Los restaurantes de Toledo por menos de 30 € que no te puedes perder esta Semana Santa

Panorámica de la ciudad de Toledo (Adobe Stock)

La Semana Santa llega a principios de abril como un muy esperado paréntesis a la rutina, unos días perfectos para una pequeña escapada que nos permita conocer mejor las ciudades y pequeños pueblos que nos rodean. Y es que, a pesar de la creciente tendencia de optar por viajes internacionales, España sigue siendo el destino preferido por los ciudadanos españoles, que aprovechan sus días libres para desconectar, conocer y disfrutar.

De entre todas las posibles opciones, la ciudad de Toledo repite este 2026 como la preferida por los españoles para viajar en Semana Santa, con el 9% de las reservas nacionales registradas en GuruWalk. La Ciudad de las Tres Culturas emerge como uno de los grandes atractivos turísticos del interior de la península, especialmente en estas fechas, pues su Semana Santa está declarada de Interés Turístico Internacional.

Pero no es el único atractivo que nos llama hacia esta ciudad manchega. La belleza de su casco histórico, su rica historia y su gastronomía son motivo más que suficiente para dedicar unos días a conocer a fondo Toledo y sus alrededores. En cuanto a sus restaurantes, existen opciones para todos los gustos, también tabernas, bares y cocinas informales para disfrutar sin rascar los bolsillos.

Para elegir dónde, cuándo y cómo, echamos un vistazo a los restaurantes premiados por la Guía Repsol con un Solete, un sello que premia a cocinas asequibles y cercanas con una excelente relación calidad-precio. Hace solo unos días salían a la luz los últimos premiados en esta categoría, más de 300 establecimientos repartidos por todo el país, de los cuales cuatro se encuentran en las calles de Toledo. Todos ellos cuentan con un ticket medio de entre 20 y 30 euros por comensal, permitiéndonos disfrutar sin rebajas en esta Semana Santa.

La Esencial: una taberna en un palacio

Taberna La Esencial en Toledo (Web del restaurante)

Una versión de las tabernas de siempre, integrada dentro de un hotel boutique dentro de un palacio recién rehabilitado en pleno casco, muy cerca del Alcázar. Además de esta privilegiada ubicación, la guía destaca el buen vino y la buena comida que se sirve en La Esencial. Platos sencillos y sabrosos, hechos con ingredientes de temporada, de cercanía, artesanos y ecológicos que se traducen en tapas frías y calientes y platos principales.

Dirección: C. Trastámara, 4, 45001 Toledo

Napoli dei Borboni: un napolitano en el casco histórico

Recetas italianas de Napoli dei Borboni, un restaurante en Toledo (Instagram / @napolideiborboni_restaurant)

Otro de los recién premiados es este restaurante napolitano en la plaza de Santiago del Arrabal, uno de los rincones con más encanto del casco histórico de Toledo. Sus pizzas, su pasta fresca y sus platos principales, entre ellos el scaloppine con salsa Parmigiano o la lubina al agua loca (all’acqua pazza), han conquistado a la Guía Repsol y a los toledanos que encuentran allí un pequeño viaje hasta el sabor italiano más auténtico.

Dirección: Pl. de Santiago del Arrabal, 3, 45003 Toledo

La Casa de Damasco: shawarmas y buena cocina siria

Imagen de archivo de pollo adobado al estilo shawarma (Freepik)

Los Soletes pueden tener muchos aspectos, también el de un restaurante de cocina siria especializado en shawarmas. El restaurante La Casa de Damasco tiene su local principal en pleno casco antiguo de Toledo y es conocido por tener uno de los mejores kebabs de toda la ciudad, además de otros platos de la cocina siria que destacan por la calidad y autenticidad de su cocina. Su shawarma de pollo adobado por ellos mismos es el indudable plato estrella.

Dirección: C. Sierpe, 5, 45001 Toledo

Gaudy: tapas y brasas en un pueblo cercano

Restaurante Gaudy, en Consuegra (Instagram / @gaudytaperia)

Para una escapada a los alrededores, la zona de Consuegra ofrece un paisaje espectacular con su llanura plagada de molinos, así como restaurantes tan especiales como Gaudy. Esta taberna se encuentra en el interior del edificio histórico de La Tercia, un antiguo palacio que esconde una bóveda con colores llamativos y diseño vanguardista. El restaurante cuenta con una agradable terraza, un salón interior y una zona de barra donde se pueden degustar tapas elaboradas. Su cocina es tradicional, con importancia al buen producto y unas presentaciones muy cuidadas.

Dirección: C. Plus Ultra, 7, 45700 Consuegra, Toledo