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Interior se gasta 619.650 euros en “un mínimo” de 17.000 balizas V-16 para los vehículos de diferentes Unidades de la Guardia Civil

Tras haber recibido 15 ofertas de diferentes Pymes, la elegida ha sido BLU CASTLE IBERIA SL

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Baliza V-16 (Europa Press)
Baliza V-16 (Europa Press)

El Ministerio del Interior ha cerrado el contrato para la compra de “un mínimo” de 17.000 balizas V-16 que serán utilizados en los vehículos de diferentes Unidades de la Guardia Civil con un importe de 619.650 euros. Tras haber recibido 15 ofertas de diferentes Pymes, la elegida ha sido BLU CASTLE IBERIA SL, según viene recogido en el BOE de este martes.

La adquisición responde a la nueva normativa impuesta por este mismo Ministerio en la que las balizas V-16 reemplazarán a los triángulos convencionales en la señalización de emergencias para vehículos detenidos en vías públicas españolas. Así, desde Interior, refuerzan la dotación de equipamiento de seguridad vial en su flota de vehículos y que puedan cumplir con las nuevas obligaciones.

Según el anuncio de formalización del contrato, el concurso adoptó la modalidad de procedimiento abierto, donde el precio obtuvo una ponderación del 85% en los criterios de adjudicación. El 15% restante se asignó a la reducción del plazo máximo de entrega del suministro, incentivando la eficiencia logística. La oferta seleccionada coincidió con el importe máximo presentado.

El proceso de elección

En la licitación se especificaban los motivos de exclusión, que son de carácter exclusivamente nacional. Las ofertas que no cumplieran con las especificaciones del pliego, las normas aplicables o cualquier otra circunstancia prevista en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) fueron excluidas del procedimiento de valoración mediante resolución motivada, y ni siquiera fueron tenidas en cuenta para la adjudicación.

Para acreditar su solvencia técnica y profesional, los licitadores tuvieron que presentar muestras, descripciones y fotografías de los productos ofrecidos, así como un historial de los principales suministros realizados en los últimos tres años, indicando importe, fecha y destinatario, ya sea público o privado.

Además, las empresas debían aportar la ficha técnica del modelo de baliza V-16 ofertado y una declaración que certificara que dicho dispositivo figura en el listado oficial de la Dirección General de Tráfico de España, disponible en la web de la DGT.

La baliza V-16

La baliza V‑16 es un dispositivo luminoso de preseñalización de peligros para vehículos inmovilizados que, desde el 1 de enero de 2026, sustituye a los tradicionales triángulos de emergencia en las carreteras españolas como único medio legal para señalizar averías o accidentes. Esta obligación fue establecida por el Real Decreto 159/2021, modificado posteriormente en aspectos técnicos y de certificación, y su entrada en vigor está contemplada en la normativa del Reglamento General de Vehículos.

Rubén Sánchez, secretario general de Facua-Consumidores en Acción, recuerda que numerosas tiendas venden dispositivos "fake", por lo que conviene mirar el listado de la DGT.

Se trata de una pequeña baliza de color amarillo que emite una luz intermitente de alta intensidad visible en 360 grados y permanece encendida al menos durante media hora, con una batería o pila incorporada. Su diseño y funcionamiento permiten que el conductor active la señal desde el interior del vehículo y la coloque en un punto elevado del mismo, generalmente en el techo, sin necesidad de bajar del coche a la calzada, lo que reduce significativamente el riesgo de atropellos en situaciones de emergencia.

Además de ofrecer señalización física mediante luz, la baliza V‑16 incorpora conectividad con la plataforma digital DGT 3.0, lo que permite transmitir la ubicación del vehículo inmovilizado a los sistemas de tráfico y a otros conductores a través de aplicaciones, paneles y navegadores compatibles. Este componente conectado es obligatorio; desde la entrada en vigor de la normativa, solo serán válidos los dispositivos homologados y conectados a dicha plataforma.

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