España

El patrimonio millonario de Juan del Val: una productora audiovisual, un chalet en Pozuelo de Alarcón y miles de ejemplares vendidos

El marido de Nuria Roca se alzó el pasado miércoles con el Premio Planeta 2025 gracias a su novela ‘Vera, una historia de amor’

Juan del Val y su
Juan del Val y su mujer, Nuria Roca, en 'El Hormiguero'. (Flickr)

Los rumores que circulaban en las últimas semanas finalmente eran verdad: Juan del Val se alzó el pasado miércoles con el Premio Planeta 2025 gracias a su novela Vera, una historia de amor, publicada bajo el seudónimo Elvira Torres. El escritor, colaborador televisivo y marido de Nuria Roca, se convierte así en el nuevo rostro del mayor galardón literario en lengua española, dotado con un millón de euros brutos —que, tras impuestos, quedarán en torno a 530.000 euros netos—.

La novela, que relata la historia de una mujer sevillana que abandona su matrimonio con un marqués para vivir un amor apasionado con un joven, le ha valido el reconocimiento del jurado y el aplauso del público. Visiblemente emocionado, Del Val dedicó el premio “a mis tres hijos, a mis padres y, por supuesto, a Nuria, mi compañera de vida”.

Con este reconocimiento, Del Val confirma una trayectoria de más de tres décadas en el mundo de la cultura y la televisión. Autor de siete títulos, entre ellos Candela (Premio Primavera 2019), Delparaíso, Bocabesada y Parece mentira, el madrileño ha logrado vender más de 400.000 ejemplares de sus obras. Solo Delparaíso superó las 300.000 copias, lo que le reportó beneficios estimados en más de 800.000 euros por derechos de autor.

A esos ingresos se suman los que obtiene de su participación regular en El Hormiguero, el exitoso formato de Antena 3 donde comparte mesa de tertulia con Pablo Motos. Según estimaciones del sector, su colaboración podría situarse entre 150.000 y 250.000 euros brutos por temporada. Además, forma parte del jurado de El Desafío y colabora en otros espacios del grupo Atresmedia, lo que le garantiza una facturación anual estable y diversificada.

Juan del Val y su
Juan del Val y su mujer, Nuria Roca, en 'El Hormiguero'. (Flickr)

La otra cara del éxito: empresas y altibajos económicos

Del Val no solo ha cultivado su carrera como escritor y comunicador; también ha explorado la faceta empresarial. Junto a Nuria Roca, fundó Tospelat S.L., una sociedad dedicada a la producción audiovisual y gestión artística, con sede en Pozuelo de Alarcón, el exclusivo municipio madrileño donde residen. En sus mejores ejercicios, la compañía llegó a declarar casi tres millones de euros en activo.

Además, el escritor gestiona su propio sello, La Boleta Producciones S.L., centrado en la creación de contenidos televisivos, teatrales y publicitarios. Aunque ambas sociedades presentan una actividad reducida en los últimos años, siguen representando una parte importante del patrimonio familiar, que podría rondar los 3,5 millones de euros.

No obstante, el camino hasta alcanzar la estabilidad económica no siempre fue sencillo. Hace algunos años, la pareja sufrió un duro revés financiero tras el fracaso de una tienda de ropa en Valencia en la que invirtieron todos sus ahorros. “Se me ocurrió meter todos mis ahorros en una tienda de ropa… y los perdí”, confesó Roca en su programa La Roca.

A esa mala experiencia se sumó una larga disputa con Hacienda, que terminó con una sanción de más de 200.000 euros a la presentadora por irregularidades en la tributación de su sociedad. Una etapa difícil que ambos superaron gracias a nuevos proyectos profesionales y a una gestión más prudente de sus finanzas.

Lejos del bullicio mediático, Del Val y Roca disfrutan de su residencia familiar en Pozuelo de Alarcón, una vivienda unifamiliar valorada en más de dos millones de euros. La casa, que combina estilo moderno con toques cálidos, cuenta con varias alturas, amplias cristaleras, jardín y piscina. En el interior predominan los espacios abiertos, la luz natural y una decoración cuidada donde destacan libros, arte contemporáneo y mobiliario de diseño. De hecho, el inmueble funciona también como sede de sus proyectos creativos, un lugar donde ambos escriben, preparan programas y organizan su agenda mediática.

La casa de Nuria Roca
La casa de Nuria Roca y Juan del Val (@nuriarocagranell).

