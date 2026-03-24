Receta de arroz meloso de alitas de pollo: el plato para conquistar con su jugosidad

Arroz meloso de alitas de pollo (Freepik)

El arroz meloso es un plato muy comido en toda España, que recuerda al hogar gracias a su punto jugoso que lo distingue de la paella. Existen variaciones de este manjar, como el que arroz meloso de alitas de pollo. Esta comida conquista por su textura cremosa del arroz y el potente gusto de las alitas de pollo, que aportan una jugosidad irresistible a cada cucharada.

Este arroz, menos seco que una paella y menos líquido que un caldoso, además de ser perfecto para reuniones informales y combina genial con un vino blanco afrutado o una cerveza bien fría.

Receta de arroz meloso de alitas de pollo

El arroz meloso de alitas de pollo es un guiso sencillo y reconfortante. La clave está en sellar bien las alitas, preparar un sofrito sabroso y añadir el caldo poco a poco para lograr esa textura cremosa tan característica. Es una receta ideal para aprovechar ingredientes básicos y lograr un arroz lleno de sabor.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 55 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 40 minutos

Ingredientes

12 alitas de pollo partidas en dos (sin puntas)

350g de arroz redondo

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

1 pimiento verde

1 zanahoria

2 tomates maduros

1 litro de caldo de pollo (aprox.)

100g de guisantes (pueden ser congelados)

6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 hoja de laurel

1 pizca de pimentón dulce

Hebras de azafrán o colorante alimentario

Sal

Pimienta negra

Cómo hacer arroz meloso de alitas de pollo, paso a paso

Salpimienta bien las alitas de pollo y dóralas en una cazuela amplia con el aceite de oliva. Reserva cuando estén doradas.

Añade la cebolla, el ajo y el pimiento verde picados a la misma cazuela. Sofríe hasta que estén blandos.

Incorpora la zanahoria en daditos y cocina 3 minutos más.

Ralla los tomates y agrégalos al sofrito. Cocina hasta que el tomate pierda el agua.

Devuelve las alitas a la cazuela. Añade la hoja de laurel y el pimentón dulce, remueve rápido para que no se queme.

Vierte el arroz y rehoga 2 minutos con el sofrito para que absorba los sabores.

Añade los guisantes y cubre con 2/3 del caldo caliente y el azafrán. Remueve y cocina a fuego medio.

Durante la cocción, ve añadiendo caldo caliente poco a poco y remueve de vez en cuando para soltar el almidón y crear la textura melosa. Tarda unos 18-20 minutos.

Cuando el arroz esté en su punto (jugoso, no seco), apaga el fuego y deja reposar 3 minutos antes de servir.

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Consejos técnicos:

Dóralas bien las alitas para potenciar el sabor.

Usa caldo caliente para no cortar la cocción del arroz.

Remueve el arroz durante la cocción para lograr la textura cremosa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 540 kcal

Proteína: 25g

Hidratos de carbono: 63g

Grasas: 20g

Fibra: 4g Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Hasta 2 días en nevera, bien tapado. Para recalentar, añade un poco de caldo o agua para mantener el punto meloso.