Irán reitera a Turquía y Rusia que situación en Ormuz es consecuencia directa de agresión

Redacción Internacional, 23 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, habló por telefóno con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, y turco, Hakan Fidan, y les reiteró a ambos que la "inseguridad" que se vive en el estrecho de Ormuz es "consecuencia directa" de la "agresión" que Estados Unidos e Israel contra su territorio.

En sendas conversaciones, Araqchí manifestó que "la comunidad internacional debe exigirles responsabilidades por sus actos ilícitos y crímenes" a estos dos países por sus agresiones que han forzado el cierre de este punto estratégico.

Este domingo, Araqchí aseguró que "el estrecho de Ormuz no está cerrado", a pesar de que la Guardia Revolucionaria ha amenazado el paso de barcos -sobre todo estadounidenses o israelíes- por el enclave.

"Los barcos dudan porque las aseguradoras temen la guerra que ustedes iniciaron, no Irán. Ninguna aseguradora, ni ningún iraní, se dejará influir por más amenazas. La libertad de navegación no puede existir sin la libertad de comercio. Respeten ambas, o no esperen ninguna", dijo en un mensaje en X.

Además, a Lavrov, con quien ha hablado en varias ocasiones desde que comenzó la guerra, le aseguró que "la amenaza de atacar la infraestructura energética de Irán constituye un claro ejemplo de crimen de guerra y genocidio", según explicó el Ministerio de Exteriores.

Y reiteró la amenaza de que si los ataques contra infraestructura energética se materializa, "la respuesta de Irán será, rápida y contundente".

Por su parte, con el responsable de Exteriores de Turquía abordaron la situación en la región, alegando que la decisión de atacar bases e instalaciones militares estadounidenses en la región, "está en consonancia con el derecho inherente a la legítima defensa".

"Lamentamos que el territorio de los países islámicos de la región esté siendo utilizado indebidamente para el ataque de Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán", apuntó Araqchí, citado por su oficina.

Este mismo lunes, el Kremlin advirtió que cualquier ataque de EE.UU. o Israel contra las instalaciones nucleares iraníes, como la central de Bushehr, construida por ingenieros rusos, podría tener "consecuencias irreparables".

"Consideramos que los ataques contra instalaciones nucleares son potencialmente muy peligrosos y pueden acarrear consecuencias, quizás incluso irreparables", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov ya adelantó que ese fue el tema que centró la conversación mantenida entre Lavrov y Araqchí: "Lavrov apuntó que los ataques contra la infraestructura nuclear de Irán, incluido Bushehr, son categóricamente inadmisibles, ya que crean riesgos inaceptables para la seguridad del personal ruso y pueden acarrear consecuencias ecológicas catastróficas para todos los países de la región sin excepciones", según informó el Ministerio de Exteriores ruso. EFE