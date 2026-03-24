España

España, el país de Europa que vive más en pisos que en casas: “La gente da más valor a la terraza de la placita de toda la vida que al patio de su jardín”

Eurostat sitúa la vivienda en bloque como fórmula dominante y un experto inmobiliario apunta al peso cultural detrás de este modelo residencial

Guardar
Un bloque de pisos en
Un bloque de pisos en la ciudad de Madrid, España (Isabel Infantes, Reuters)

España es una rareza dentro del mapa residencial europeo. Mientras en buena parte de la Unión Europea predominan las casas, aquí la mayoría de la población vive en pisos. El dato, publicado por Eurostat en un informe de 2025 sobre vivienda, sitúa al país a la cabeza de la UE en población residente en apartamentos y refuerza una idea de fondo: el modelo español sigue estando marcado por la vida urbana en bloque.

Según la oficina estadística comunitaria, el 65% de la población de España reside en un piso, frente al 35% que lo hace en una casa. En el conjunto de la Unión Europea ocurre lo contrario: el 51% vive en casas y el 48% en pisos. Solo Letonia, con un 64%, y Malta, con un 63%, se acercan al caso español. En el extremo opuesto, Irlanda lidera la vida en vivienda unifamiliar, con un 90% de su población en casas.

Un patrón que no se explica solo por el precio actual

El predominio del piso en España no responde únicamente a una situación reciente del mercado, sino también a una forma de crecimiento urbano que viene de lejos. La BBC recordaba en un reportaje publicado en 2022 que el gran impulso de la vivienda en altura se produjo en los años 60 y 70, durante el desarrollismo franquista, cuando el éxodo rural llevó a miles de familias a las ciudades y obligó a construir rápido, barato y en poco suelo. La opción fue levantar barrios enteros de bloques, una huella que sigue definiendo hoy el parque residencial español.

A ese origen histórico se suma un factor que continúa plenamente vigente: el coste del suelo en las grandes ciudades. En conversación con Infobae, el experto inmobiliario Edoardo Corda considera que una de las claves del dato de Eurostat está en la “densidad brutal en las grandes ciudades” y en la “escasez de suelo”, que encarece mucho el precio por metro cuadrado. Desde su perspectiva, “si quieres vivir en estas ciudades tienes dos posibilidades: o te desplazas con el mismo presupuesto a treinta, treinta y cinco o cuarenta minutos del centro y así te puedes permitir una casita, o tienes la alternativa de estar en el centro, pero reduces metros cuadrados”, explica.

En esta entrevista, Javier Gil explora las causas y consecuencias de la crisis de la vivienda en España. Desde el 'rentismo' que expulsa a familias para aumentar beneficios, hasta las posibles soluciones que pasan por reordenar el mercado.

El peso de la vida urbana en España

Corda añade otro elemento a la interpretación del dato: la preferencia de muchos compradores por mantenerse cerca del trabajo, de los servicios y de la vida diaria de la ciudad. “El perfil español tendencialmente no quiere estar a más de diez, quince o veinte minutos del trabajo”, señala. Según su experiencia, en otros países europeos es más habitual aceptar trayectos más largos y trasladarse a zonas periféricas donde abundan las viviendas unifamiliares, mientras que en España pesa más la idea de vivir dentro del casco urbano o a poca distancia de él.

Esa lectura enlaza con otro dato del propio informe de Eurostat: en las ciudades de la Unión Europea, el 73% de la población vive en pisos y el 27% en casas. España, por tanto, no está fuera de la lógica urbana europea, pero sí la lleva más lejos que la mayoría de sus vecinos. El modelo de grandes capitales como Madrid o Barcelona, con alta concentración de población y precios muy elevados, refuerza todavía más esa tendencia.

El experto también apunta a un componente cultural. “Posiblemente, de todos los factores, el cultural es el que más peso tiene”, afirma. A su juicio, en España se da más valor a la vida social fuera de casa que en otros países del norte y centro de Europa, donde suele estar más extendido el ideal de la vivienda familiar en las afueras. “La gente da más valor a la terraza de la placita de toda la vida donde está todo tu grupo de amistades frente al patio de tu jardín”, explica Corda.

Ese argumento aparece también en la pieza de la BBC, que relaciona la vida en pisos con el uso intensivo del espacio público, el clima y una forma de sociabilidad muy vinculada a la calle, las plazas, las terrazas y los barrios densos. En esa misma línea, Edoardo Corda sostiene que en España “la gente vive más en sociedad, en conjunto, frente a un núcleo familiar más individual”.

Más que el tipo de vivienda, Eurostat apunta a su calidad

Que España sea el país de la UE con mayor proporción de población viviendo en pisos no implica por sí mismo una anomalía negativa. “El hecho de que la gente viva menos en chalés no es algo negativo. Siempre los datos hay que interpretarlos”, señala Corda.

