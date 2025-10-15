España

La casa de Juan del Val y Nuria Roca en una de las zonas más exclusivas de Madrid: decoración creativa, suelos hidráulicos y piscina

El matrimonio reside junto a sus tres hijos en un chalet en la localidad de Pozuelo de Alarcón

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Casa de Nuria Roca y
Casa de Nuria Roca y Juan del Val en Madrid (@nuriarocagranell).

En la exclusiva localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, Nuria Roca y Juan del Val han encontrado el escenario perfecto para su vida familiar. La presentadora y el escritor, dos de los rostros más populares de Atresmedia, comparten un hogar que refleja a la perfección su personalidad: luminoso, creativo y rebosante de carácter. Lejos de ser una simple vivienda, su casa es un manifiesto de su forma de entender la vida: con equilibrio entre la estética, la comodidad y la autenticidad.

La pareja, que combina su vida profesional en los platós de El Hormiguero y La Roca y acaba de recibir en su hogar el Premio Planeta por la nueva obra del madrileño, disfruta de esta vivienda junto a sus tres hijos y sus mascotas. Un espacio amplio, lleno de detalles, donde cada objeto cuenta una historia y cada rincón parece haber sido pensado para disfrutar de la calma, la lectura y las conversaciones largas.

El acceso principal ya denota la gran personalidad del hogar: un recibidor icónico, cálido y funcional, donde la estética se combina con la practicidad. En esta estancia, que Nuria muestra con frecuencia en sus redes sociales, destaca un gran espejo que multiplica la luz natural, una escalera al fondo que conecta con la planta superior y una alfombra mullida que aporta textura al ambiente. Un puf de gran tamaño sirve tanto de asiento como de punto de apoyo al llegar a casa, reflejando la filosofía doméstica de la pareja: belleza sin renunciar a la utilidad.

La casa de Nuria Roca
La casa de Nuria Roca y Juan del Val (@nuriarocagranell).

El salón principal es, sin duda, el alma de la vivienda. De amplias proporciones y lleno de luz, se organiza en torno a un gran sofá azul marino que invita a la relajación. Cojines de colores vivos, butacas melocotón y una chaise longue aportan dinamismo al conjunto, mientras que las mesas auxiliares doradas y una lámpara tipo arco aportan sofisticación sin rigidez. En una esquina, la chimenea mantiene su protagonismo estético. Los suelos hidráulicos, en tonos grises y amarillos, introducen un aire mediterráneo que contrasta con las líneas modernas del mobiliario.

El comedor, donde se celebran reuniones familiares y comidas improvisadas, destaca por su mobiliario de autor. Las sillas Wishbone de Hans J. Wegner y una mesa de cristal presiden el espacio, acompañadas de sofá naranja y una planta de gran tamaño que rompe la rigidez del conjunto. A un lado, un aparador de estilo retro alberga vajillas y recuerdos personales.

La cocina es otro de los rincones más queridos por la familia. Moderna y luminosa, combina muebles lacados en blanco con una amplia isla de mármol que funciona como punto de encuentro cotidiano. El cerramiento de cristal con estructura negra comunica visualmente con el resto de la casa, integrando los espacios y manteniendo la sensación de amplitud.

La casa de Nuria Roca
La casa de Nuria Roca y Juan del Val (@nuriarocagranell).

Rincones de inspiración y descanso

Nuria y Juan, ambos escritores y apasionados por la cultura, han reservado una zona para el despacho-biblioteca, un espacio lleno de libros, discos y películas. No falta un bar doméstico para las reuniones informales y una zona de ejercicio donde la bicicleta estática convive discretamente con el mobiliario.

El dormitorio principal, en cambio, respira serenidad. En tonos neutros, con mobiliario sencillo y textiles suaves, invita al descanso. Una butaca junto a la ventana se convierte en el refugio favorito de Nuria para leer, mientras las fotografías familiares añaden un toque emocional.

La casa de Nuria Roca
La casa de Nuria Roca y Juan del Val (@nuriarocagranell).

Pero, si el interior es una declaración de estilo, el jardín es un himno a la tranquilidad. Repleto de plantas, árboles y macetas, se divide en varias zonas: un porche cubierto con comedor exterior y sofás de mimbre, un área de césped presidida por un olivo iluminado y, como pieza central, una piscina azul turquesa rodeada de tumbonas. Las luces colgantes y los detalles boho —como los espejos de madera o las cerámicas artesanales— convierten el espacio en un auténtico refugio veraniego.

En una entrevista con ¡HOLA!, la presentadora de La Roca confesó que ha tardado años en “construir” su hogar ideal. “Me encanta desubicar lo ubicado. De repente, tengo una mesa de trabajo en el salón y al lado la del comedor, el sofá, la terraza... Me gusta crear espacios dentro de los espacios”, explicó. Para ella, su casa tiene un valor emocional comparable al de su relación con Juan: “Te tiene que gustar. Para mí la estética y la belleza son muy importantes. A mí me da confort y satisfacción personal. Me gustan los detalles, los colores, las piezas especiales… Todo eso me enriquece muchísimo”.

La casa de Nuria Roca
La casa de Nuria Roca y Juan del Val (@nuriarocagranell).

