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La misión de la batería Patriot española: protege a Turquía de los drones y misiles iraníes desde que comenzó el conflicto de Oriente Medio

El sistema de defensa antimisiles se encuentra desplegado en la ciudad de Adana desde 2015 pero este mes ha aumentado su participación

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Batería Patriot en Turquía (Europa
Batería Patriot en Turquía (Europa Press)

España, como aliado de la OTAN, está jugando un papel relevante en la defensa de la Alianza en Oriente Medio. El Gobierno ha sido contundente en su rechazo a la “guerra ilegal” que inició EEUU en la región con sus ataques a Irán junto a Israel. No obstante, también ha aceptado su participación en acciones defensivas, tanto con el despliegue de la fragata Cristóbal Colón en aguas de Chipre como con la batería Patriot española en Turquía, donde los aliados han confirmado el despliegue de otra unidad.

El sistema de defensa antimisiles Patriot se encuentra desplegado en la ciudad de Adana desde 2015. Su presencia en la región responde a la necesidad de proporcionar protección frente a amenazas aéreas y misiles en una zona estratégica del sur de Turquía. En principio, el principal riesgo al que se enfrentaba el espacio aéreo turco era el conflicto en Siria. Desde el 28 de febrero de este 2026, los misiles iraníes, o de aliados de Irán como Hezbolá en Líbano, han sido la gran amenaza, teniendo que frenar varios de ellos dirigidos hacia Turquía.

El dispositivo se organiza con rotaciones periódicas en la base de Incirlik, con relevos cada seis meses. Según explican desde el Ejército de Tierra, este esquema busca garantizar el funcionamiento continuo y la actualización de capacidades técnicas y operativas del sistema. En total, hay 138 militares españoles en esta misión, que ahora ha cobrado una relevancia enorme.

Las fuerzas de la OTAN desplegadas en el Mediterráneo derriban un misil iraní que entró en el espacio aéreo de Turquía

Función de la batería Patriot española

La batería constituye la entidad principal encargada de la defensa antimisil dentro de la región que se le ha asignado. El despliegue del sistema Patriot en Adana tiene como propósito fundamental brindar defensa aérea tanto al área urbana como a sus alrededores, reforzando la seguridad local. Desde marzo de 2026, el sistema ha incrementado la variedad de amenazas que puede enfrentar, adaptándose a los nuevos desafíos en el entorno de seguridad.

En la actualidad, cuenta con la capacidad y misión de interceptar y neutralizar misiles de crucero, aeronaves no tripuladas y misiles balísticos. Esta evolución tecnológica consolida su papel como un elemento central en la protección del espacio aéreo de la ciudad y contribuye a la disuasión de potenciales ataques, fortaleciendo la defensa integral de la zona y la respuesta ante incidentes.

La OTAN desplegó hace varios días una nueva batería de bandera estadounidense, que asume el liderazgo de la defensa aérea en gran parte del terreno. En el caso de España, su papel ha sido reforzado y ha pasado de una defensa aérea generalizada a una función centrada en drones y misiles iraníes, por encargo de la OTAN ante el nuevo contexto.

La ministra Margarita Robles había destacado el jueves que esta misión de evacuación de tropas españolas ha sido “muy complicada”, y que la decisión se tomó después de que la Alianza Atlántica “adaptara” el mandato de la Nato Mission Irak tras el “ataque preventivo” de EEUU e Israel sobre Teherán. (Ministerio de Defensa)

“Se puede enquistar”

La ministra Margarita Robles destacó este lunes la importancia de esta unidad durante una videoconferencia con el puesto de mando. Robles subrayó la importancia de la batería Patriot en İncirlik, señalando que “está realizando un trabajo muy difícil, un trabajo esencial, porque el número de disparos de misiles balísticos, de misiles de crucero y de drones es muy importante”.

Robles remarcó que el personal “está trabajando las 24 horas junto con miembros de otros países” y advirtió que “la situación les preocupa. No es fácil y lo que nos transmiten es que se puede enquistar”. Destacó que “gracias a la labor que se está realizando, están pudiendo interceptar misiles y salvar vidas”. Añadió que “es una misión de la OTAN” y “demuestra una vez más el compromiso de España con la paz y con la Alianza Atlántica”.

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