La cuestión, por tanto, no está solo en el tipo de inmueble, sino en sus condiciones. En ese punto, Eurostat sitúa a España entre los países con mayor porcentaje de población que no puede mantener su vivienda adecuadamente caliente: un 18%, solo por detrás de Bulgaria y al nivel de Grecia. El dato apunta a problemas de calidad, aislamiento y eficiencia energética en parte del parque residencial, especialmente en edificios antiguos.

Una singularidad que se mantiene en el tiempo

Que la mayoría de la población en España resida en pisos no parece, por tanto, una consecuencia coyuntural, sino el resultado de varios factores acumulados: un crecimiento urbano en vertical, suelo caro, el peso de las grandes ciudades y la innegable preferencia por la centralidad de los españoles.

Corda no aprecia, además, un cambio claro de tendencia: “La gente ya tiene esta posibilidad” de mudarse a viviendas unifamiliares más alejadas, sostiene, pero “tendencialmente la gente, en su mayoría, prefiere a nivel cultural la gran ciudad”.

Temas Relacionados

Vivienda EspañaCompra de viviendaAlquileresMercado InmobiliarioUnión EuropeaEurostatConstrucción EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Juan Rescalvo, psicólogo: “Eres tú quien debe cambiar lo que se dice a sí mismo, no esperar que tus acciones cambien lo que los demás piensan de ti”

El experto señala que la autoexigencia excesiva lleva a muchas personas a sentirse insuficientes, independientemente de lo que logren

Juan Rescalvo, psicólogo: “Eres tú

Junts propone una ley para que el DNI se renueve automáticamente: cómo funcionaría y excepciones

El Documento Nacional de Identidad es público, oficial, personal e intransferible; existe una obligación tácita de llevarlo siempre encima; y debe renovarse antes de que caduque, requisito que Junts pretende facilitar con esta iniciativa

Junts propone una ley para

Los 9 alimentos que ayudan a aliviar la congestión provocada por la alergia: de las manzanas al té verde

La dieta puede jugar un papel de apoyo en el control de los síntomas propios de la alergia primaveral

Los 9 alimentos que ayudan

Un aspirante a policía nacional con daltonismo “muy leve” consigue ser readmitido en el proceso tras no quedar acreditado que le limite en sus funciones

“Presenta leve dificultad en colores rojo-verde pero que puede hacer vida normal y no le dificulta el desempeño de la vida diaria y profesional para cualquier trabajo. Que no requiere de gafas”, concluyeron los informes médicos

Un aspirante a policía nacional

Christian Gálvez se sincera sobre sus comienzos con Patricia Pardo: “La gente decía que estábamos solapando relaciones...”

El expresentador de ‘Pasapalabra’ anunció a finales de 2021 que había puesto fin a su matrimonio con Almudena Cid, y meses más tarde se conoció su nueva relación con Patricia Pardo

Christian Gálvez se sincera sobre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un aspirante a policía nacional

Un aspirante a policía nacional con daltonismo “muy leve” consigue ser readmitido en el proceso tras no quedar acreditado que le limite en sus funciones

El Gobierno de Ayuso corrige el proyecto estrella del municipio más ‘rico’ de Madrid y da la razón a los vecinos: el Palacio de Congresos necesita informe ambiental

La Guardia Civil da una lista de recomendaciones para evitar estafas: claves para proteger datos y cuentas bancarias

El Gobierno asegura el escudo energético, pero lleva al descuento el decreto de vivienda: Sumar calienta las calles para presionar a PP y Junts

Sumar detecta una grieta en el PSOE y dará la batalla en el Consejo de Ministros: “Flaquea constantemente y no nos va a temblar el pulso”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Sebastián Ramírez, abogado: “Los trabajadores nocturnos tienen prohibido hacer horas extra”

Virginia López, abogada: “Cuando empiezan los problemas en la empresa, deja de confiar en palabras y documéntalo todo”

La rebaja del IVA no llega íntegra al surtidor: una de cada cuatro gasolineras aprovecha para subir los precios

David Jiménez, abogado: “Estas son las consecuencias de no hacer testamento”

DEPORTES

Paula Badosa comparte sus sentimientos

Paula Badosa comparte sus sentimientos sobre su actual situación en el tenis: “Sé que estoy lejos de mi mejor versión, pero también sé que sigue dentro de mí”

“No puedo más”: Alcaraz explota en Miami tras caer ante un Korda disfrazado de “Federer” y distintas voces del circuito sugieren un descanso

Alexandra Eala confiesa lo que le hizo a Rafa Nadal durante el Masters 1000 de Miami la pasada temporada: “Me envió un mensaje y lo dejé en visto durante 4 días”

Griezmann aprovecha el parón de selecciones para cerrar el próximo paso de su carrera: viaja a Estados Unidos y ultima el contrato con su nuevo club

Marcos Llorente se pronuncia sobre la acción con Carvajal durante el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “Me vino un tren por delante”