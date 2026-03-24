La borrasca Therese deja lluvias intensas y avisos en Canarias: la Aemet advierte sobre posible granizo

El paso de la borrasca Therese mantiene este jueves en alerta a todas las islas de Canarias, por fuertes vientos, intenso oleaje y lluvias. En la imagen olas la costa de La Santa (Lanzarote). / EFE/Adriel Perdomo

Los efectos de la borrasca Therese originarán este martes en Canarias lluvias intensas, con riesgo de tormentas y granizo en las islas occidentales, según recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Por ello, el aviso naranja se ha activado en Tenerife y La Palma por el riesgo de aguaceros fuertes, mientras que Gran Canaria, La Gomera y El Hierro permanecen en aviso amarillo. Además, la zona costera de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar también están en aviso amarillo, en este caso por posibles fenómenos costeros, según recoge la Agencia EFE.

En contraste, tanto la Península como Baleares registrarán cielos despejados y temperaturas estables durante la jornada de hoy. En el territorio peninsular, la estabilidad predominará, aunque se prevén nubes altas en la mitad norte y nubes de evolución en el suroeste. El litoral del mar de Alborán, Ceuta y Melilla podrían registrar lluvias leves, mientras que Galicia, el País Vasco y las mesetas tendrán intervalos de niebla matinal.

Por su parte, las temperaturas máximas muestran un incremento en la mitad norte, la Comunidad Valenciana y Baleares, pero descienden en Andalucía. Las mínimas subirán a lo largo del día de hoy en el área del Estrecho, Ceuta y Melilla, y disminuirán especialmente en el valle del Ebro, la meseta norte y la franja cantábrica. El pronóstico también advierte de heladas débiles en áreas montañosas interiores y Pirineos, vientos del este en la Península, intensidad fuerte en el Estrecho y mar de Alborán, y régimen de alisios incipiente en las islas orientales de Canarias.

La previsión de la Aemet mantiene la incertidumbre sobre el tiempo en Semana Santa

Pese a que todavía quedan algunos días, la Aemet ha presentado un pronóstico provisional para la Semana Santa de 2026 en España, indicando que podría registrarse lluvia en algunas regiones. De acuerdo con la Agencia, las previsiones para los días previos señalan que Canarias continuará afectada por lluvias localmente fuertes y persistentes, aunque la intensidad disminuirá a partir del martes.

En la Península, se espera que predomine un clima seco durante los primeros días de la última semana de marzo, excepto en el extremo norte. Sin embargo, el organismo advierte que a partir del jueves o viernes no se descartan precipitaciones en más áreas, aunque esa posibilidad todavía muestra incertidumbre en el modelo.

Con vistas a la semana, comprendida entre el 30 de marzo y el 5 de abril, los meteorólogos subrayan que la incertidumbre es elevada, una situación habitual en escenarios de largo plazo. Según la información inicial, se anticipan precipitaciones escasas en el oeste y sur, pero el pronóstico no descarta lluvias en los tercios norte, este y ambos archipiélagos. Las temperaturas oscilarán entre los valores normales para la época y cifras ligeramente inferiores en el norte y este de la Península, como reitera la Aemet.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, avisa de que las fuertes lluvias que se esperan durante esta jornada, junto a las ya caídas durante las anteriores, puede provocar inundaciones y desprendimientos de tierra, por lo que pide especial precaución

Para la primavera meteorológica (marzo, abril y mayo), el organismo estima un 60 % de probabilidad de que sea más cálido de lo normal en la Península y un 70 % en Baleares. En Canarias y el suroeste peninsular, la opción de mayor calidez se sitúa en el 50 % y la de temperaturas más frías alcanza el 20 %. La previsión de lluvias no muestra una tendencia definida para la mayor parte del país, aunque existe una ligera mayor probabilidad (40 %) de que el trimestre sea más seco en Canarias y el suroeste peninsular, frente a un 25 % de probabilidades de mayor pluviometría en esas zonas. Todas las cifras y datos corresponden al último informe de la Aemet.