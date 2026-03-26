Los finalistas de ‘El Desafío’ relatan en ‘El Hormiguero’ los retos y aprendizajes de la sexta temporada

Los finalistas de 'El Desafío' durante su visita a 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

El plató de El Hormiguero ha reunido a Daniel Illescas, Patricia Conde, Jessica Goicoechea y José Yélamo, los finalistas de la sexta edición de El Desafío, a tan solo unas horas de la emisión de la final. Durante su visita al programa de Pablo Motos, los concursantes han compartido detalles inéditos sobre su paso por el formato y han relatado cómo la competición ha marcado sus trayectorias personales y físicas.

La final se emitirá el viernes 27 de marzo a las 21.45 horas en Antena 3. Todos los finalistas han coincidido en que, más allá de las lesiones sufridas —incluidas fisuras en las costillas y desgarramiento de tendones—, su participación les ha permitido lograr su mejor momento de forma física y fortalecer experiencias personales.

Jessica Goicoechea ha subrayado que este concurso le ha permitido “un crecimiento a nivel personal muy grande”, siendo esta su primera aparición televisiva, y ha reconocido haberse roto una costilla en una de las pruebas. Las lesiones no han sido un fenómeno aislado: Patricia Conde ha recordado que durante una de las pruebas de claqué se desgarró el tendón del tobillo izquierdo, mientras que Daniel Illescas y José Yélamo han relatado que ambos sufrieron fisuras en las costillas en varias ocasiones.

A pesar de estos percances físicos, los cuatro finalistas han manifestado que la experiencia ha tenido un efecto muy positivo en su preparación física y psicológica, destacando su capacidad de afrontar retos que en un inicio parecían insuperables.

El miedo de Pablo Motos

En el transcurso del programa, la conversación ha derivado hacia una anécdota protagonizada por Pablo Motos en una edición previa de El Hormiguero. El presentador ha relatado que, por iniciativa de Jorge Salvador, productor del formato, tuvo que lanzarse a una piscina con cuatrocientas pirañas como parte de una grabación experimental.

Aunque no sufrió ningún daño físico, Pablo Motos ha confesado: “Me dio un ataque de miedo que estuve 20 días malo. Me tiré al agua, vi las pirañas y dije: ‘Ahora es cuando me matan’”, según ha contado. Esta experiencia le provocó un estado de malestar prolongado, que ha descrito como uno de los momentos más tensos de su carrera televisiva.

Los finalistas de 'El Desafío' durante su visita a 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

La situación tuvo un matiz adicional cuando el realizador, insatisfecho con el resultado del plano, pidió a Motos que repitiera la acción. Finalmente, ha explicado que la prueba formaba parte de una estrategia de ensayo y que ninguna de las pirañas le prestó atención en el momento del salto, algo que, pese a la ausencia de peligro real, no disminuyó la intensidad de su reacción. Estas declaraciones han sorprendido a los finalistas presentes, que han reconocido el nivel de exigencia y las dificultades que a veces implica el rodaje del programa.

Lección psicológica y anécdotas

Durante el repaso de la temporada, Patricia Conde ha reflexionado sobre el aprendizaje psicológico adquirido gracias a las pruebas, especialmente en retos como la apnea, que exigen un control absoluto sobre la atención y los pensamientos.

La presentadora ha afirmado: “Cuando eres capaz de dominar la atención, que quiere decir una concentración y una capacidad para controlar tus pensamientos, así como tus deseos o tus caprichos”, una técnica que se entrena específicamente para momentos de presión, como los retos bajo el agua, según ha relatado.

En el plano más social, una de las anécdotas más destacadas ha girado en torno al grupo de WhatsApp creado por los concursantes y el equipo del programa. Según ha revelado José Yélamo, Jessica Goicoechea no fue incluida en dicho grupo hasta la última semana, lo que ha generado confusión entre los participantes.

El formato estrella de Atresmedia vuelve a la pequeña pantalla este viernes 9 de enero y lo hace de la mano de famosos como María José Campanario, Willy Bárcenas y Eva Soriano, entre otros

Jorge Salvador ha reconocido el descuido, explicando: “Se me pasó. Pensé que estábamos todos y resulta que no estaba Jessica”. El productor también ha señalado que es habitual mantener abiertos estos grupos incluso después de finalizar las temporadas, y ha pedido a los concursantes que, una vez terminado el concurso, creen sus propios chats para evitar acumulaciones.

La interacción entre los finalistas ha puesto de relieve la complicidad y los lazos forjados durante el programa, entre bromas sobre la supuesta falta de participación de Jessica Goicoechea en las conversaciones digitales. Daniel Illescas ha apuntado: “Porque nunca hablaba”, a lo que la modelo ha respondido: “¿Pero cómo voy a hablar si no estoy?” El incidente ha sido interpretado entre risas por quienes han compartido la experiencia de este particular grupo de WhatsApp.