El jefe de la OTAN respaldó la ofensiva de EEUU contra Irán: “Es fundamental para eliminar su capacidad nuclear y misilística”

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte (EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS)

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respaldó este domingo la ofensiva militar liderada por Estados Unidos contra Irán y aseguró que se trata de una acción “crucial” para reducir los riesgos que representan el programa nuclear y los misiles balísticos de Teherán.

En entrevista con Fox News, Rutte sostuvo que la campaña impulsada por el presidente Donald Trump responde a una necesidad estratégica.

“Es crucial que el presidente y Estados Unidos hagan esto para eliminar la capacidad nuclear y la capacidad de misiles balísticos de Irán, porque representan una amenaza”, afirmó. El funcionario remarcó que el objetivo central es evitar un escenario de mayor inestabilidad internacional.

El jefe de la alianza atlántica insistió en que la magnitud del riesgo trasciende a Medio Oriente.

“Es una amenaza existencial para Israel, una amenaza para la región, una amenaza para Europa y para el mundo entero”, expresó en otra intervención. Bajo ese argumento, defendió la continuidad de las operaciones militares como un elemento necesario para la seguridad global.

Rutte también hizo referencia a las críticas internas en Estados Unidos respecto al costo político y militar de la ofensiva. Aunque reconoció la existencia de debate público, manifestó su expectativa de que la ciudadanía respalde la estrategia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Suiza (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

“He visto las encuestas, pero realmente espero que el pueblo estadounidense lo apoye porque lo está haciendo para que el mundo entero sea más seguro”, indicó.

En relación con la coordinación con aliados, el secretario general explicó que la decisión de Washington de no compartir información previa sobre los ataques respondió a razones operativas.

“Entiendo perfectamente por qué Estados Unidos no pudo compartir esta información con sus aliados; eso habría impedido el efecto del ‘primer ataque’”, señaló. Según explicó, el riesgo de filtraciones obligó a mantener el factor sorpresa.

A pesar de esa falta de información anticipada, Rutte aseguró que los países aliados han comenzado a organizar respuestas conjuntas.

“Los aliados y socios europeos han aprovechado las últimas semanas para unirse y comenzar a planificar qué podemos hacer colectivamente”, afirmó. En ese sentido, destacó la disposición de varios países a coordinar acciones en áreas estratégicas.

Un gráfico de la ubicación del estrecho de Ormuz

Uno de los puntos centrales de esa coordinación es la situación en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte global de energía. Rutte señaló que es necesario trabajar con un grupo de países dispuestos a garantizar la libre circulación.

“Debemos colaborar con estos países para determinar qué es lo que hace falta para asegurar el paso”, indicó.

Las declaraciones del jefe de la OTAN se producen en medio de la tensión en la zona. El régimen de Irán ha advertido que podría cerrar completamente el estrecho si Estados Unidos ataca sus infraestructuras energéticas.

“El estrecho de Ormuz será cerrado completamente y no se reabrirá hasta que nuestras centrales eléctricas destruidas sean reconstruidas”, afirmó Ebrahim Zolfagari, portavoz militar iraní.

Desde Teherán también se ha planteado la posibilidad de responder contra intereses económicos estadounidenses en la región.

Irán amenazó con cerrar completamente el estrecho si Estados Unidos ataca sus infraestructuras energéticas (Europa Press/Archivo)

“Todo está preparado para una gran yihad con el objetivo de destruir completamente todos los intereses económicos de Estados Unidos en la región”, sostuvo el mismo vocero.

El aumento de la tensión en torno a esta ruta marítima ha generado preocupación en los mercados energéticos internacionales, debido a su papel clave en el suministro global de petróleo y gas. La posibilidad de interrupciones en el tránsito ha elevado los precios y reforzado la incertidumbre sobre la estabilidad del abastecimiento.

Las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán se mantienen activas, mientras las autoridades estadounidenses no han establecido un plazo concreto para el fin del conflicto.

(Con información de EFE y Europa Press)