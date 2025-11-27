Del restaurante de Papín a un nuevo proyecto inmobiliario: los negocios del imperio de los Pombo

Los miembros de la familia Pombo (PRIME VIDEO).

La familia Pombo se ha convertido en uno de los clanes más famosos del panorama nacional y, desde luego, del universo de las redes sociales. María Pombo, coronada como una de las influencers más famosas de nuestro país, ha sabido crear a su alrededor una red de éxito para todos sus seres queridos: desde sus hermanas hasta sus cuñados. Por ello, lo que comenzó con un canal de YouTube y algunos miles de seguidores en redes, se ha diversificado hasta grandes negocios inmobiliarios, proyectos de moda, iniciativas gastronómicas, festivales de música, agencias de representación y compañías consolidadas en el sector de la construcción.

En paralelo a la espera de su tercer hijo, María Pombo y su marido, el empresario y arquitecto Pablo Castellano, han dado el paso para adentrarse en una actividad conjunta que hasta ahora no habían explotado: la gestión inmobiliaria. Según ha informado Vanitatis, su apuesta lleva nombre propio: Atton Homes SL, inscrita oficialmente a comienzos de noviembre y con sede en Madrid.

La sociedad arranca con un capital social moderado —3.000 euros— pero una actividad ambiciosa: compra, promoción, rehabilitación y comercialización de inmuebles dentro y fuera del país. Ambos figuran como administradores solidarios, un detalle que confirma que se trata de un proyecto compartido al 50%, tal y como explica el citado medio.

Aunque muchos lo identifican solo como “el marido de María Pombo”, lo cierto es que Castellano ha construido una carrera sólida en el sector de la construcción. Tras la muerte de su padre en 2010 y la desaparición de la empresa familiar, él y su hermano Jacobo se vieron obligados a comenzar de cero. En 2011 fundaron Grupo Archarray, que hoy supera los 30 trabajadores y ha participado en proyectos de alto perfil como la remodelación de espacios VIP del Santiago Bernabéu o la reforma de locales emblemáticos como Puerta 57.

Archarray factura ya más de cuatro millones de euros anuales y se ha convertido en una referencia en rehabilitación de interiores, un área donde Castellano ha sabido combinar técnica y estética. Sus propias viviendas dan testimonio de esa sensibilidad: la casa familiar de Madrid, transformada para dar prioridad a la luz y a la funcionalidad, y su refugio norteño en Cantabria, un espacio dominado por la madera, la piedra y la estética serena. Además, a este bagaje se suma su faceta mediática, reforzada tras su victoria en el programa El Desafío, y su papel como socio en distintas compañías vinculadas a la hostelería y la consultoría.

Vídeo de María Pombo aclarando cómo se hicieron sus fotografías en la playa junto a Pablo Castellano. (TikTok)

El clan Pombo se ha convertido en un fenómeno social comparable al de las Kardashian —salvando distancias, pero con una capacidad similar para captar audiencias—. María, Marta y Lucía suman más de cuatro millones y medio de seguidores y protagonizan su propio reality en Prime Video, donde abren una ventana a su día a día y, también, a la red de empresas que alimentan su actividad pública.

María: la pieza central del ecosistema

Con más de 3,3 millones de seguidores, María es la figura que sostiene gran parte del impacto comercial del apellido Pombo. Aunque su primera notoriedad llegó por su relación con el futbolista Álvaro Morata, fue su presencia digital, y más tarde su matrimonio mediático con Castellano y una portada en la revista ¡Hola!, la que consolidó su carrera.

En el ámbito empresarial, su actividad no se limita a la creación de contenido. Ha participado en proyectos de moda como Tipi Tent y Name The Brand, aunque en los últimos meses se ha desvinculado de la primera y está valorando hacer lo propio con la segunda. Su diversificación no se queda ahí: es una de las impulsoras de Vertical Group, una agencia dedicada a la representación de talento digital.

Además, ha apostado por sectores inesperados: la gastronomía, con La Martinuca, especializada en tortillas de patata, que en 2024 alcanzó los 3,5 millones de facturación; y los eventos musicales, con el SuaveFest, un festival que busca abrirse hueco en la nutrida agenda de ocio española.

Su patrimonio inmobiliario refleja este éxito: una vivienda en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, valorada en torno a los dos millones de euros; una casa en Segovia como refugio rural; y su proyecto más sentimental, Casa Vaca, en Cantabria, el territorio emocional de la familia.

Maria Pombo y Pablo Castellano en la boda de Álvaro González y Carla Vico en la iglesia Parroquial de Santa Bárbara, a 27 de Junio de 2025 en Madrid. (EUROPA PRESS).

Marta Pombo: maternidad y resiliencia

La mediana del clan también ha construido su propio camino empresarial. Tras convertirse en familia numerosa con el nacimiento de sus mellizas, Marta compagina su papel como creadora de contenido con la gestión de Grey Ghost, una marca de accesorios para mascotas, y su pasado como socia fundadora de Tipi Tent.

No obstante, esta empresa le ha dado más dolores de cabeza que alegrías. Y es que la marca que fundó junto a María y su exmarido, Luis Giménez, fue noticia el año pasado por una denuncia de falta de pago. Una compañía de logística denunció a la sociedad por una deuda de siete facturas, con un total de 17.504 euros. Todavía no se conoce la resolución del conflicto, pero se sabe que ha quedado en manos de sus abogados.

Su trayectoria personal ha sido más visible emocionalmente: su separación de Luis Giménez, su posterior etapa de depresión y su renacer junto a su actual marido, el odontólogo Luis Zamalloa. La pareja, que ya tenía una hija, Matilda, ha dado recientemente la bienvenida a María y Candela.

Marta Pombo y Luis Zamalloa, en una imagen de archivo. (EUROPA PRESS).

Lucía Pombo: la excepción que confirma la regla

Aunque forma parte del universo digital Pombo, Lucía mantiene su vocación como piloto comercial, profesión que compagina con la creación de contenido. Trabaja para Air Nostrum, está casada con Álvaro López (también vinculado al mundo del marketing digital) y es la única de las hermanas que no ha experimentado la maternidad en su vida.

Lucía Pombo y López Huerta (Instagram)

Papín: más que un padre dedicado

El patriarca, Víctor Pombo —“Papín”—, es una figura entrañable para los seguidores del clan. Tras una larga etapa en el mundo de la publicidad, hoy gestiona junto a su mujer el restaurante Camino Food & Drinks. La madre de las hermanas, Teresa Ribó, por su parte, dejó su carrera profesional a raíz de su diagnóstico de esclerosis múltiple, una enfermedad que la obliga a ausentarse de algunos eventos familiares.

Álvaro López Huerta, Lucia Pombo, Pablo Castellano, María Pombo, Teresa Ribó, Victor Pombo, Gabriela Toral, Marta Pombo y Luis Zamalloa asisten al estreno de "Pombo" en 2023 en Madrid, España. (Pablo Cuadra/WireImage)