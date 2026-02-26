España

La Comisión Europea dice que España es “un campeón de la seguridad vial” y descarta que la baliza V16 vulnere el derecho de la UE

La Comisión Europea aclara que no existe una normativa comunitaria para dispositivos como la baliza V16, por lo que cada Estado miembro puede regular su uso de forma independiente

Guardar
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señala que aunque la baliza V16 es obligatoria desde el 1 de enero, habrá un periodo "flexible" y "razonable" en el que no se multará al que no la lleve.

La baliza V16 ha llegado de nuevo al Parlamento Europeo, donde la Comisión de Peticiones mantiene abiertas tres solicitudes ciudadanas que cuestionan la compatibilidad de esta medida con la normativa comunitaria. El asunto gira en torno a la sustitución del clásico triángulo de emergencia por un dispositivo luminoso conectado, una decisión que ha provocado interrogantes sobre si respeta el marco legal europeo.

España es “un campeón de la seguridad vial”

La Comisión Europea se ha pronunciado sobre el tema y ha descartado cualquier conflicto con la legislación de la Unión Europea. Según un alto funcionario del Ejecutivo comunitario, la regulación de dispositivos como la baliza V16 no está armonizada a nivel europeo, por lo que la competencia recae íntegramente en los Estados miembro.

En palabras de la Comisión, “evaluando el cumplimiento con la ley europea, es que no hay ley europea que cubra estos dispositivos. No se ha infringido la legislación europea. Las autoridades españolas han recurrido a la prerrogativa que les concede el Convenio de Viena sobre el tráfico vial y que les permite definir un nuevo dispositivo”.

Durante el debate, se recordó que la seguridad vial es una responsabilidad compartida entre la UE y los gobiernos nacionales. Si bien la Comisión puede coordinar aspectos como el paso transfronterizo, la concesión de licencias o la educación vial, las decisiones sobre qué herramientas o sistemas se emplean para mejorar la seguridad corresponden a cada país. “Atañe a los países miembro” regular estas cuestiones, al no existir una reglamentación común para estos dispositivos.

En este contexto, España fue calificada como “un campeón de la seguridad vial”, al haber reducido de manera notable el número de víctimas en carretera en las últimas décadas. “En los años 90 había unas 10.000 víctimas viales anuales y ha bajado a 800 víctimas anuales en 2024. En comparación con lo que pasa en la Unión Europea, en España hubo 35 víctimas por millón de habitantes. En la Unión Europea la media era de 44 víctimas”, expuso el representante comunitario.

La justificación de la baliza conectada

El argumento principal a favor de la baliza V16 apunta a la reducción de riesgos para los conductores en caso de avería o accidente; ya que abandonar el vehículo para colocar el triángulo, a menudo a más de 50 metros, puede poner en peligro a los usuarios de la vía. “En algunos casos esto lleva a accidentes y las autoridades españolas han querido atajar esta situación mejorando la visibilidad del dispositivo de alerta, que hasta ahora era el triángulo”, indicó el funcionario europeo. El nuevo sistema, además, permite que la alerta se transmita al resto de vehículos “de una manera más sofisticada” gracias a la geolocalización incorporada en la baliza.

En cuanto a la convivencia de normativas, la Comisión Europea aclaró que el Convenio de Viena permite que los vehículos matriculados en España utilicen la baliza V16 en el extranjero, sin estar obligados a llevar el triángulo. Del mismo modo, los coches extranjeros que circulen por territorio español pueden seguir utilizando el triángulo convencional. “Los vehículos matriculados en España (...) pueden salir al extranjero y seguir continuando su luz de aviso sin obligación de portar triángulo, mientras que los coches extranjeros que entren en España pueden seguir utilizando su triángulo sin obligatoriedad de contar con una baliza”, concluyó el alto funcionario en la Eurocámara.

A pesar de la postura clara de la Comisión Europea, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido mantener abiertas las tres solicitudes relativas a la baliza V16 y ha reclamado un análisis por escrito al Ejecutivo comunitario sobre la cuestión. El expediente sigue abierto, mientras la regulación de estos dispositivos permanece en manos de cada Estado miembro.

Temas Relacionados

Baliza V16Seguridad VialDGTComisión EuropeaInternacionalEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Buenas noticias para los jubilados: la subida de las pensiones en 2026 conforme al IPC será aprobada este jueves

PP y Junts permitirán finalmente la convalidación del decreto de subida de las pensiones pese a sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez

Buenas noticias para los jubilados:

Precio de la luz en España este viernes

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Precio de la luz en

Galicia se prepara para recibir a millones de turistas atraídos por el eclipse total del 12 de agosto

El Gobierno y la Xunta ya trabajan en un plan conjunto para garantizar la seguridad ante la espera de una llegada masiva de visitantes

Galicia se prepara para recibir

El expríncipe Andrés permanece en “arresto domiciliario” tras su detención y bajo vigilancia permanente

La vida actual del hermano de Carlos III está marcada por salidas limitadas y visitas sujetas a aprobación previa

El expríncipe Andrés permanece en

El Supremo desestima los incidentes de nulidad contra la sentencia de Álvaro García Ortiz, lo que abre la puerta a que el caso se lleve al Constitucional

El auto incluye el voto particular suscrito por las dos magistradas que se mostraron en contra del fallo inicial

El Supremo desestima los incidentes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo desestima los incidentes

El Supremo desestima los incidentes de nulidad contra la sentencia de Álvaro García Ortiz, lo que abre la puerta a que el caso se lleve al Constitucional

La Guardia Civil acude a investigar las muertes de varias aves por unos perros en una finca de Sevilla y acaban encontrando 636 plantas de marihuana

El papa León XIV pronunciará un discurso en el Congreso de los Diputados el 8 de junio, durante su visita a España

La Justicia da la razón a una limpiadora que denunció que le aumentaron el número de habitaciones de 32 a 35 sin mejoras en sus condiciones laborales

Más de mil multas en una semana: la nueva ley cívica en Barcelona contra el botellón, los grafiteros y los dueños que no limpien el pis de su mascotas

ECONOMÍA

Buenas noticias para los jubilados:

Buenas noticias para los jubilados: la subida de las pensiones en 2026 conforme al IPC será aprobada este jueves

Despedido un trabajador después de publicar 20 vídeos en TikTok con insultos y acusaciones de “explotación” contra su empresa: “Ganaba 2.300 euros al mes”

El país de Europa donde el Estado paga 13.000 euros por irte a vivir al campo

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Nunca presentes la baja voluntaria sin saber estas dos cosas”

El precio de la vivienda bate récords de la burbuja en 2025 mientras las compras siguen creciendo un 4,4%

DEPORTES

Expulsan a un aficionado del

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica