La rebaja del IVA no llega íntegra al surtidor: una de cada cuatro gasolineras aprovecha para subir los precios

Un surtidor de gasolina. REMITIDA / HANDOUT por FOMENT DEL TREBALL.

La decisión del Gobierno de rebajar el IVA del gasóleo y la gasolina del 21% al 10% y del impuesto sobre hidrocarburos para hacer frente a la subida del petróleo originada por el conflicto de Oriente Medio ya empieza a notarse en el bolsillo de los conductores, pero menos de lo que se esperaba.

El Gobierno estimó que la rebaja alcanzaría unos 30 céntimos por litro, pero esa previsión no se ha cumplido debido a que algunas estaciones de servicio han elevado los precios de la gasolina y el gasóleo, aprovechando que en España el mercado de los carburantes está liberalizado y cada operador puede fijar las tarifas que quiera. No obstante, esta libertad tiene ‘límites’: si los precios se disparan, los conductores se van a repostar a la competencia.

En este contexto, la asociación de consumidores Facua ha denunciado que una de cada cuatro gasolineras subió los precios el domingo, día en que entró en vigor el real decreto ley con las nuevas medidas. Según datos de la asociación, entre el 2 al 22 de marzo, el gasóleo subió una media de 34 céntimos y la gasolina 11 céntimos.

Fuente: Epdata

La subida de precios se ‘come’ la bajada del IVA

En el caso del gasóleo, Facua explica que de las 9.255 gasolineras de la Península y Baleares que el pasado domingo comunicaron al Ministerio para la Transición Ecológica la actualización de sus precios, 2.337 no se limitaron a trasladar la bajada del IVA del 21% al 10%, sino que aplicaron un nuevo incremento. Es decir, “en el 25,3% de los casos la bajada del precio de venta al público fue inferior a la que correspondía con la reducción fiscal y en determinados casos no aplicaron reducción alguna en el precio e incluso lo subieron”, informa la organización.

Además, según sus datos, en 175 de los casos, el precio de venta al público del gasóleo no varió, por lo que aplicaron una subida encubierta que absorbió por completo la bajada fiscal. Otras 54 gasolineras llegaron incluso a aplicar precios más altos que los que tenían antes de la bajada del IVA.

Esto se explica porque el domingo, el precio medio del gasóleo en la Península fue de 1,802 euros por litro. La bajada media representó 16,1 céntimos con respecto a los 1,963 euros del día anterior. Sin embargo, si todas las gasolineras hubieran repercutido la bajada del IVA sin aprovechar la ocasión para aplicar nuevos incrementos de precios, la bajada media habría sido de 17,8 céntimos y el precio medio, de 1,785 euros el litro.

Respecto a la gasolina la tendencia fue similar. 1.837 de las gasolineras que el domingo comunicaron nuevos precios al ministerio aprovecharon la bajada del IVA para aplicar una nueva subida. De ellas, 177 absorbieron por completo la reducción fiscal al mantener sus precios sin variación y otras 40 llegaron a incrementarlo con respecto al anterior precio comunicado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y por supuesto a la industria".

La mejor medida: topar los precios

Estas nuevas subidas demuestran, a juicio de Facua, que la rebaja del IVA y del impuesto sobre hidrocarburos no es la mejor estrategia, ya que “permite a las empresas que continúen inflando sus beneficios, como viene ocurriendo especialmente con los combustibles desde comienzos de marzo”. En opinión de la asociación, la mejor medida sería fijar topes a los precios y a los márgenes de las gasolineras.

Considera que bajar los impuestos es una “operación de maquillaje fiscal”, por lo que prevé nuevas subidas de los combustibles en los próximos días que “absorberán por completo” los recortes fiscales. Incide en que bajar impuestos sin establecer topes a los precios “es justo la medida que vienen reclamando los especuladores”.

Frenar la especulación

Para frenar movimientos especulativos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) vigila en tiempo real los precios del combustible de más de 12.000 gasolineras. El objetivo de este sistema de seguimiento es “evitar posibles abusos” y detectar si las subidas son debidas a dinámicas del mercado o a comportamientos especulativos que penalicen el bolsillo de los conductores, según ha señalado la presidenta de la CNMC, Cani Fernández.

Este mecanismo fue clave durante la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Ahora, ante un nuevo escenario internacional complejo, el organismo ha decidido volver a activarlo como medida preventiva para dotar de transparencia al mercado de los carburantes.

Según Fernández, contar con datos en tiempo real permite actuar con rapidez si se detectan irregularidades. Reconoce que en situaciones de crisis internacional, es habitual que los precios suban. Sin embargo, cree que esa subida debe responder a factores objetivos y no a prácticas especulativas.

“Ahorro de 20 euros por depósito”

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que la rebaja no está yendo a aumentar los márgenes de beneficio de las empresas y ha calculado que supondrá un ahorro de 20 euros por depósito de combustible

Ante el riesgo de especulación, Saiz ha advertido que el Gobierno va a seguir “monitorizando” la situación para seguir protegiendo a los ciudadanos y para comprobar que las medidas aprobadas son efectivas y les benefician directamente.

Desde el Ejecutivo quieren que no haya “ninguna posibilidad de enriquecerse a costa de la desgracia de los demás” y por tanto la CNMC se encarga de vigilar que no haya “algún tipo de abuso” con la subida de precios, afirma Saiz.