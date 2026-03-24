España, el país de Europa que vive más en pisos que en casas: “La gente da más valor a la terraza de la placita de toda la vida que al patio de su jardín”

Un bloque de pisos en la ciudad de Madrid, España (Isabel Infantes, Reuters)

España es una rareza dentro del mapa residencial europeo. Mientras en buena parte de la Unión Europea predominan las casas, aquí la mayoría de la población vive en pisos. El dato, publicado por Eurostat en un informe de 2025 sobre vivienda, sitúa al país a la cabeza de la UE en población residente en apartamentos y refuerza una idea de fondo: el modelo español sigue estando marcado por la vida urbana en bloque.

Según la oficina estadística comunitaria, el 65% de la población de España reside en un piso, frente al 35% que lo hace en una casa. En el conjunto de la Unión Europea ocurre lo contrario: el 51% vive en casas y el 48% en pisos. Solo Letonia, con un 64%, y Malta, con un 63%, se acercan al caso español. En el extremo opuesto, Irlanda lidera la vida en vivienda unifamiliar, con un 90% de su población en casas.

Un patrón que no se explica solo por el precio actual

El predominio del piso en España no responde únicamente a una situación reciente del mercado, sino también a una forma de crecimiento urbano que viene de lejos. La BBC recordaba en un reportaje publicado en 2022 que el gran impulso de la vivienda en altura se produjo en los años 60 y 70, durante el desarrollismo franquista, cuando el éxodo rural llevó a miles de familias a las ciudades y obligó a construir rápido, barato y en poco suelo. La opción fue levantar barrios enteros de bloques, una huella que sigue definiendo hoy el parque residencial español.

A ese origen histórico se suma un factor que continúa plenamente vigente: el coste del suelo en las grandes ciudades. En conversación con Infobae, el experto inmobiliario Edoardo Corda considera que una de las claves del dato de Eurostat está en la “densidad brutal en las grandes ciudades” y en la “escasez de suelo”, que encarece mucho el precio por metro cuadrado. Desde su perspectiva, “si quieres vivir en estas ciudades tienes dos posibilidades: o te desplazas con el mismo presupuesto a treinta, treinta y cinco o cuarenta minutos del centro y así te puedes permitir una casita, o tienes la alternativa de estar en el centro, pero reduces metros cuadrados”, explica.

En esta entrevista, Javier Gil explora las causas y consecuencias de la crisis de la vivienda en España. Desde el 'rentismo' que expulsa a familias para aumentar beneficios, hasta las posibles soluciones que pasan por reordenar el mercado.

El peso de la vida urbana en España

Corda añade otro elemento a la interpretación del dato: la preferencia de muchos compradores por mantenerse cerca del trabajo, de los servicios y de la vida diaria de la ciudad. “El perfil español tendencialmente no quiere estar a más de diez, quince o veinte minutos del trabajo”, señala. Según su experiencia, en otros países europeos es más habitual aceptar trayectos más largos y trasladarse a zonas periféricas donde abundan las viviendas unifamiliares, mientras que en España pesa más la idea de vivir dentro del casco urbano o a poca distancia de él.

Esa lectura enlaza con otro dato del propio informe de Eurostat: en las ciudades de la Unión Europea, el 73% de la población vive en pisos y el 27% en casas. España, por tanto, no está fuera de la lógica urbana europea, pero sí la lleva más lejos que la mayoría de sus vecinos. El modelo de grandes capitales como Madrid o Barcelona, con alta concentración de población y precios muy elevados, refuerza todavía más esa tendencia.

El experto también apunta a un componente cultural. “Posiblemente, de todos los factores, el cultural es el que más peso tiene”, afirma. A su juicio, en España se da más valor a la vida social fuera de casa que en otros países del norte y centro de Europa, donde suele estar más extendido el ideal de la vivienda familiar en las afueras. “La gente da más valor a la terraza de la placita de toda la vida donde está todo tu grupo de amistades frente al patio de tu jardín”, explica Corda.

Ese argumento aparece también en la pieza de la BBC, que relaciona la vida en pisos con el uso intensivo del espacio público, el clima y una forma de sociabilidad muy vinculada a la calle, las plazas, las terrazas y los barrios densos. En esa misma línea, Edoardo Corda sostiene que en España “la gente vive más en sociedad, en conjunto, frente a un núcleo familiar más individual”.

Más que el tipo de vivienda, Eurostat apunta a su calidad

Que España sea el país de la UE con mayor proporción de población viviendo en pisos no implica por sí mismo una anomalía negativa. “El hecho de que la gente viva menos en chalés no es algo negativo. Siempre los datos hay que interpretarlos”, señala Corda.

La cuestión, por tanto, no está solo en el tipo de inmueble, sino en sus condiciones. En ese punto, Eurostat sitúa a España entre los países con mayor porcentaje de población que no puede mantener su vivienda adecuadamente caliente: un 18%, solo por detrás de Bulgaria y al nivel de Grecia. El dato apunta a problemas de calidad, aislamiento y eficiencia energética en parte del parque residencial, especialmente en edificios antiguos.

Una singularidad que se mantiene en el tiempo

Que la mayoría de la población en España resida en pisos no parece, por tanto, una consecuencia coyuntural, sino el resultado de varios factores acumulados: un crecimiento urbano en vertical, suelo caro, el peso de las grandes ciudades y la innegable preferencia por la centralidad de los españoles.

Corda no aprecia, además, un cambio claro de tendencia: “La gente ya tiene esta posibilidad” de mudarse a viviendas unifamiliares más alejadas, sostiene, pero “tendencialmente la gente, en su mayoría, prefiere a nivel cultural la gran ciudad”.