Tenerife. (Alberto Valdés/EFE)
Dos mujeres se protegen de la lluvia en La Laguna, Tenerife. (Alberto Valdés/EFE)

Tras dejar atrás la borrasca Therese en las islas Canarias, este viernes el archipiélago ya no cuenta con ningún aviso meteorológico. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un fin de semana de tiempo estable en buena parte del país, aunque se producirán algunas lluvias en algunas zonas el Domingo de Ramos.

Durante esta jornada, no se esperan apenas lluvias, más allá de “cuatro gotas que podrán caer en el Cantábrico oriental, puntos del sur de Andalucía y Baleares”, ha señalado Rubén del Campo, portavoz del organismo público. El viento, sin embargo, sí será significativo, “con rachas muy fuertes en el nordeste peninsular y en el archipiélago balear”.

Así, cinco provincias se encuentran este viernes en alerta por el viento (Huesca, Zaragoza, Menorca, Girona y Lleida), así como seis por fenómenos costeros: en nivel naranja, Mallorca, Menorca y Girona, y en amarillo, Cádiz y A Coruña.

El sábado se espera un tiempo frío al amanecer en el interior peninsular, incluso con heladas en Cuenca, Teruel, Soria o Segovia. Por la tarde, sin embargo, Sevilla puede alcanzar los 25 grados, mientras que en el norte seguirá haciendo frío en las horas centrales del día. Por ello, la cota de nieve bajará a últimas horas a unos 700-900 metros en el extremo norte peninsular, donde también se esperan lluvias.

Dos personas se protegen de la lluvia con chubasqueros. (Europa Press)
Dos personas se protegen de la lluvia con chubasqueros. (Europa Press)

Domingo de Ramos: ambiente invernal

El Domingo de Ramos, primer día de la Semana Santa, será una jornada con ambiente invernal. “Las temperaturas bajarán en todo el país, pero lo harán especialmente en el este de la península y en Baleares”, a lo que habrá que añadir el viento muy fuerte en el archipiélago balear, así como amplias zonas del norte y el este peninsular. Además, “en zonas montañosas y del norte de Cataluña las rachas de viento podrían ser incluso huracanadas”.

El descenso térmico dejará también una bajada de la cota de nieve, que se situará a unos 500 metros o incluso 300 en puntos del nordeste peninsular. “Es importante consultar el estado de las carreteras si se va a viajar este día por el tercio norte de la península”, ha alertado Del Campo.

También habrá lluvias en el Cantábrico, en los Pirineos y en el Alto Ebro, con chubascos en Baleares que podrían ser fuertes y estar acompañados de tormenta. Poco probable, pero no descartable, es que se produzcan también algunas precipitaciones en el área mediterránea peninsular.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desplazado hasta Canarias para hacer frente al paso de la borrasca Therese. / Twitter Ministerio de Defensa

El tiempo en Semana Santa

A comienzos de la próxima semana se espera, pese a esta bajada de las temperaturas el Domingo de Ramos, un nuevo aumento de los termómetros. La Aemet ha indicado que el escenario más probable apunta a que durante los primeros días de la semana que viene se mantenga una situación de estabilidad en la península, con “cielos poco nubosos en general y quedando las precipitaciones restringidas al extremo norte, en forma de nieve en el Pirineo”.

La Aemet ya advierte de que el tiempo no será favorable para que salgan las procesiones en todo el país. El descuelgue de un sistema de bajas presiones sobre el Mediterráneo provocará un aumento de la inestabilidad en Baleares, con precipitaciones que podrían ser fuertes. “Con una elevada incertidumbre en su posicionamiento, este sistema también podría afectar a la península, quedando abierta la posibilidad de que las precipitaciones acabaran dándose en regiones de los tercios este y sur peninsulares, sin descartarlas fuertes y abundantes en caso de producirse”, avisan.

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