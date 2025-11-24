España

Nuria Roca se sincera sobre el premio millonario que ha ganado su marido Juan del Val: “Ya nos lo hemos gastado”

La presentadora habló con Nacho Gay, director de ‘Vanitatis’, sobre el premio Planeta que ha ganado el escritor

Nuria Roca y Juan de Val (Europa Press)

El otoño trajo a Juan del Val una de las noticias más inesperadas y transformadoras de su carrera: su novela Verá, una historia de amor se alzó con el 74º Premio Planeta, un galardón siempre mediático que cuenta, además, una cifra especialmente llamativa: un millón de euros para el ganador. El escritor, a sus 55 años, confesó estar aún asimilando lo ocurrido cuando subió al escenario en Barcelona para agradecer el reconocimiento. “Esto es tan asombroso, tan fantástico, son de esas cosas que parece que solo les pasa a los demás. Verme aquí me parece un milagro, y me hace recordar los momentos difíciles cuando mi vida parecía destinada al fracaso. Es lo mejor que tiene la vida, que nunca se sabe”, dijo entonces visiblemente emocionado.

Unas semanas después, era Nuria Roca, su pareja desde hace más de dos décadas, quien arrojaba una mirada más doméstica, sincera y divertida al revuelo económico que acompaña al premio. Invitada al pódcast Zodiac, de Vanitatis, la presentadora habló sin rodeos de dinero, convivencia y prioridades. Y lo hizo con el humor que la caracteriza. “¿Y quién se lleva la mitad? Hacienda”, ironizó entre risas. Acto seguido, dejó caer la frase que más titulares ha generado: “Ya está todo gastado. No ha entrado y ya está gastado antes de llegar a la cuenta”.

Lejos de presumir de fortuna repentina, Roca aclaró que, como la mayoría, tienen obligaciones financieras: “Hombre, por supuesto, tengo hipoteca como todo el mundo, con lo cual está todo más que gastado”. Aun así, la pareja quiere darse un pequeño capricho para celebrar un momento tan inusual. Su deseo es sencillo y muy concreto: “Quiero irme a Nueva York con él, con tres días me vale”.

La conversación derivó también hacia una realidad que suele quedar oculta entre los focos: las finanzas familiares en un matrimonio mediático. Roca explicó que, contra lo que muchos podrían pensar, sus mayores ingresos no han llegado desde la televisión sino de la publicidad. Y añadió algo que suele dejar a la audiencia sin palabras: durante años, ella ha ganado más dinero que su marido. Sin embargo, esto, según cuenta, jamás ha supuesto un problema en casa. “Nunca se ha sentido disminuido”, subrayó.

También recordó, con ternura y humor, cómo del Val se convirtió en el “ama de casa oficial” cuando los hijos eran pequeños y ella debía ausentarse por semanas debido a las grabaciones de sus programas. “Juan es mucho más femenino que yo”, dijo entre risas.

Juan del Val y su mujer, Nuria Roca, en 'El Hormiguero'. (Flickr)

“El bizum no lo han hecho”

Y mientras el premio sigue generando conversación en redes y tertulias, la pareja ha comentado el tema también en La Roca, el programa de la presentadora. Allí, los colaboradores debatían cuánto dinero se necesita realmente para retirarse. Del Val aprovechó para bromear: “Con el millón del Planeta yo ya podría irme a casa”. Pero enseguida lanzó una pulla cariñosa a su mujer por sus recientes declaraciones: “¿Tú dónde dices que nos hemos gastado el premio? Pero, si no lo he cobrado”.

Roca estalló en carcajadas y explicó que, harta de que le preguntaran qué harán con el dinero, responde ya automáticamente: “Está gastado”. Para rematar, confirmó que el esperado ingreso sigue en el aire: “El bizum no lo han hecho”, dijo entre bromas.

El fiscal general renuncia tras la sentencia del Supremo: “Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de una colombiana víctima de violencia de género porque en su país existen mecanismos para protegerla

Juan José Ebenezer, sobre la moda de las llantas grandes: “Hace que el coche tenga menos potencia”

El enfrentamiento entre Marlaska y las asociaciones de la Guardia Civil: exigencias de dimisión por la “desidia y el abandono”, mientras el ministro denuncia un “sesgo político”

Juicio a la “Sagrada Familia” de Cataluña: Jordi Pujol y sus siete hijos afrontan un proceso que pone en jaque su legado y busca destapar décadas de corrupción

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 24 de noviembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 24 de noviembre

Ronaldo Nazario cuenta una de sus peores experiencias en un partido: “Tenía la boca rota”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Italia ante España en la Copa Davis

Italia se impone a España en los individuales y levanta su tercera Copa Davis consecutiva

Isi Palazón, jugador del Rayo, sobre los hábitos alimenticios que tenía cuando empezó: “Cenaba un bocadillo de jamón york con mayonesa y tinto de verano”