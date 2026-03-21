España descarta la vuelta de los militares españoles en Líbano y "no contempla" la salida de EEUU de las bases

La ministra de Defensa, Margarita Robles, advirtió sobre las graves consecuencias que tendría una retirada de los cascos azules de Naciones Unidas en Líbano, puntualizando que, en tal caso, el escenario sería aún más preocupante. Robles explicó que la misión multinacional, en la que participan 700 militares españoles dentro de un contingente total de 10.000 efectivos, se enfrenta una situación compleja debido a los constantes intercambios de fuego entre Hezbolá e Israel en el contexto del conflicto en Oriente Próximo. Según informó Europa Press, pese a la tensión, el Gobierno español mantiene su decisión de no repatriar a los militares de este contingente.

De acuerdo con Europa Press, Robles afirmó en una entrevista al canal 24Horas de RTVE que el seguimiento de la situación de las tropas españolas en Líbano se realiza diariamente, y que la principal preocupación de las autoridades es garantizar la seguridad de los efectivos desplegados. Robles recalcó que, por el momento, no se contempla su regreso porque la misión se encuentra bajo el mandato de Naciones Unidas y no es un despliegue exclusivamente español. “Vamos a ver cómo evoluciona la situación”, señaló la ministra, indicando que el objetivo principal es velar por la vida y la seguridad de los miembros del contingente, quienes además de pasar muchas horas en los búnkeres, también llevan a cabo labores de mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria a la población local.

La ministra describió la posición de España como la de un “socio responsable y fiable” dentro de la OTAN y de la comunidad internacional, subrayando que cualquier variación en la presencia militar en la región dependerá de las decisiones de la Alianza Atlántica y del desarrollo de los acontecimientos. “Toda nuestra preocupación está en nuestros militares en el Líbano, que están en esa misión de Naciones Unidas que también es muy complicada y muy difícil”, apuntó Robles de acuerdo con la información recogida por Europa Press.

Respecto a la reciente evacuación de 200 militares españoles desde Irak, Robles relató que la operación fue compleja, resultó en un trayecto cansado que culminó en la Base Aérea de Torrejón tras un vuelo desde Turquía, llegando durante la madrugada. La ministra señaló que estos efectivos estuvieron varios días sin dormir, aunque mantuvieron un alto espíritu. Destacó que la decisión de priorizar su salida se tomó estrictamente por motivos de seguridad, aclarando que España continuará cumpliendo sus compromisos internacionales en Irak cuando la OTAN determine el reinicio de la misión.

Europa Press detalló además que, mientras la atención mediática y política se centra en el Líbano y en la situación en Irak, Robles reafirmó la necesidad de proteger la integridad y la vida de los cascos azules. La ministra demandó el máximo respeto hacia la existencia y labor de estos militares desplegados en zonas de conflicto, reiterando que el compromiso de España con la paz internacional se mantiene inalterable. Robles manifestó: “El Líbano es un pueblo que queremos mucho, un pueblo al que nos sentimos muy próximos, un pueblo que quiere la paz y ojalá la paz llegue pronto”.

En otro apartado de la entrevista, la ministra abordó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha sugerido la posibilidad de retirar al ejército estadounidense de las bases militares de Rota y Morón, localizadas en territorio español, así como de otras instalaciones en países de la OTAN que no colaboren en la protección del estrecho de Ormuz. Robles minimizó el alcance de las palabras de Trump, afirmando: “Es un escenario que no contemplamos”, y argumentó que este tipo de reflexiones han sido recurrentes por parte del mandatario estadounidense en relación con las bases que mantiene su país en el exterior y en el seno de la Alianza Atlántica.

La ministra destacó que el embajador estadounidense en España había visitado recientemente las bases de Rota y Morón, indicando que este contacto refuerza la normalidad en la relación bilateral en materia de defensa. Según reportó Europa Press, Robles reivindicó la necesidad de que se respete la posición de España sobre asuntos internacionales y de seguridad. Defendió la postura nacional de oposición a cualquier conflicto que no respete el derecho internacional y subrayó: “Hay que respetar la posición de los distintos países”, enfatizando que España no es la única nación europea ni del mundo en mostrar su desacuerdo con las acciones desarrolladas por Estados Unidos e Israel en Irán.

“La nuestra no es una guerra”, ha puntualizado Robles, quien expresó que España no puede admitir injerencias externas en su compromiso permanente con la paz. Según resaltó la ministra y publicó Europa Press, la posición del Gobierno español es clara y definida: promueve el diálogo, la legalidad internacional y la solución pacífica de los conflictos, manteniendo siempre el respeto a la soberanía de los países y a las normas internacionales.

En relación a las labores de los militares españoles en Líbano, Robles reiteró a Europa Press que se mantienen tareas fundamentales de intermediación, seguridad y atención a la población local. Estas actividades, según explicó la ministra, continúan a pesar de las amenazas externas y la incertidumbre que predomina en la zona. La prioridad del Ejecutivo, enfatizó, es que tanto el personal militar como la ciudadanía libanesa puedan desarrollar sus actividades en las mejores condiciones posibles y se preserven la estabilidad y la seguridad en la región.

Robles insistió en la importancia de la coordinación con aliados internacionales y organismos multilaterales, especialmente Naciones Unidas, como garantes de la misión que España desempeña en Líbano. La ministra concluyó que cualquier eventualidad depende de la evolución en el terreno, y que la comunicación constante con los efectivos desplegados permite tomar decisiones basadas en la evaluación diaria de los riesgos y necesidades.