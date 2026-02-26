La Comisión Europea dice que España es “un campeón de la seguridad vial” y descarta que la baliza V16 vulnere el derecho de la UE

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señala que aunque la baliza V16 es obligatoria desde el 1 de enero, habrá un periodo "flexible" y "razonable" en el que no se multará al que no la lleve.

La baliza V16 ha llegado de nuevo al Parlamento Europeo, donde la Comisión de Peticiones mantiene abiertas tres solicitudes ciudadanas que cuestionan la compatibilidad de esta medida con la normativa comunitaria. El asunto gira en torno a la sustitución del clásico triángulo de emergencia por un dispositivo luminoso conectado, una decisión que ha provocado interrogantes sobre si respeta el marco legal europeo.

España es “un campeón de la seguridad vial”

La Comisión Europea se ha pronunciado sobre el tema y ha descartado cualquier conflicto con la legislación de la Unión Europea. Según un alto funcionario del Ejecutivo comunitario, la regulación de dispositivos como la baliza V16 no está armonizada a nivel europeo, por lo que la competencia recae íntegramente en los Estados miembro.

En palabras de la Comisión, “evaluando el cumplimiento con la ley europea, es que no hay ley europea que cubra estos dispositivos. No se ha infringido la legislación europea. Las autoridades españolas han recurrido a la prerrogativa que les concede el Convenio de Viena sobre el tráfico vial y que les permite definir un nuevo dispositivo”.

Durante el debate, se recordó que la seguridad vial es una responsabilidad compartida entre la UE y los gobiernos nacionales. Si bien la Comisión puede coordinar aspectos como el paso transfronterizo, la concesión de licencias o la educación vial, las decisiones sobre qué herramientas o sistemas se emplean para mejorar la seguridad corresponden a cada país. “Atañe a los países miembro” regular estas cuestiones, al no existir una reglamentación común para estos dispositivos.

En este contexto, España fue calificada como “un campeón de la seguridad vial”, al haber reducido de manera notable el número de víctimas en carretera en las últimas décadas. “En los años 90 había unas 10.000 víctimas viales anuales y ha bajado a 800 víctimas anuales en 2024. En comparación con lo que pasa en la Unión Europea, en España hubo 35 víctimas por millón de habitantes. En la Unión Europea la media era de 44 víctimas”, expuso el representante comunitario.

La justificación de la baliza conectada

El argumento principal a favor de la baliza V16 apunta a la reducción de riesgos para los conductores en caso de avería o accidente; ya que abandonar el vehículo para colocar el triángulo, a menudo a más de 50 metros, puede poner en peligro a los usuarios de la vía. “En algunos casos esto lleva a accidentes y las autoridades españolas han querido atajar esta situación mejorando la visibilidad del dispositivo de alerta, que hasta ahora era el triángulo”, indicó el funcionario europeo. El nuevo sistema, además, permite que la alerta se transmita al resto de vehículos “de una manera más sofisticada” gracias a la geolocalización incorporada en la baliza.

En cuanto a la convivencia de normativas, la Comisión Europea aclaró que el Convenio de Viena permite que los vehículos matriculados en España utilicen la baliza V16 en el extranjero, sin estar obligados a llevar el triángulo. Del mismo modo, los coches extranjeros que circulen por territorio español pueden seguir utilizando el triángulo convencional. “Los vehículos matriculados en España (...) pueden salir al extranjero y seguir continuando su luz de aviso sin obligación de portar triángulo, mientras que los coches extranjeros que entren en España pueden seguir utilizando su triángulo sin obligatoriedad de contar con una baliza”, concluyó el alto funcionario en la Eurocámara.

A pesar de la postura clara de la Comisión Europea, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido mantener abiertas las tres solicitudes relativas a la baliza V16 y ha reclamado un análisis por escrito al Ejecutivo comunitario sobre la cuestión. El expediente sigue abierto, mientras la regulación de estos dispositivos permanece en manos de cada Estado miembro.