La familia de María Pombo pone a la venta su casa en Adrados por 360.000 euros: así son los 200 metros cuadrados del que hasta ahora era su refugio segoviano

La casa de la familia de María Pombo a la venta (Idealista)

Tal y como se puede observar en la web de Idealista, la familia Pombo ha decidido poner a la venta su icónica casa de campo en Adrados, un pequeño municipio de Segovia donde han compartido años de recuerdos. Esta vivienda, que ha sido el refugio de María Pombo durante su infancia junto a sus padres y hermanas, se ofrece en el mercado inmobiliario por 360.000 euros, cifra que se sitúa por encima de otras propiedades similares del entorno.

La vivienda, situada aproximadamente a 150 kilómetros de Madrid, cuenta con una superficie construida de 200 metros cuadrados distribuidos en cuatro habitaciones y tres baños, así como una casa extra de invitados con baño privado y un jardín orientado al sur. El inmueble se presenta como una “encantadora casita de pueblo completamente reformada y actualizada, que combina el encanto rústico con comodidades modernas”.

La venta de esta casa marca el cierre de una etapa para los Pombo, quienes han encontrado en Cantabria su nuevo lugar de descanso. Allí, tanto María Pombo y su marido como sus padres y sus hermanas Marta y Lucía han adquirido inmuebles independientes. Pese a la mudanza, Adrados continúa siendo un enclave fundamental en su trayectoria vital.

La casa de la familia de María Pombo a la venta (Idealista)

La venta de la casa familiar de las Pombo

La descripción del anuncio resalta tanto su carácter rústico como la actualización de sus instalaciones para asegurar el confort de los futuros propietarios. El entorno, próximo al Mar de Pinares y a las Hoces del Duratón, ofrece rutas de senderismo y actividades como piragüismo a escasa distancia, opciones que la propia familia ha aprovechado repetidamente, según han mostrado en sus redes sociales a lo largo de los años.

La casa destaca también por una decoración particular, que recuerda al hogar de un cazador, muy diferente del piso en Madrid o el chalet cántabro de la familia, que fue construido a medida desde sus cimientos. El estado en que quedará la casa tras su venta es una incógnita, puesto que no se ha concretado si sus propietarios dejarán allí enseres y recuerdos personales. La decisión final en este aspecto se mantiene pendiente mientras avanza el proceso de venta.

La casa de la familia de María Pombo a la venta (Idealista)

Eso sí, la venta de esta casa de campo no responde a ninguna urgencia económica, según queda reflejado en el relato familiar. Tanto María como sus hermanas y padres cuentan actualmente con estabilidad y han acometido recientemente nuevas adquisiciones inmobiliarias, lo que permite que el proceso de venta se desarrolle sin prisas.

El cariño especial de Lucía Pombo

Para Lucía Pombo, la mayor de las hermanas, este lugar tiene una carga emocional significativa. Ha insistido en numerosas ocasiones en celebrar allí las fiestas navideñas con su familia, una petición que de momento no ha logrado. De hecho, tanto ella como su marido, Álvaro López-Huerta, se encuentran en proceso de construir una nueva casa en Adrados, municipio en el que la familia de su pareja poseía también una vivienda y al que mantienen un vínculo especial.

Algunos acontecimientos personales, como el trasplante capilar de Álvaro, el anuncio del embarazo de Lucía o su preboda, han tenido lugar en esta localidad, reforzando su valor sentimental para ambos. Lucía lo resumía en sus redes sociales estas Navidades: “Mi gran lotería es estar en familia y poder disfrutar del pueblo”.

Vídeo de María Pombo aclarando cómo se hicieron sus fotografías en la playa junto a Pablo Castellano. (TikTok)

El paso de los años ha supuesto para la familia Pombo una progresiva reducción de las visitas al municipio, sobre todo después de que María cumpliera 15 años. No obstante, han mantenido la costumbre de acudir en vacaciones y en ocasiones especiales, como fiestas de cumpleaños o anuncios familiares importantes. El hecho de que ninguna de las ramas Pombo tenga vínculos familiares directos con el pueblo, salvo por la relación con los padres de Álvaro, no ha impedido que Adrados se convierta en el epicentro emocional de la familia.