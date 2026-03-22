La Aemet no descarta que llueva en Semana Santa: esta es la predicción del tiempo provisional de los meteorólogos

Decenas de personas durante la procesión del Santo Cristo de la Sangre, a 9 de marzo de 2024, en Barcelona. (Lorena Sopêna / Europa Press)

Quedan solo siete días para que empiecen a salir a la calle los pasos, los tamborileros y los penitentes. La cuenta atrás para la Semana Santa ya ha empezado y los españoles miran al cielo con la esperanza de que no llueva. Esperan con ganas esta ansiada época del año, bien sea por fe o por los días libres que permiten una escapada. En cualquiera de los casos, no hay nada como un cielo soleado para disfrutar de estos días, pero, según la actual previsión, podrían caer algunas lluvias.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha lanzado su pronóstico para las próximas dos semanas y no es del todo favorable. El organismo público espera que las precipitaciones no abandonen a Canarias por el momento. Esperan “lluvias localmente fuertes y persistentes”, aunque a partir del martes los acumulados serán menores que en jornadas previas.

Durante los primeros días de esta última semana de marzo, en la mayor parte de la península predominará un tiempo seco, sin apenas lluvias, salvo en el extremo norte. Sin embargo, a partir del jueves o viernes, todavía con incertidumbre, apunta el organismo, no se descarta que las precipitaciones alcancen otras zonas del territorio.

En cuanto al termómetro, las temperaturas, en general, serán las “propias de la época del año, probablemente algo por debajo de lo normal en el nordeste peninsular y un poco por encima en el suroeste”. Añaden que habrá una marcada “amplitud térmica”, con ambiente fresco de madrugada y primeras horas de la mañana y templado a mediodía y por la tarde.

La previsión provisional de Semana Santa

Para la semana del 30 de marzo al 5 de abril, la de Semana Santa, hay mucha incertidumbre en el pronóstico, como es habitual en un plazo tan larga, conforme recuerda la Aemet. No obstante, con la información disponible actualmente, “sería una semana con precipitaciones escasas en la mayor parte del oeste y sur peninsular, sin descartar lluvias en los tercios norte, este y ambos archipiélagos”.

Las temperaturas se situarían en torno a sus valores “normales para la época o por debajo de estos en zonas del norte y este de la Península”. La Aemet insiste en que esta predicción “podría variar considerablemente en futuras actualizaciones”.

La Semana Santa en España, ¿fieles a la tradición o a las vacaciones?: “Sé que se conmemora algo de la religión, pero no tengo ni idea”.

Un 50% de probabilidad de que la primavera sea más cálida de lo normal

Para la primavera meteorológica, es decir, marzo, abril y mayo, hay un 50 % de probabilidad de que sea más cálido de lo normal en Canarias y suroeste peninsular, con un 20 % de que sea más frío de lo normal en estas zonas, según la Aemet. En el resto de la Península hay un 60 % de probabilidad de que sea más cálido de lo normal y un 70 % en Baleares. En ambas zonas hay un 10 % de probabilidad de que sea más frío de lo normal.

En cuanto a las precipitaciones, no hay una tendencia clara en la mayor parte del país, donde hay una probabilidad similar de que la primavera sea más lluviosa o más seca de lo normal. Únicamente en zonas del suroeste peninsular y en Canarias hay una ligera mayor probabilidad de que el trimestre sea más seco de lo normal (40 %) frente a que sea más lluvioso (25 %).