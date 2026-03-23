Nuria Roca cumple 54 años: sus negocios millonarios, su chalet en Pozuelo de Alarcón y su refugio rural en Ávila

Nuria Roca. (Europa Press)

Este 23 de marzo, Nuria Roca cumple 54 años, consolidada como una de las presentadoras más reconocibles de la televisión española. Su éxito profesional va de la mano del escritor y también mediático Juan del Val, su marido, con quien comparte no solo la vida familiar, sino también un proyecto profesional que incluye empresas, derechos de autor y programas de televisión.

El matrimonio ha sabido combinar talento y negocios. Según informa El Mundo, Roca y Del Val fundaron en 1999 una empresa centrada en la “promoción, creación, diseño y comercialización de producciones audiovisuales”, que llegó a manejar activos por valor de 2,8 millones de euros. No obstante, la aventura empresarial no estuvo exenta de problemas: un año después, la Audiencia Nacional los sancionó con una multa de 200.000 euros por no declarar parte de sus ingresos.

Juan del Val también creó otra productora con activos aproximados de 430.000 euros, dedicada a representar y promover proyectos audiovisuales. A ello se suman los ingresos por sus libros, tanto individuales como colaboraciones a cuatro manos, que convierten a la pareja en un referente económico del ámbito cultural y televisivo.

Juan del Val y su mujer, Nuria Roca, en 'El Hormiguero'. (Flickr)

Más allá de sus éxitos financieros, ambos buscan equilibrio y tranquilidad fuera de los focos. Con programas semanales en El Hormiguero de Pablo Motos y en su propio espacio, La Roca en La Sexta, la pareja sabe lo que significa la presión de la vida en Madrid. Por eso decidieron buscar un refugio lejos del ruido de la capital: lo encontraron en Candeleda, un pequeño municipio de Ávila conocido como “la Andalucía de Ávila” por su microclima templado y sus paisajes verdes.

Tal y como afirmó Jaleos, en El Español, su vivienda en la sierra de Gredos es más que una segunda residencia: es un santuario. Rodeada por el valle del Tiétar, sus gargantas de agua cristalina y robledales ofrecen privacidad absoluta, algo que ni los sistemas de seguridad más avanzados de Madrid podrían garantizar. La casa refleja la arquitectura tradicional de la zona: piedra, madera y tejas, con una distribución que permite a sus hijos y mascotas disfrutar del aire libre. Juan del Val aprovecha este entorno para inspirarse en su escritura, mientras que Nuria comparte en redes pequeños momentos de tranquilidad que muestran cómo es la vida fuera de la televisión.

Nuria Roca publica una imagen en su cuenta de Instagram sobre la reforma de su nuevo inmueble. (Instagram/@nuriarocagranell)

El auge del mercado inmobiliario en la Sierra de Gredos ha convertido a localidades como Candeleda en el nuevo destino de las familias de alto perfil que buscan anonimato. La propiedad de Roca y Del Val no solo representa un refugio personal, sino también un activo de valor creciente, con una revalorización del 15 % en el último año, según expertos locales.

La llegada de la pareja ha sido discreta, y los vecinos los tratan con respeto. Sus paseos por el pueblo y por los senderos cercanos se mezclan con la vida cotidiana, en un estilo de vida relajado que combina aire puro, naturaleza y ausencia de artificios urbanos. La reforma de la casa, supervisada por el interiorista Pepe Leal y la empresa de reformas Vera, ha buscado modernizar el interior sin perder la esencia rústica de la vivienda. Se trata de un proyecto ambicioso, donde la luz natural, el jardín y los ventanales amplios son protagonistas.

La casa de Nuria Roca y Juan del Val. (@nuriarocagranell)

Un hogar consolidado en Madrid

Esta nueva propiedad se suma a su residencia principal en Pozuelo de Alarcón, un chalet valorado en alrededor de 1,5 millones de euros. Allí viven con sus tres hijos, gestionan su empresa Tospelat S.L. y mantienen un hogar que combina funcionalidad, diseño y comodidad. La casa destaca por espacios diáfanos, cocina con isla central, salón lleno de libros, despachos para trabajar y zonas de descanso que reflejan su pasión por la lectura, la escritura y la decoración.

El jardín, con piscina y zona chill-out, se ha convertido en un lugar esencial para desconectar. La pareja disfruta tanto del verano como del invierno, aprovechando la orientación y el diseño del espacio para disfrutar de cada estación. Detalles como los muebles de diseño de Hans J. Wegner, lámparas poliédricas y sillas de mimbre demuestran el cuidado con el que Nuria selecciona cada elemento de su hogar, mientras que los libros y fotografías familiares imprimen un carácter emocional a la vivienda.